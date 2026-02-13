オーダーカーテンを中心に、こだわりの家具・照明・輸入雑貨などのインテリアコーディネートを提案する株式会社ジアス(本社：埼玉県さいたま市北区、代表取締役社長：笹 佳美)は、ジアスオリジナルブランド「Carpe Diem」より、リッチな質感が魅力のベルギー製ラグを2月14日にリリースいたします。


Carpe Diem(カルペディエム)は、「その日、その一瞬を大切にしたいあなたのためにつくられた」ジアスオリジナルのファブリックブランドです。


Carpe Diem ロゴ


「Carpe Diem」URL： https://jias-net.jp/collections/carpe-diem



■ベルギー製ラグの魅力


Carpe Diem MONDE (1)


ラグ・絨毯の伝統国として名高いベルギー。ウィルトン織は、18世紀から続く伝統的な製造の技法です。高密度に織り上げられたラグは、パイル(毛足)の糸と基布(土台)の糸が同時に織り込まれているため、耐久性が非常に高いのが特徴です。

また、複数の色糸を複雑に組み合わせることで、手織りの絨毯のような、綿密で美しいデザインを表現できます。その豊かなデザイン性と質感は、重厚感のあるクラシックスタイルにも、すっきりとしたモダンスタイルにも調和し、お部屋の印象をぐっと引き立ててくれます。



■商品の特徴

(1)高密度でへたりにくい、優れた耐久性


Carpe Diem DUNE


高密度で織り上げていく、非常に堅牢な製法により、パイル(毛足)の抜けにくさや、へたりにくさを実現。人がよく歩く場所でも安心して使え、美しい状態を長く保てます。


(2)遊び毛が出にくく、お手入れ簡単


Carpe Diem CHALEUR


ベルギー製ラグは、パイル糸を基布にしっかりと織り込んでいるため、「遊び毛」がほとんど出ません。掃除機がけもスムーズで、日々のお手入れも簡単に行えます。


(3)柔らかな質感が魅力のヒートセット加工


Carpe Diem MONDE (2)


熱処理(ヒートセット加工)を施すことで、繊維のゴワつきを抑え、ウールのような柔らかな質感に。心地よい肌触りで、ワンランク上の暮らしを叶えます。

※一部商品対象



■販売について


Carpe Diem SOIREE


Carpe Diemシリーズは、ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINEにて販売いたします。

※展示商品はショールーム店舗によって異なります。各商品ページをご確認ください。

※ ショールームは完全予約制


空間に豊かな表情を添えるリッチな質感の中から、これからの暮らしを共に歩む、あなただけのラグをぜひ見つけてみてください。



■商品概要

商品名　： Carpe Diem(カルペディエム)

発売日　： 2026年2月14日(土)

種類　　： ラグ 8種類

販売場所： ジアスショールーム全店舗 および JIAS ONLINE

URL　　 ： https://jias-net.jp/collections/carpe-diem



■会社概要

商号　　： 株式会社ジアス

代表者　： 代表取締役社長　笹 佳美

所在地　： 〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町1-315

設立　　： 1987年7月21日

事業内容： オーダーカーテンの提案・販売・縫製、家具・照明を含む

　　　　　 インテリアのトータルコーディネート

資本金　： 9,500万円

URL　　 ： https://www.jias.co.jp/



【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ジアス　カスタマーエンゲージメントセンター

TEL　　　　　　　　 ： 0120-78-2381

お問い合わせフォーム： https://jias-net.jp/pages/contact