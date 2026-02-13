5,000人無料AI育成プロジェクト『AI BLOOM JAPAN』始動

学び舎mom株式会社

学び舎mom株式会社（名古屋市中区）は、アジア最大級の社会的投資ネットワークであるAVPN（Asian Venture Philanthropy Network）が主催し、Google.orgおよびアジア開発銀行（ADB）の支援を受ける国際基金『AI Opportunity Fund: Asia-Pacific』の日本代表事業者に採択されました。 これを受け、2026年2月13日（金）より、AIリスキリング事業『AI BLOOM JAPAN（AI ブルーム ジャパン）』を本格始動いたします。 本プロジェクトは、IT/AI研修のスペシャリストであるウーマンネット株式会社（横浜市港北区、代表取締役：丸山恵子）と協業し実施します。性別や地域を問わず、地域経済を支える多様な人材を対象に、オンライン学習とリアルイベントを組み合わせたAI学習プログラムを、本基金の支援のもと受講料無料で提供します。 AVPNの詳細情報 https://avpn.asia/(https://avpn.asia/)

https://www.mystylecareerlab.jp/aibloom

日本のAI利用率を世界レベルに、5,000人が無料でAIを学べる

総務省のデータによると、日本の生成AI利用率は約26%にとどまり、米国・中国と比べて低い水準です。こうした状況は、AIを日常的に使いこなすためのスキルやリテラシーが不足していることを示しており、社会全体での人材育成が急務となっています。 AI BLOOM JAPANは、2027年7月までに5,000名の修了者を目標に、受講料完全無料の10.5時間の基礎～応用まで網のカリキュラムを実施していきます。AIのスキルを習得することで、一人ひとりの可能性が開花（BLOOM）する未来を支援します。

日本中でAIの学びの花をひらくパートナー企業の募集

日本は生成AIの個人利用で遅れ （出所）総務省の2025年版「情報通信白書」

AI BLOOM JAPANは、個人向け講座にとどまらず、企業内研修として導入できるAI講座です。社員の業務効率化やデジタル人材育成を目的に、本講座を社内で実施したい協力パートナー（企業・自治体）も募集しております。現場の課題に合わせたカリキュラムで、AIを「特別なスキル」ではなく、日常業務で使う実践的なツールとして業務に直結、定着させることを目指します。

学び舎mom株式会社は、2013年の創業以来、「女性が自分らしさを軸に、能力を生かし挑戦できる社会をつくる」ことをビジョンに掲げ、活動してきました。女性起業家の支援やセカンドキャリア支援、学生向けのアントレプレナーシップ教育などを、企業・自治体との共創プロジェクトとして展開。女性の働き方の多様化と、持続的な雇用創出を推進しています。 代表取締役 矢上 清乃

■ 学び舎mom株式会社 〒460-0007愛知県名古屋市中区新栄2丁目11番2号 https://manabiyamom.com

学び舎mom株式会社 AI ブルーム ジャパン プロジェクト 広報担当 久保 綾子 TEL:080-4530-3729 Email: press@manabiyamom.com

