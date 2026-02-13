株式会社ベビーユニバース(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：五十嵐 隆典／以下、ベビーユニバース)は、2023年の提供開始以来導入実績を伸ばしている同社のベクター生成AI『Beyond Vision(ビヨンド・ビジョン)』の更なる普及を目的として、カスタムアパレル市場向けの提携企業の募集を2026年2月より開始します。





近年成長が目覚ましいカスタムアパレル分野において、ベビーユニバースと共に『Beyond Vision』の市場を拡大いただけるパートナー企業様を国内外より募集し、大量廃棄や人材不足といったアパレル業界が抱える課題の解決を目指します。





ベクター生成AI『Beyond Vision』提携事業





■カスタムアパレル市場の可能性と2つの課題

近年、消費者ニーズの多様化を背景に「カスタムアパレル」への関心が急速に高まっています。カスタムアパレルとは、購入者一人ひとりのサイズや好み、用途に合わせてカスタマイズをおこない既製品以上の満足感を提供するサービスです。受注生産を基本とするカスタムアパレルは、アパレル業界全体で課題となっている大量生産・大量廃棄の解決につながる手法にもなります。





一方で、カスタムアパレルの導入には大量生産と比較して設計・生産工程が複雑化することにより割高になりやすいコスト構造という大きな課題が存在します。またアパレル業界においては、デザイン・生産管理を担う人材不足も深刻化しております。









■ベクター生成AI形式『Beyond Vision』による課題解決

ベビーユニバースが開発した『Beyond Vision』は、CAD図面で使用されるベクターグラフィックスを学習することによって製造・デザイン業務を自動化するAI技術です。特にカスタムアパレルのように形やサイズなどが1つ1つ異なる製品との相性がよく、カスタムアパレル導入のハードルを下げより多くの企業が参入しやすい環境づくりを支援するものです。





Beyond Visionを使ったカスタムアパレルの生産フローはデザイン、型紙作成、製造データ生成などの主要工程をAdobe Illustrator(注1)に統一しデータ連携をシームレスにします。工程の簡略化に加え生産性の面でも従来と比較し72倍の向上(注2)を実現し、大幅なコスト削減を可能にするものです。





Beyond VisionとAdobe Illustratorを活用したアパレル生産(デザイン～裁断まで)フローのイメージ





またBeyond Visionによるデザインや型紙作成などの自動化は、デザイナーやパタンナーといった人的リソースの不足を解決し企業のカスタムアパレル導入を強力に支援します。









■カスタムアパレル提携事業について

2026年2月よりパートナーの募集を開始する本事業では、カスタムアパレル市場におけるBeyond Visionの提案を主に営業・マーケティング面で支援いただける企業様を募集します。対象はアパレルメーカー、EC運営企業、商社など幅広く想定しており、Beyond Visionを活用したカスタムアパレルのPR活動、導入先の開拓など多岐に渡りご協力いただく予定です。





ベビーユニバースは本事業を通じて、カスタムアパレル市場の発展とアパレル業界のDX推進に貢献するとともに、上述の大量廃棄やCADエンジニア不足といった社会課題の解決も目標に掲げております。このビジョンに共感し共に事業を推進いただける日本および海外のパートナー企業からのご相談を広く受け付けています。

本提携事業の情報、提携のお申込みについては以下のウェブサイトからご覧ください。





Beyond Vision カスタムアパレル市場提携 特設サイトURL

日本語： https://beyond-vision.world/ja/alliance-apparel/

英語 ： https://beyond-vision.world/alliance-apparel/









■株式会社ベビーユニバースについて

1992年の設立以来、グラフィックス自動生成に特化したソフトウェア開発を手がけており、2Dから3Dまで様々な業種のグラフィックスを扱う中、特にベクターグラフィックスの自動生成にかけては高度な技術を数多く保有。長年培った経験および知見を活かし、近年ではベクター生成AIを国内外のグローバル企業様に提供しています。





商号 ： 株式会社ベビーユニバース

代表者 ： 五十嵐 隆典

所在地 ： 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-2 F.I.C鵠沼ビル5F

設立 ： 1992年9月4日

事業内容： ソフトウェア開発業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.baby-universe.co.jp/ja/





※注1 Adobe、Adobe Illustratorは、米国およびその他の国におけるAdobe Inc.の登録商標または商標です。

※注2 アパレル生産工程における一般的な手段、ツールを利用した実施時間との比較において。当社リサーチに基づく試算。

本プレスリリースの情報は配信時点のものです。製品およびサービスの仕様・機能等や各ウェブサイトのコンテンツ等は予告なく変更される可能性があります。予めご了承ください。