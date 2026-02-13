淡路島の特産品やグルメを取り扱うオンラインショップ「パソナ淡路島市場」では、進学や就職、転勤など新生活を迎える皆さんを応援する『新生活応援！特別お得セット』を3月1日（日）から4月30日（木）までの期間限定で販売いたします。

本企画では、春からの新生活に合わせて選べる全5種類のセットを、通常よりお得な特別価格で用意。淡路島産玉ねぎをスープやカレーなど多彩なメニューで楽しめる『淡路島まるごと 玉ねぎ満喫セット』や、淡路島ならではの味わいを楽しめるビールなどを詰め合わせた『淡路島 ご褒美リラックスセット』など、一人暮らしの方からご家族への贈り物まで、幅広いニーズにお応えします。 さらに、旅立つ前のご家族やご友人との団らんにはもちろん、新しい仲間との親睦を深める場にもおすすめの『淡路島 肉と調味料の豪華セット』も提供。淡路島の美味しい食材の魅力を存分にご堪能 いただけます。

新たな門出に、淡路島の美味しさを詰め込んだ特別セットを、ぜひこの機会にご利用ください。

■淡路島市場限定『新生活応援！特別お得セット』 概要

販売期間： 3月1日（日）～4月30日（木）内容：・『淡路島 ちょっとした手土産セット』／5,200円（税込）淡路島フルーツ玉ねぎスープ、淡路島 塩サブレ、うずしおのポテトチップス、その他手土産に最適なお菓子のセット・『淡路島 彩野菜とドレッシングセット』／5,500円（税込）新鮮野菜たっぷりセット(10～12種)、玉ねぎ擦りおろしドレッシング、しょうゆマヨドレッシングのセット・『淡路島 まるごと玉ねぎ満喫セット』／5,800円（税込）淡路島の玉ねぎ3kg、淡路島フルーツ玉ねぎスープ、淡路島手延べそうめん 御陵糸720g、淡路島まるごと玉ねぎカレー (ベジタブル)のセット・『淡路島 ご褒美リラックスセット』／6,800円（税込）淡路七福神ビール3本、淡路島えびすもち豚（バラ）400g、明石のり～明石の恵み 焼き～のセット・『淡路島 肉と調味料の豪華セット』／8,800円（税込）淡路ビーフのBBQ・焼肉食材セット 300g、淡路島ソース 肉専用、ノンオイル淡路島玉ねぎドレッシング150ml GRAND CHARIOT 北斗七星135°のセットURL：https://www.scuolaweb.jp/備考：送料につきましては、HPをご確認ください住所：兵庫県淡路市野島蟇浦843問合わせ：淡路島市場（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 050-3816-5171 E-mail scuola-shop@pasonafurusatoinc.co.jp

