【神戸学院大学 経済学部×早駒運輸株式会社】一般社団法人大学コンソーシアムひょうご 企業課題解決プログラム最終発表会

神戸学院大学KOBE RESORT CRUISE「boh boh KOBE」

神戸学院大学 経済学部 岡本弥准教授のゼミ学生たちが、神戸港の観光クルーズ船「boh boh KOBE」を運航する早駒運輸株式会社（本社：神戸市中央区）と進めている企業課題解決プログラムの成果発表会を開催します。

本プログラムは大学コンソーシアムひょうご神戸が実施する「企業課題解決プログラム」の一環として実施しています。早駒運輸株式会社ではオリジナルブランド「boh boh」の認知度向上が課題となっています。

「耳を澄ませば聴こえる汽笛の音『ボーボー♪』 “コト”を届ける新商品開発プロジェクト 世の中に感動を」をテーマに、企業が取り組んでいる事業や課題を学生に共有してきました。

発表会では、学生がこれまでの活動成果として、企業担当者へのヒアリングを通じて明らかにした現状課題の整理、利用状況や遊覧船乗客数の拡大に向けたデータ分析の提案、ならびにそれらを踏まえて検討したプロモーション施策について発表します。

- 日時：2026年2月18日（水）14時00分～15時30分（受付13時30分）- 場所：神戸学院大学 ポートアイランド第1キャンパス A号館6階 大会議室

＜参考リンク＞

神戸学院大学(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_economics/) 経済学部オリジナルサイト(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_economics/)

KOBE RESORT CRUISE「boh boh KOBE」(https://cruise-kobe.com/introduction/bohboh/)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

＜本学の出展に関する問い合わせ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

TEL: 078-974-1348（平日9:30～11:30、13:00～17:00）

MAIL: renkei@j.kobegakuin.ac.jp

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)