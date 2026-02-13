Mrs. GREEN APPLE大森元貴が『Numero TOKYO』4月号特装版カバーに初登場。2種のデジタル限定カバーを公開！

写真拡大 (全2枚)

株式会社扶桑社

2月28日（土）発売の『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）カバーに、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が初登場！　大森元貴を“現代の寓話の主人公”として再解釈した、美しくモードな世界観の2種のデジタル限定カバーを公開。




『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）デジタル限定カバー


『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）デジタル限定カバー


特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「大森元貴、創造のすべて」と題し、モードなヴィジュアルとともに、彼の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューを掲載。彼の存在の内面と創造のすべてを、16ページにわたって紐解きます。



Photo : Yusuke Miyazaki　Styling：Megumi Date　Hair：Song Miseon　Makeup：Park Miki　Prop Styling：Mamoru Hinata　Special Thanks：Keita Takada　Edit : Hisako Yamazaki　



【書誌情報】


『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年4月号【特装版（増刊）】
発売／2026年2月28日（土）


※地域によって発売日が異なります
価格／1,500円（税込）


判型／A4変型判・並製無線


発売元／株式会社 扶桑社


※デジタル限定カバーの販売はありません。



【購入リンク】


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHYC35S9



◆記事化など本誌に関するお問い合わせ


株式会社扶桑社 宣伝PR宛


senden@fusosha.co.jp