株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 酒井淳）は、2027年5月に「サファイア・プリンセス」と「ダイヤモンド・プリンセス」の2隻をチャーターしたクルーズを実施します。これに伴い、2026年2月13 日（金）より全国で順次販売を開始します。

2024年の日本人のクルーズ人口は前年比約14％増の22.4万人とコロナ禍以降、回復基調にあり、政府による市場拡大の推進も相まって、2026年はさらなる成長が見込まれています。クルーズは移動時間も有効活用できる「タイムパフォーマンス」に優れ、エンターテイメントやアクティビティといった非日常を体験できる旅として注目されています。





本企画では、自社チャーターの強みを活かし「日本人のお客様に寄り添った独自航路」を設定しました。寄港地には、下船後そのまま徒歩で散策を楽しめる長崎などの港町を中心に選定し、港から市街地が離れている場合にはシャトルバスを用意するなど、「寝ている間に目的地に到着し、体力を温存しながら観光を満喫できる」利便性を重視しました。

また、移動・宿泊・食事・ショーに加え、アルコールを含む船内ドリンク飲み放題（1日15杯まで）や船内WIFI、さらにはチップ代まで旅行代金に含まれる、ほぼオールインクルーシブのプランです。チャーターする2隻は、ともに長崎で建造された日本に縁の深いプレミアム客船です。「動く洋上のホテル」として、日本人の嗜好に合わせたサービスに定評があります。「サファイア・プリンセス」は5月2日に東京港を出港し、四国や九州、済州島を8日間で巡ります。「ダイヤモンド・プリンセス」は5月28日に横浜港を出港し、青森や釜山など各地に寄港しながら、10日間で日本を一周します。

阪急交通社は本企画を通じて、より多くの方々に船旅の魅力をお届けしてまいります。





【商品概要】 https://www.hankyu-travel.com/media/princess/?p_baitai=9582





「サファイア・プリンセス」西日本・済州島ゴールデンウィーククルーズ8日間

■日程：2027年5月2日（日）～5月9日（日）

■乗下船地：東京港

■寄港地：東京～鳥羽～高知～＜終日航海＞～済州島～長崎～＜終日航海＞～東京

■旅行代金：259,000円（内側ツイン）～509,000円（ジュニアスイート）※2名1室・おひとり様

■ツアー詳細： https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_i.php?p_course_id=PT104&p_hei=10&p_baitai=9582

■見どころ：

ゴールデンウィーク期間中に伊勢志摩の玄関口となる「鳥羽」、四国の「高知」、港町「長崎」に加えて韓国のリゾートアイランド「済州島」を訪れます。





「ダイヤモンド・プリンセス」新緑の日本一周と韓国クルーズ10日間

■日程：2027年5月28日（金）～6月6日（日）

■乗下船地：横浜港

■寄港地：横浜～＜終日航海＞～青森～小樽～＜終日航海＞～境港～釜山～長崎～＜終日航海＞～横浜

■旅行代金：279,000円（内側ツイン）～539,000円（ジュニアスイート）※2名1室・おひとり様

■ツアー詳細： https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_i.php?p_course_id=PT105&p_hei=10&p_baitai=9582

■見どころ：

初夏の爽やかな風を感じながら、下船後すぐに徒歩で散策を楽しめる港町「青森」「小樽」「長崎」に加えて、出雲大社や松江の玄関口となる「境港」、韓国最大の港町「釜山」を巡ります。3日間の終日航海日には、優雅なクルーズライフを存分にご堪能いただけます。





【ツアーに関するお問い合わせ先】

阪急交通社 東日本営業部クルーズセンター

電話番号：0570-08-9189 月～金9：30～17：30／土・日・祝日 休業









株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/





