TOW、「食」をテーマとしたリアルエンタメ領域拡大に向けてフードフェス主催大手のブルースモービルを連結子会社化

株式会社テー・オー・ダブリュー（本社：東京都港区、代表取締役社長：村津 憲一、以下「当社」）は、当社グループのパーパス「新しい時代の体験を創る」の実現に向けて、フードフェス主催大手の株式会社ブルースモービル（本社：東京都新宿区、代表取締役：井上 淳矢、以下「ブルースモービル」）の全株式を取得し、2026年4月1日に連結子会社化することについて本日の取締役会にて決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

■連結子会社化の背景と目的

当社グループは、ビジネス環境の変化を踏まえ、グループの「中期事業成長ビジョン」を新たに策定しました。本ビジョンでは、これまで推進してきたクライアントの拡張と領域の拡張の「2軸の拡張」による事業成長を次のフェーズへと進め、体験デザインを起点に、プロモーション領域とリアルエンターテインメント領域を横断し、生活者に感動・共感・ワクワクを届ける体験価値を創出するとともに、クライアントのブランド価値および事業成長に中長期的に貢献する「エクスペリエンス・パートナー」を目指していきます。



本ビジョンにおいて、当社グループはリアル体験を事業の中核に据え、とりわけエンターテインメントの魅力によって人を惹きつけ、生活者が能動的に時間や対価を使って参加し、共感や熱量が広がっていく「リアルエンターテインメント領域」の拡大を次なる成長の柱と位置づけています。マーケティングのデジタル化・AI活用が進展する一方で、リアル体験が持つ価値が高まっており、広告市場とエンタメ体験市場が隣接・融合する中で、体験の設計力・実装力がクライアントの事業成長と生活者にとっての価値創出および満足度向上における重要な要素となっています。



当社グループは、リアルエンターテインメント領域において、１.IPコンテンツ、２.音楽、３.スポーツ、４.食、５.都市・商業施設の5つのテーマを重点分野として設定しています。これらの分野において、広告市場で培ってきた体験デザイン力とイベントプロデュース力を活かし、プロモーション型から事業・興行型まで多様なリアル体験の創出に取り組んでいきます。



一方、ブルースモービルは、日本最大級のラーメンイベント「大つけ麺博」をはじめ、ラーメン、餃子、カレーなどをテーマとしたフードフェスの主催・運営を10年以上にわたり手掛けてきた、「食」分野に特化したイベント主催会社です。全国規模でのイベント運営実績と、主催興行ならではの集客・運営ノウハウを有し、食を起点とした生活者参加型の体験価値創出に強みを持っています。



本リリースで発表するブルースモービルとの連結子会社化は、こうした中期事業成長ビジョンおよび生活者体験の中でも重要度が高い「食」をテーマにしたリアルエンターテインメント領域拡大の方針を具体的に推進する取り組みの一環として位置づけています。ブルースモービルが有する主催興行のネットワーク力・運営力と、当社グループが培ってきた体験デザイン力やマーケティング発想、クライアントネットワークを融合することで、従来のフードフェス主催・運営にとどまらない新たな価値創出と収益モデルの確立を目指していきます。

■両社の強み

【TOWグループの強み・役割】

・広告市場で培った体験デザイン力とイベントプロデュース力

・飲料・食品クライアントを中心とした豊富なリレーション

・人的リソースおよびグループ基盤を活用した事業運営の推進

【ブルースモービルの強み・役割】

・大規模フードフェス主催・興行における豊富な実績とノウハウ

・全国規模でのイベント運営を可能とする企画・制作・運営体制

・食を起点としたリアルエンタメ領域のネットワーク力・実装力



■提供する価値・ソリューション

1.主催イベント事業の拡大

ブルースモービルが主催する既存のフードフェスに対し、当社グループの体験デザイン力、プロモーション設計力、人的リソースによって、集客力・体験価値・収益性の向上を図ります。



2.フードフェスを活用したマーケティング価値の向上

フードフェス及び食領域のネットワーク・ノウハウを提案・提供し、マーケティング成果の向上に貢献します。

3.当社グループ主催共催による新規興行の創出

ブルースモービルの主催・興行ノウハウと、TOWグループの体験デザイン力を融合し、「食」をテーマにした興行型イベントを開催し、新たな価値創出と収益モデルの確立を目指します。



