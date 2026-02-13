公益財団法人東京都中小企業振興公社が取組む「東京手仕事プロジェクト」では、本プロジェクトの開発商品及び東京の伝統工芸品を直接ご購入いただけるPOPUP催事を、2月18日(水)から3月4日(水)まで銀座 蔦屋書店で開催します。

東京の伝統工芸品は、熟練の技巧と繊細なデザインによって磨かれ、現代の暮らしを彩るカタチへ日々変化しています。手仕事で丁寧に紡いだ商品を現代の暮らしに取り入れてみてはいかがですか。期間中は職人による実演も開催しますので、この機会に是非お立ち寄りください。









■催事概要

催事名 ： 「TOKYO CRAFT STORIES 手仕事が紡ぐ美の記憶」

～受け継がれる技、東京の手仕事に出会う2週間～

会期 ： 令和8年2月18日(水)から3月4日(水)

※2月24日(火)はGINZA SIX全館休館日のため休業

なお会期中は以下の日程で販売商品を入れ替えします

第1週・2月18日(水)～2月25日(水)インテリア・テーブルウェア

第2週・2月26日(木)～3月4日(水)ファッション・インテリア

開催時間： 午前10時30分～午後9時

※2月25日(水)及び3月4日(水)最終日は午後6時まで

※営業時間は急遽変更となる場合がございます。

詳細は銀座 蔦屋書店公式HPをご確認ください。

開催場所： 銀座 蔦屋書店(東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F)

内容 ： (1)現代の暮らしを彩る伝統工芸品の販売

(2)職人による実演

URL ： 銀座 蔦屋書店 公式ホームページ

https://store.tsite.jp/ginza/





TOKYO CRAFT STORIES キービジュアル





■現代の暮らしを彩る伝統工芸品の販売

江戸職人の匠の技と心意気によって磨かれ、庶民に愛されて連綿と受け継がれてきた東京の伝統工芸品は、優れた機能性も兼ね備えています。伝統工芸の技と現代の感性が融合した、豊かなライフスタイルをご提案できる商品を厳選してラインナップしました。

※会期中は以下の日程で販売商品を入れ替えしますので、より多くの商品をご覧ください。

第1週・2月18日(水)～2月25日(水)インテリア・テーブルウェア

第2週・2月26日(木)～3月4日(水)ファッション・インテリア









■主な販売商品

(1)招き猫(柿沼人形)

木目込人形ならではの柔らかな丸いフォルムで表現した、愛らしい招き猫。伝統の友禅生地をまとい、一体一体異なる華やかな表情を楽しめます。贈り物や開運の縁起物としてもおすすめです。

招き猫(小)友禅 桃 8,250円(税込)





招き猫(小)友禅 桃





(2)小じゃみチントン(三絃司きくおか)

三味線をもっと身近に楽しめるよう開発された、持ち運びしやすい簡易版三味線。通常の約3分の2サイズで軽量ながら、職人が音色にこだわり、小型でも本格的な三味線の響きを楽しめる一品です。

小じゃみチントン 波 18,700円(税込)





小じゃみチントン 波





(3)籐扇子(木内籐材工業)

籐工芸の技と現代の感性を融合した「籐扇子」。籐の特性を活かした「巻き」と「飾り編み」により円形に大きく開き、携帯性と美しさを兼ね備えた、モダンな伝統工芸品です。

籐扇子 18,150円(税込)





籐扇子





■職人による実演

普段は工房でしか見ることができない作業風景を目の前で体感できる実演は、熟練した匠の技が目の前で繰り広げられ、そのこだわりと芸術性をじかに感じられる貴重な機会です。

※実演スケジュールは都合により変更となる場合がございます。





実演スケジュール





■出展事業者(カッコ内は工芸品名)

(1)2月18日(水)～2月25日(水)インテリア・テーブルウェア

・柿沼人形(江戸木目込人形)

・清水硝子(江戸切子)

・廣田硝子(江戸硝子)

・湯島アート(からかみ)

・漆芸中島(江戸漆器)

・岡半(江戸木目込人形(造花))

・宇野刷毛ブラシ製作所(東京手植ブラシ)

・岩田仏壇製作所(東京仏壇)

・椎名切子(江戸切子)

・大越忠製作所(江戸甲冑)

・高橋工房(江戸木版画)

・中金硝子総合(江戸硝子)

・甲人(甲冑)

・森銀器製作所(東京銀器)

・澤井織物工場(多摩織)





(2)2月26日(木)～3月4日(水)ファッション・インテリア

・柿沼人形(江戸木目込人形)

・木内籐材工業(東京籐工芸)

・澤井織物工場(多摩織)

・三絃司きくおか(東京三味線)

・ジュエリーサショウ(東京彫金)

・染工房たかとり(東京手描友禅)

・富田染工芸(染小紋)

・ふじや染工房(引き染め)

・岡半(江戸木目込人形(造花))

・ベッ甲イソガイ(江戸鼈甲)

・染の里おちあい(江戸更紗)

・高橋刺繍店(江戸刺繍)

・高橋工房(江戸木版画)

・漆芸中島(江戸漆器)

・宇野刷毛ブラシ製作所(東京手植ブラシ)





※出展事業者は都合により変更となる場合がございます。









■「東京手仕事」プロジェクトとは

現代の消費者が求める伝統工芸品の新商品を創り出すとともに、国内はもとより世界に発信していく取組みです。江戸職人の匠の技と心意気によって磨かれ、庶民に愛されて連綿と受け継がれてきた東京の伝統工芸品の優れた機能性を広く知っていただくべく、本プロジェクトでは、伝統工芸の技と現代の感性が融合した豊かなライフスタイルを提案していきます。





東京手仕事ブランドサイトURL： https://tokyoteshigoto.tokyo/