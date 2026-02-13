叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、２０２５年９月２７日に開業１００周年を迎えました。また、猫猫寺が本年９月に開業１０周年を迎えられることから、招喜猫宗総本山 猫猫寺（所在地：京都市左京区、管長：加悦徹）と、「猫猫寺 オープン１０周年」×「叡山電車開業１００周年」のコラボレーション企画を２０２６年２月２２日（日）より実施します。また、３月２２日（日）には叡山電車八瀬比叡山口駅において「猫猫寺祭り」を開催します。

１． 猫(にゃん)猫(にゃん)電車（コラボヘッドマーク掲出、車内装飾車両）の運行

コラボ記念のヘッドマークを掲出します。また車内も猫グッズによる装飾を行います。運行期間 ２０２６年２月２２日（日）～２０２６年３月２２日（日）予定車両番号 ７１２号車※一時的にヘッドマークの掲出、車内装飾車両の変更、中止をする場合があります。※運転時間は日によって異なります。また車両点検やその他の理由により運休や運行期間終了日を変更することがありますのであらかじめご了承願います。

２． キャラクタースタンディＰＯＰの展示

猫猫寺のイメージキャラクター（住職・尼さん・老師）をイメージしたスダンディＰＯＰを展示展示場所 八瀬比叡山口駅展示期間 ２０２６年２月２２日（日）～３月２２日（日）まで※一時的にキャラクタースタンディＰＯＰの設置を中止する場合があります。

３．コラボイベントの開催について

イベント名 「猫猫寺(にゃんにゃんじ)祭り」開催日時 ２０２６年３月２２日（日）１１：００～１７：００開催場所 八瀬比叡山口駅イベントスペース（駅テラス）入 場 料 無料 ※会場までの運賃は別途必要です。内 容①猫猫電車の７１２号車を２番線に停車させ、ヘッドマーク・車内装飾をご覧いただけます。②ワークショップ及びグッズ販売等の開催・猫猫寺(絵馬・御守り等)・にゃんころりんず(猫猫当たりくじ)・キムラトモミ(猫に変身イラスト)・aKaNe(レジンの猫キーホルダー等)・hana✴hana(あみぐるみ小物ワークショップ)・マハロー(レジンの猫小物)・おがわなおこ(猫柄布小物、猫雑貨)・ぽつぽつShop(レジン猫ネックレス等)・テンキオオゾラ発酵むすび(ネコむすび)・TORINOS(猫クッキー・お菓子)・叡山電車（オリジナルグッズ） イベントの注意事項 ・雨天決行、荒天中止です。・会場内が混雑した場合は、入場を制限させていただく場合があります。・会場内での危険行為や迷惑行為及びスタッフの注意を聞き入れていただけない方は、退場していただきます。また、場合によってはやむを得ずイベントを中止することもありますので、ご協力をお願いいたします。・会場およびその付近に前日、または早朝より並ばれますと近隣のご迷惑となるためご遠慮ください。・会場には駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。・「猫猫寺祭り」イベント会場には、ペット（猛獣及びヘビ類は除く）の入場は可ですが他の方へのご迷惑にならないよう、ご配慮等お願いいたします。・安全のため同伴のペットには必ずリードを着用させ、できるだけ短くお持ちください。※ただし、２番線に停車中の「猫猫電車７１２号車」車内は除きます。・ペットの排泄物の処理、および器具の破損や損額については、飼い主様の責任にてご対処ください。・八瀬比叡山口駅２番線停車中の「猫猫電車７１２号車」の車内に、ペットをお連れになる際は、縦・横・高さの合計が１２０cm以内の専用の容器に収納した小型犬、猫、鳩またはこれ等に類する小動物（猛獣及びヘビ類は除く）で、容器と動物を合わせた重量が１０kg以内のものに限りますのでご注意ください。※詳細は後日、叡山電車イベント公式Ｘ（＠eizandensha）にてお知らせいたします。

（参考）

■京都八瀬 猫猫きっぷ

本格的寺院型美術館「猫猫寺（にゃんにゃんじ）」の拝観券、「猫族歴史博物館」の入場券と叡山電車の1日乗車券がセットになったきっぷです。発売場所 叡山電車 出町柳駅 発売金額 おとな 2,200円（おとなのみ）詳しくは、こちら https://eizandensha.co.jp/good-value/nyannyan/

■招喜猫宗総本山 猫猫寺

京都市左京区の八瀬にある「猫」を御本尊とした世界初の本格的寺院型ミュージアムです。全国の神社仏閣を彩色されてきた絵師の加悦徹氏プロデュースによる猫好きのための施設で、本堂やギャラリーの見学のほか、可愛いネコの手作り雑貨が沢山あり、喜びとワクワクがいっぱいのミュージアムです。所在地 京都市左京区八瀬近衛町５２０電話 ０７５－７４６－２２１６営業時間平日 １１：００～１７：００（最終受付１６：３０）土曜・日曜・祝日 １１：００～１８：００（最終受付１７：３０）定休日 火曜日ホームページ https://nyannyanji22.www2.jp/

■猫族歴史博物館（にゃんぱく）

所在地 京都市左京区八瀬近衛町７２３－２８電話 ０７５－７０８－２２５４営業時間平日 １１：００～１７：００（最終受付１６：３０）土曜・日曜・祝日 １１：００～１８：００（最終受付１７：３０）定休日 火曜日ホームページ https://nyannyanji22.www2.jp/nyanpaku/

■叡山電鉄株式会社

京都市の北東部「洛北」に２つの路線を持つ鉄道会社です。京都御所や下鴨神社に近い出町柳駅を起点に北上。途中の宝ケ池駅で二手に分かれ、東は八瀬比叡山口駅へ、西は貴船口駅や鞍馬駅に続いています。沿線には、貴船神社や鞍馬寺など歴史ある社寺があるほか、初夏の新緑、川床で味わえる料理、秋の紅葉など四季折々の自然が楽しめます。代表的な列車として、沿線の移り変わる景色を満喫していただける展望列車「きらら」、「楕円」のモチーフが印象的な観光列車「ひえい」があります。ホームページ https://eizandensha.co.jp/Ｘ（旧：Twitter） https://x.com/eizandenshaYouTube https://www.youtube.com/user/eizandensha

