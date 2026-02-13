Mrs. GREEN APPLE大森元貴が『Numero TOKYO』4月号特装版カバーに初登場。2種のデジタル限定カバーを公開！
株式会社扶桑社
『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）デジタル限定カバー
『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）デジタル限定カバー
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年4月号【特装版（増刊）】
※地域によって発売日が異なります
2月28日（土）発売の『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）カバーに、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が初登場！ 大森元貴を“現代の寓話の主人公”として再解釈した、美しくモードな世界観の2種のデジタル限定カバーを公開。
『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）デジタル限定カバー
『Numero TOKYO』4月号特装版（増刊）デジタル限定カバー
特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、「大森元貴、創造のすべて」と題し、モードなヴィジュアルとともに、彼の美学、言葉、哲学、そして創造の根源に迫るロングインタビューを掲載。彼の存在の内面と創造のすべてを、16ページにわたって紐解きます。
Photo : Yusuke Miyazaki Styling：Megumi Date Hair：Song Miseon Makeup：Park Miki Prop Styling：Mamoru Hinata Special Thanks：Keita Takada Edit : Hisako Yamazaki
【書誌情報】
『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年4月号【特装版（増刊）】
発売／2026年2月28日（土）
※地域によって発売日が異なります
価格／1,500円（税込）
判型／A4変型判・並製無線
発売元／株式会社 扶桑社
※デジタル限定カバーの販売はありません。
【購入リンク】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHYC35S9
◆記事化など本誌に関するお問い合わせ
株式会社扶桑社 宣伝PR宛
senden@fusosha.co.jp