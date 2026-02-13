北斎・広重 大浮世絵展 郡山展実行委員会は、2026年4月18日(土)より郡山市立美術館で開催する「北斎・広重 大浮世絵展」の前売券を販売中です。

当日券より200円安く手に入るお得なチケットです。ご来場の予定に合わせてご利用いただけるよう、前売券の事前購入を推奨いたします。各プレイガイドに加え、福島民友新聞社および販売店、うすい百貨店でもお買い求めいただけます。





「北斎・広重 大浮世絵展～二大巨匠！夢の競演」郡山展

(1)冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏





【開催趣旨】

葛飾北斎と歌川広重は、国内外で人気を誇る二大浮世絵師です。北斎は「冨嶽三十六景」に代表される、巧みな線による大胆な構図と、北斎色といえる象徴的な色使いによる独創的な画風で、多くの絵師たちに大いなる影響を与えました。





一方の広重は、名作「東海道五拾三次」を世に送り出した浮世絵師です。卓抜した画面構成はあくまでも人間を主役とし、抒情に満ち躍動感あふれる風景画は、後期印象派の画家たちを魅了しました。





本展は、葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」、歌川広重「東海道五拾三次」をはじめ、「忠臣蔵」「東海道五十三次」といった二人が共通するシリーズもの、役者絵、妖怪絵、滑稽絵など約230点で幅広く紹介します。





(2)冨嶽三十六景 凱風快晴

(3)東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景

(4)名所江戸百景 亀戸梅屋舗

(5)東海道五拾三次之内 庄野 白雨





【開催概要】

展覧会名 ： 北斎・広重 大浮世絵展 ～二大巨匠！夢の競演

開催期間 ： 2026年4月18日(土)～6月21日(日)

開館時間 ： 09：30～17：00(最終入館16：30)

休館日 ： 毎週月曜日(5月4日は開館)

開催会場 ： 郡山市立美術館

〒963-0666 福島県郡山市安原町字大谷地 130-2

主催 ： 北斎・広重 大浮世絵展郡山展実行委員会

(郡山市立美術館・福島中央テレビ・福島民友新聞社)

監修 ： 中右瑛(国際浮世絵学会常任理事)

企画協力 ： ステップ・イースト

展示内容 ：第1章 「東海道五十三次」対決 一旅・風物・グルメ

第2章 「歌舞伎」対決 一役者絵・武者絵・忠臣蔵

第3章 「名所」対決 一風景と江戸美人

第4章 「版元」対決 一代表作とヒットメーカー

第5章 「ユーモア」対決 一滑稽絵・妖怪・文学

第6章 「肉筆画」対決 一卓越した描写力

チケット前売券： 一般 ： 1300円(税込)

高校・大学・専門学校： 800円(税込)

※チケット前売券は、当日券より200円お得です。

チケット当日券： 一般 ： 1500円(税込)

高校・大学・専門学校： 1000円(税込)

※前売り券・当日券のどちらも中学生以下、

障がい者手帳をお持ちの方は無料。









■チケット販売

〈前売券〉

・郡山展公式オンラインチケット

・JRE MALLチケット

・セブンチケット

・ローソンチケット

・うすい百貨店

・福島民友新聞社本社、福島民友新聞郡山総支社

・福島民友新聞販売店

〈当日券〉

・郡山展公式オンラインチケット

・JRE MALLチケット

・セブンチケット

・ローソンチケット

・郡山市立美術館(会場)









■交通アクセス

無料の駐車場がありますが、混雑が予想されます。公共交通機関のご利用をお願いいたします。思いやり駐車場をご利用の方は専用の駐車スペースがございます。





【バス】

郡山駅西口「郡山駅前」のバス5番乗り場より「美術館経由東部ニュータウン」行き、または「斎藤経由三春」行きに乗車、「郡山市美術館」にて下車(所要時間約10分)。

郡山市美術館バス停から美術館までは、歩いてすぐ(約1～2分)です。