ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、『リアル潜入ゲーム 幻の宝石「漆黒のダイヤモンド」を奪取せよ！』を、2026年3月31日(火)に終了いたします。全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社ＳＣＲＡＰ(本社:東京都渋谷区、代表:加藤隆生）による「リアル潜入ゲーム」の最新作です。ひらかたパークで今しか体験できない究極のスリル体験を、この機会にぜひお楽しみください。

■『リアル潜入ゲーム 幻の宝石「漆黒のダイヤモンド」を奪取せよ！』概要

【プレイ形式】屋外イベント、所要時間：最大90分程度プレイ人数：1チーム最大3人【開催会場】ひらかたパーク【日程】開催中～2026年3月31日(火)【ＷＥＢサイト】https://realstealthgame.jp/s/hirapa2025/ 【イベントＣＭ】https://youtu.be/AYA9_Bw_toU【企画制作】ＳＣＲＡＰ【主催】リアル潜入ゲームひらかた製作委員会

■1万人を魅了した遊園地で味わう極限のスリルを体感

ひらかたパーク全域を舞台に、一般客に紛れた敵の目を盗んで制限時間内にミッションをクリアし、「漆黒のダイヤモンド」を手にすることができるのかを楽しむ体験型イベントです。これまで「リアル潜入ゲーム」では、全身を駆使したアクションと、いつどこから襲われるかわからない緊張感が融合した、まさに「映画のようなスパイ体験」を提供してまいりました。2025年3月のスタート以降、累計参加者は1万人を突破。常に周囲を警戒するスリルや没入感の高さ、全身を駆使したミッション遂行は、多くの体験者から「誰が警備員か見分けがつかないドキドキ感」「心身ともにスパイになりきれた」と大きな反響をいただいています。

■2026年3月31日(火)でついに終結！3月20日(金)からは連日開催

本イベントが体験できるのは、2026年3月31日(火)までの残りわずかな期間となります。これまでは特定日のみ開催でしたが、春休み期間の3月20日(金)から終了日までは、毎日開催いたします。まだこのスリルを味わっていない方はもちろんのこと、リベンジしたい方にとっても最後のチャンスとなっています。

※画像はイメージ

SNS投稿キャンペーンを開催中！ハッシュタグをつけて投稿した画面を見せると、カイロがもらえるキャンペーンを開催中！寒い時期も温まりながらイベントをお楽しみいただけます。

〈リアル潜入ゲームとは・・・〉

あなた自身がスパイやエージェントとなって、ミッションコンプリートを目指す体験型ゲーム・イベント。ミッションコンプリートのためには、敵の目をかいくぐりながら情報を入手し、さまざまなトラップを突破していかなければなりません。「リアル脱出ゲーム」を生み出したＳＣＲＡＰによる、まるでスパイ映画の主人公になったかのような圧倒的没入感を体験できる新機軸のアクションゲーム。※「リアル潜入ゲーム」は株式会社ＳＣＲＡＰの登録商標です。☆「リアル潜入ゲーム」オフィシャルサイト：https://realstealthgame.jp/☆「リアル潜入ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realstealthgame

〈補足情報 ＳＣＲＡＰとは・・・〉

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。ＳＣＲＡＰが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。

