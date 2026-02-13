京阪ホールディングス株式会社（本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩）と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上 欣也)は、株式会社MEETSHOP(本社：大阪市中央区、代表取締役：前田 晴代)、小説家・岩井圭也氏で展開する体験型プロジェクト『ただいま、けいはん』において、オリジナル小説第2話「ただいま、けいはん 由衣編」を2月18日(水)から数量限定で無料配布します。ご好評をいただいた小説第1話「朔太郎編」に続き、いよいよ完結版の小説第2話は配布部数と配布場所を拡大して無料配布します。物語の主人公・朔太郎と由衣が歩んだ軌跡を辿りながら、登場した店舗での交流を楽しみ、作品の余韻に浸っていただける特別な企画です。ぜひこの機会に、京阪沿線の魅力あふれるスポットへお出かけください。詳細は以下のとおりです。参考リリース：・2025(令和 7)年10月30日「京阪沿線を舞台にした体験型の小説プロジェクト 「ただいま、けいはん」を実施します！」https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/251030_keihan-holdings.pdf・2025(令和7)年12月8日「体験型小説プロジェクト「ただいま、けいはん」第1話 朔太郎編 を無料配布します！」https://www.keihan.co.jp/corporate/info/release/assets/251208_keihan-holdings.pdf

１.第2話「ただいま、けいはん 由衣編」の配布 【配布開始】2026年2月18日(水)10時～ 【配布部数】5,000部(お一人様1冊限り) ※なくなり次第、配布を終了します 【配布場所】京阪電車：淀屋橋・京橋・枚方市・樟葉・三条・出町柳の各駅 GOOD NATURE HOTEL KYOTO、ジュンク堂書店 天満橋店(京阪シティモール内)、紀伊國屋書店 京橋店(京阪モール内)、水嶋書房(KUZUHA MALL店) 枚方市役所：本館・別館枚方市立図書館:中央・香里ケ丘・楠葉・菅原・さだ・御殿山・牧野・津田・市駅前の各図書館 TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE、枚方 蔦屋書店、京都 蔦屋書店、蔦屋書店 武雄市図書館KoKuMiN：OsakaMetro淀屋橋駅・パナンテ京阪天満橋店・京橋駅構内店コクミンドラッグ：大和田店・京阪萱島駅店・枚方市駅前店・京阪樟葉駅店・ 三条店コクミン薬局：淀屋橋店２. デジタル特典キャンペーン第1話「朔太郎編」および第2話「由衣編」に登場した京阪沿線の店舗では「ただいま、けいはん」のデジタルイラストを無料配布いたします。小説に登場したリアルな店舗にぜひお出かけください。【キャンペーン期間】2026年2月18日(水)～2026年3月31日(火)【対象店舗】〈第1話に登場〉カレーショップいなくら 大阪市中央区道修町4-7-7 新横堀ビル２F御菓子司 鶴屋八幡 大阪本店 大阪市中央区今橋4丁目4-9 〈第2話に登場〉かふう 京都市左京区吉田二本松町54-7喫茶Ron 枚方市岡東町12-3 枚方サンプラザ3号館【参加方法】対象店舗へ来店しお会計後に店頭スタッフへお声がけください。呈示されるQRコードを読み取ると、「ただいま、けいはん」のデジタルイラストがダウンロードできます。３．小説の楽しみ方(1)小説冊子を手に入れる沿線の配布場所で第2話を入手してください(数量限定・なくなり次第、配布は終了します）。(2)物語を読む地元出身の作家 岩井氏ならではの視点で描かれる「京阪沿線の日常の魅力」に触れながら読み進めてください。以 上