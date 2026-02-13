「北斎・広重 大浮世絵展～二大巨匠！夢の競演」郡山展 前売券販売中
北斎・広重 大浮世絵展 郡山展実行委員会は、2026年4月18日(土)より郡山市立美術館で開催する「北斎・広重 大浮世絵展」の前売券を販売中です。
当日券より200円安く手に入るお得なチケットです。ご来場の予定に合わせてご利用いただけるよう、前売券の事前購入を推奨いたします。各プレイガイドに加え、福島民友新聞社および販売店、うすい百貨店でもお買い求めいただけます。
「北斎・広重 大浮世絵展～二大巨匠！夢の競演」郡山展
(1)冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏
【開催趣旨】
葛飾北斎と歌川広重は、国内外で人気を誇る二大浮世絵師です。北斎は「冨嶽三十六景」に代表される、巧みな線による大胆な構図と、北斎色といえる象徴的な色使いによる独創的な画風で、多くの絵師たちに大いなる影響を与えました。
一方の広重は、名作「東海道五拾三次」を世に送り出した浮世絵師です。卓抜した画面構成はあくまでも人間を主役とし、抒情に満ち躍動感あふれる風景画は、後期印象派の画家たちを魅了しました。
本展は、葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」、歌川広重「東海道五拾三次」をはじめ、「忠臣蔵」「東海道五十三次」といった二人が共通するシリーズもの、役者絵、妖怪絵、滑稽絵など約230点で幅広く紹介します。
(2)冨嶽三十六景 凱風快晴
(3)東海道五拾三次之内 日本橋 朝之景
(4)名所江戸百景 亀戸梅屋舗
(5)東海道五拾三次之内 庄野 白雨
【開催概要】
展覧会名 ： 北斎・広重 大浮世絵展 ～二大巨匠！夢の競演
開催期間 ： 2026年4月18日(土)～6月21日(日)
開館時間 ： 09：30～17：00(最終入館16：30)
休館日 ： 毎週月曜日(5月4日は開館)
開催会場 ： 郡山市立美術館
〒963-0666 福島県郡山市安原町字大谷地 130-2
主催 ： 北斎・広重 大浮世絵展郡山展実行委員会
(郡山市立美術館・福島中央テレビ・福島民友新聞社)
監修 ： 中右瑛(国際浮世絵学会常任理事)
企画協力 ： ステップ・イースト
展示内容 ：第1章 「東海道五十三次」対決 一旅・風物・グルメ
第2章 「歌舞伎」対決 一役者絵・武者絵・忠臣蔵
第3章 「名所」対決 一風景と江戸美人
第4章 「版元」対決 一代表作とヒットメーカー
第5章 「ユーモア」対決 一滑稽絵・妖怪・文学
第6章 「肉筆画」対決 一卓越した描写力
チケット前売券： 一般 ： 1300円(税込)
高校・大学・専門学校： 800円(税込)
※チケット前売券は、当日券より200円お得です。
チケット当日券： 一般 ： 1500円(税込)
高校・大学・専門学校： 1000円(税込)
※前売り券・当日券のどちらも中学生以下、
障がい者手帳をお持ちの方は無料。
■チケット販売
〈前売券〉
・郡山展公式オンラインチケット
・JRE MALLチケット
・セブンチケット
・ローソンチケット
・うすい百貨店
・福島民友新聞社本社、福島民友新聞郡山総支社
・福島民友新聞販売店
〈当日券〉
・郡山展公式オンラインチケット
・JRE MALLチケット
・セブンチケット
・ローソンチケット
・郡山市立美術館(会場)
■交通アクセス
無料の駐車場がありますが、混雑が予想されます。公共交通機関のご利用をお願いいたします。思いやり駐車場をご利用の方は専用の駐車スペースがございます。
【バス】
郡山駅西口「郡山駅前」のバス5番乗り場より「美術館経由東部ニュータウン」行き、または「斎藤経由三春」行きに乗車、「郡山市美術館」にて下車(所要時間約10分)。
郡山市美術館バス停から美術館までは、歩いてすぐ(約1～2分)です。