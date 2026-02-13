一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会(会長 齊藤 広子、東京都市大学特任教授、横浜市立大学教授)と、東京都市大学「すまいのイノベーション研究会」は、豊かな暮らしを実現するために、安心して消費者が中古住宅を選定できるように、住まいの買い方、そして、中古住宅の見分け方、住宅履歴情報の活用方法やメリット、マンションの所有や管理の仕組みなどをご理解いただくためのセミナーを開催致します。

お申し込みは以下のURLからお願いします。

https://peatix.com/event/4840246/view





2/21セミナー案内表





2/21セミナー案内うら





■開催概要

日時 ： 2026年2月21日(土)13：30～15：30(開場 13：00)

会場 ： TCU Shibuya PXU(東京都市大学 渋谷パクス)(渋谷駅徒歩5分)

https://shibuya-pxu.tcu.ac.jp/

定員 ： 80名(先着順)

参加費： 無料

共催 ： 一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会、東京都市大学

後援 ： 国土交通省、住宅金融支援機構









■プログラム(予定)

13：30：開会

挨拶 野城 智也(東京都市大学 学長)

13：35：セミナー(1)

「SUUMO編集長が語る買っていい中古住宅、買ってはいけない中古住宅」

登壇者 池本 洋一

(株式会社リクルート SUUMO編集長)

14：15：セミナー(2) 「大成功した住宅履歴情報(いえかるて)の活用の仕方」

登壇者 松田 光昭

(一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会 理事)

14：35：休憩

14：50：セミナー(3)

「買ってよい中古マンションの見分け方-

そもそもマンションって何を買うの？」

登壇者 齊藤 広子

(東京都市大学 特任教授・横浜市立大学 教授・

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会 会長)

15：30：閉会

挨拶 坂井 文(東京都市大学 学長特別補佐)









■登壇者(予定)

池本 洋一

1995年株式会社リクルートに入社。住宅情報誌の編集、広告に携わる。2011年SUUMO編集長。2019年SUUMOリサーチセンターセンター長。不動産情報サイト事業連絡協議会監事、国土交通省社会資本整備審議会住宅宅地分科会委員、同省良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業評価委員。毎年多数の住宅や街づくりを視察するほか多数の住宅購入相談に助言し、自身でも不動産の取得、建築、利活用を多数実践している。





齊藤 広子

東京都市大学大学院情報データ科学研究科特任教授、横浜市立大学教授。一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会会長。放送大学客員教授(「暮らしを豊かにする不動産学」担当)。日本マンション学会会長。博士(学術)、博士(工学)、博士(不動産学)。住んでよかったと思ってもらえる住まい・まちづくりの研究・実践を行う。国土交通省社会資本審議会住宅・宅地分科会前会長、日本建築学会賞(論文)等多数受賞。2025年10月、マンション研究と普及啓発等により国土交通大臣より表彰。





松田 光昭

1964年生まれ、神奈川県横須賀市出身。プロパティオン株式会社代表取締役。宅地建物取引士、国土交通大臣登録証明事業不動産コンサルティング技能登録者。不動産仲介、マンション分譲、注文・企画住宅の販売を営業マンとして不動産会社に17年間従事。その後工務店・リフォーム店の後方支援、CS推進部、事業推進本部を経て、2009年8月プロパティオン株式会社を設立。一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会 理事。









■一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会について

協議会ホームページ： https://www.iekarute.or.jp/





【団体概要・活動内容】

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会は、良質な住宅ストックの形成・流通の促進に向け、共通ID の発行機関として、国民の豊かな住生活に資する住宅関連情報を管理する団体です。

また、当協議会は、住宅履歴情報の蓄積と活用を支援する業務(以下「住宅履歴情報サービス」という。)を行う事業を行っている事業者である住宅履歴情報サービス機関等が会員の一般社団法人です。









■すまいのイノベーション研究会について

本研究会は、住宅履歴情報を1つの軸に既存住宅の信頼性向上を図り、若い世代が安心して適正価格で住宅を取得できる仕組みを構築することを目的とします。これにより、住宅市場の健全化、環境負荷の低減、そして豊かな暮らしの実現に貢献します。

住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会と東京都市大学が中心となり、産学官の多様な関係者が連携し、既存住宅市場の課題解決に向けた実効性ある方策を検討します。単なる理論研究にとどまらず、実践的なモデル構築、政策提言、消費者啓発を通じて、社会的課題の解決に寄与します。