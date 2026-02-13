一般社団法人日本アフィリエイト協議会（Japan Affiliate Organization）の社団法人第7期（2026/4/1～2027/3/31、通期17期目）の正会員＆賛助会員の先行募集開始
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（Japan Affiliate Organization、以下JAO）では「社団法人第7期（2026年4月1日-2027年3月31日）」（通期17期）の正会員＆賛助会員の先行募集を開始致しました。
正会員もしくは賛助会員にご登録頂いた個人・法人には、一部会員向けセミナーの録画視聴や、アフィリエイト業界展望レポートのプレゼント等の特典をご用意しております。2026年3月末までに来期正会員として先行入会頂くと、特典が早めに使える分少しおトクになります。
特典内容は制限されますが、年会費や入会金のかからない一般会員（旧：無料会員）枠もご用意しております。アフィリエイトの基礎知識を蓄えたい方は一般会員としてのご参加も大歓迎です。
この機会にぜひ、アフィリエイトサイト運営者、広告主、ASP、広告代理店などアフィリエイト関係者の皆様は、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員参加頂けますと幸いです。
▼一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）社団法人第7期先行募集ページ▼
https://www.japan-affiliate.org/topics/jaokaiin202604/
■一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）とは
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）は、アフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存と成長を図る事を目的とし、アフィリエイト・サイト運営者（アフィリエイター、ブロガー、インフルエンサー、法人メディア運営者等）、広告主、アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）、そして広告代理店間で協力し活動するアフィリエイト・プログラムの業界団体です。
2010年に前身の「日本アフィリエイト交流振興会」として発足した当協議会は、2020年8月に一般社団法人化し、2026年2月現在、会員数は個人＆法人担当者含め500名を突破しております。
日本アフィリエイト協議会では正会員向けにアフィリエイト勉強会の開催、各種アフィリエイト市場調査レポートの提供、媒体側と事業者側のマッチング、不正・悪質アフィリエイト事業者の情報共有と対策、アフィリエイト業界内外の最新情報提供など様々な特典をご用意しております。
日本アフィリエイト協議会への参加をご検討頂ける方は、「参加条件」をご確認ご了承頂いた上で、下記ページの専用フォームよりお申し込みください。
▽日本アフィリエイト協議会：参加申し込みページ▽
https://www.japan-affiliate.org/registration/
■正会員の費用（全て税込み）
□広告主正会員
・エコノミー 年会費：20,000円
・レギュラー 年会費：40,000円
・プレミアム 年会費：60,000円
□アフィリエイトサイト正会員
・正会員（個人） 年会費： 10,000円
・正会員（法人） 年会費： 20,000円
□ASP＆広告代理店正会員
・エコノミー 年会費： 60,000円
・レギュラー 年会費：120,000円
・プレミアム 年会費：150,000円
※会員種別ごとの特典比較表は日本アフィリエイト協議会公式サイトでご確認頂けます。
■一般会員と賛助会員の費用
・一般会員 年会費：無料
※一般会員枠はアフィリエイト初心者や、業界動向を把握されたり法人の担当者を主な対象としております。議決権や市場調査データ共有、個別サポート等を希望頂ける方は正会員枠でお申込ください。
・賛助会員 年会費：30,000円
※賛助会員枠はアフィリエイト業界に間接的に関わっている個人＆法人向けの会員種別です
正会員もしくは賛助会員にご登録頂いた個人・法人には、一部会員向けセミナーの録画視聴や、アフィリエイト業界展望レポートのプレゼント等の特典をご用意しております。2026年3月末までに来期正会員として先行入会頂くと、特典が早めに使える分少しおトクになります。
特典内容は制限されますが、年会費や入会金のかからない一般会員（旧：無料会員）枠もご用意しております。アフィリエイトの基礎知識を蓄えたい方は一般会員としてのご参加も大歓迎です。
この機会にぜひ、アフィリエイトサイト運営者、広告主、ASP、広告代理店などアフィリエイト関係者の皆様は、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員参加頂けますと幸いです。
▼一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）社団法人第7期先行募集ページ▼
https://www.japan-affiliate.org/topics/jaokaiin202604/
■一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）とは
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）は、アフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存と成長を図る事を目的とし、アフィリエイト・サイト運営者（アフィリエイター、ブロガー、インフルエンサー、法人メディア運営者等）、広告主、アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）、そして広告代理店間で協力し活動するアフィリエイト・プログラムの業界団体です。
2010年に前身の「日本アフィリエイト交流振興会」として発足した当協議会は、2020年8月に一般社団法人化し、2026年2月現在、会員数は個人＆法人担当者含め500名を突破しております。
日本アフィリエイト協議会では正会員向けにアフィリエイト勉強会の開催、各種アフィリエイト市場調査レポートの提供、媒体側と事業者側のマッチング、不正・悪質アフィリエイト事業者の情報共有と対策、アフィリエイト業界内外の最新情報提供など様々な特典をご用意しております。
日本アフィリエイト協議会への参加をご検討頂ける方は、「参加条件」をご確認ご了承頂いた上で、下記ページの専用フォームよりお申し込みください。
▽日本アフィリエイト協議会：参加申し込みページ▽
https://www.japan-affiliate.org/registration/
■正会員の費用（全て税込み）
□広告主正会員
・エコノミー 年会費：20,000円
・レギュラー 年会費：40,000円
・プレミアム 年会費：60,000円
□アフィリエイトサイト正会員
・正会員（個人） 年会費： 10,000円
・正会員（法人） 年会費： 20,000円
□ASP＆広告代理店正会員
・エコノミー 年会費： 60,000円
・レギュラー 年会費：120,000円
・プレミアム 年会費：150,000円
※会員種別ごとの特典比較表は日本アフィリエイト協議会公式サイトでご確認頂けます。
■一般会員と賛助会員の費用
・一般会員 年会費：無料
※一般会員枠はアフィリエイト初心者や、業界動向を把握されたり法人の担当者を主な対象としております。議決権や市場調査データ共有、個別サポート等を希望頂ける方は正会員枠でお申込ください。
・賛助会員 年会費：30,000円
※賛助会員枠はアフィリエイト業界に間接的に関わっている個人＆法人向けの会員種別です