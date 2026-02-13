TOWとDeNA、IPコンテンツ・スポーツを中心としたリアルエンタメ領域の強化に向けて業務提携に合意

株式会社テー・オー・ダブリュー

株式会社テー・オー・ダブリュー（本社：東京都港区、代表取締役社長：村津 憲一、以下「当社」）は、当社グループのパーパス「新しい時代の体験を創る」の実現に向けて、株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下「DeNA」）とIPコンテンツ・スポーツを中心としたリアルエンターテインメント領域における価値最大化に向けた業務提携の基本合意を締結し、2026年4月1日よりDeNA内に「リアルエンタメ・アクティベーション部（仮称）」の新設を予定しています。

■業務提携の背景と目的

当社グループは、ビジネス環境の変化を踏まえ、グループの「中期事業成長ビジョン」を新たに策定いたしました。本ビジョンでは、これまで推進してきたクライアントの拡張と領域の拡張の「2軸の拡張」による事業成長を次のフェーズへと進め、体験デザインを起点に、プロモーション領域とリアルエンターテインメント領域を横断し、生活者に感動・共感・ワクワクを届ける体験価値を創出するとともに、クライアントのブランド価値および事業成長に中長期的に貢献する「エクスペリエンス・パートナー」を目指してまいります。

本ビジョンにおいて、当社グループはリアル体験を事業の中核に据え、とりわけエンターテインメントの魅力によって人を惹きつけ、生活者が能動的に時間や対価を使って参加し、共感や熱量が広がっていく「リアルエンターテインメント領域」の拡大を次なる成長の柱と位置づけております。マーケティングのデジタル化・AI活用が進展する一方で、リアル体験が持つ価値が高まっており、広告市場とエンタメ体験市場が隣接・融合する中で、体験の設計力・実装力がクライアントの事業成長と生活者にとっての価値創出および満足度向上における重要な要素となっております。



当社グループは、リアルエンターテインメント領域において、１.IPコンテンツ、２.音楽、３.スポーツ、４.食、５.都市・商業施設の5つのテーマを重点分野として設定しています。これらの分野において、広告市場で培ってきた体験デザイン力とイベントプロデュース力を活かし、プロモーション型から事業・興行型まで多様なリアル体験の創出に取り組んでまいります。

一方、DeNAは、 インターネット領域で培った知見を基盤に、スポーツチームとスタジアム・アリーナ等のリアルアセットを融合させた一体運営を推進しております。魅力あるファン体験の創出や賑わいのあるまちづくりに尽力するとともに、有力IPホルダーとの協業によるゲーム・アニメ・イベント分野においても豊富な実績を有しております。こうした多角的な事業運営を通じて、AI等デジタルテクノロジーの実装力を強みとしながら、独自の収益モデル・ソリューションの開発力・ノウハウを培ってまいりました。また、当社グループは、ここ数年にわたり横浜DeNAベイスターズをはじめとするDeNA関連の各種イベントの企画・制作・演出に携わっており、両社の協業実績と相互理解を深めてまいりました。



本提携により、スポーツ・エンタメコンテンツ領域を中心に、両社の強みやアセットを掛け合わせ、新たなビジネスモデル・統合サービスの開発を加速させてまいります。



■本提携の概要

2026年4月1日、DeNA内に「リアルエンタメ・アクティベーション部（仮称）」の新設を予定しており、その新組織をDeNAと当社2社の協力体制のもと運営し、次世代の体験設計を通じてクライアントのビジネス成長を支援するなど、社会に新たな共感と感動を提供することを目指してまいります。



■提供を予定するサービス・ソリューション

1.IPコンテンツのイベントの企画・制作

ゲーム・アニメ等のIPコンテンツを活用したイベントの企画から制作、運営までをトータルでサポートいたします。

2.リアル拠点を基軸にした新たな体験価値の創出

商業施設・スタジアム・アリーナ等のリアル拠点とIPコンテンツ・スポーツチーム等を掛け合わせた各種イベントの企画・実施及び運営業務や新たなコンテンツを誘致・開発し、新たな体験価値を創出いたします。

3.AI等デジタルテクノロジーの活用と展開

DeNAのAI技術やソフトウェア開発ナレッジを活かし、イベントの体験価値を高めてまいります。また、様々なデジタルソリューションの開発・展開について検討してまいります。



■株式会社テー・オー・ダブリューの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19100/table/65_1_6b0d7824ef3cf036561027a5b0c896b9.jpg?v=202602130451 ]



■株式会社ディー・エヌ・エーの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19100/table/65_2_7b5adc423bcc6b0aded5ffd8f2d1fab6.jpg?v=202602130451 ]





