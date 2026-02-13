JMAC「第13回ものづくり・現場力事例フェア」

株式会社日本能率協会コンサルティング

日本能率協会コンサルティング（本社：東京都港区・代表取締役社長：大谷羊平、以下JMAC）は2026年2月20日（金）に「第13回ものづくり・現場力事例フェア」（主催：日本能率協会コンサルティング）を新横浜プリンスホテル（横浜市港北区）で開催いたします。

この「ものづくり・現場力事例フェア」は2014年3月に第1回を開催以来、製造企業各社の協力のもと毎年実施してきており、本年で13回を数えます。リアルな現場の活動内容を貴重な発表資料と合わせて生で聞いて学べる場として、ものづくりに携わる工場トップから現場第一線の方まで毎年多くの方にご参加いただいています。

当日は、基調講演に株式会社UACJ 取締役会長 石原美幸氏にご登壇いただき、

「ＵＡＣＪの『ものづくりは人づくり』

～アルミと明日へつなぐ改善活動。外のものさしで測る内外への発信力～」

と題しご講演を頂きます。

概 要

第13回ものづくり・現場力事例フェア

「ものづくり・現場力事例フェア」は、製造企業の分科会やサークル活動の優秀事例が一堂に会する、他に例を見ない大規模な事例発表大会です。

ものづくりにおける基盤構築から最新技術までを網羅した最新事例と基調講演で構成される本フェアは、ものづくり現場に携わるすべての方に役立つ内容です。

また、同日には、JMACが例年実施をしている「2026ものづくり川柳大賞」の表彰式も行います。

2026ものづくり川柳大賞 入選作・佳作決定

開催概要

コンテンツ

※基調講演・事例発表のタイトルや発表順等は変更となる場合があります

＜基調講演＞◆10:20 - 11:20 基調講演株式会社UACJ 石原美幸氏

ＵＡＣＪの「ものづくりは人づくり」

～アルミと明日へつなぐ改善活動。外のものさしで測る内外への発信力～

株式会社UACJ 取締役会長 石原美幸氏

◆11:20 - 12:00 JMAC提言

現場の意識が変われば会社も社会も変わる ～サステナビリティ経営実践のコツ～

茂木 龍哉（JMAC シニア・コンサルタント）、増田 さやか（同 チーフ・コンサルタント）

＜事例発表＞

◆A会場：

A-1 アンラッパー（蓋袋除去装置）の自主保全活動～袋脱異常停止ゼロ化への挑戦～

サントリープロダクツ・木曽川工場

A-2 負のスパイラルからの脱出！全社一丸で取り組んだ生産性革新活動

那須ダイワ

A-3 保全職場をつなぐ横串連携活動

古河電気工業

A-4 バッチ工程組合せ最適化による生産性向上

コーセル・本社工場

A-5 スリムな予兆監視の更なる進化

デンソー・高棚製作所

◆B会場：

B-1 部門連携で挑んだ非投資型原価低減活動

～製品仕様変更＊製造プロセス改善のアプローチ～

敷島製パン・奈良工場

B-2 現場発【3Sからたどり着いた安全と品質】

アトス

B-3 「志」が現場を動かす～葛藤を糧に挑む、活動継承と人財育成のこれから～

リョービミラサカ

B-4 第3回 金曜ものづくり劇場～後戻りしない企業体質づくり～

アルテミラ・小山工場

B-5 瓶口パッキン拭き取り頻度延長によるインターバル時間削減

サントリープロダクツ・天然水奥大山ブナの森工場

◆C会場：

C-1 ものづくりは人づくり～チームの成長で実現する人材育成～

UACJ・ものづくり基盤本部 ものづくり学園

C-2 ロス構造分析を用いた生産性向上

コーセル・立山工場

C-3 長田野組立78ライン

自主保全『第４ステップ総点検活動』による故障ゼロの実現

GSユアサ・長田野事業所

C-4 安全に対する感受性の向上を目指して

三井化学エムシー・柏原工場

◆D会場：

D-1 ノッチ加工機の自主保全

～先人達が遺した希少な加工機を使い続けるための取り組み～

阪上製作所・本社事業所

D-2 生産管理部門のムダ取り大作戦

＝ムダ取りから展開、現場も私達もhappyな業務改善＝

住友林業クレスト・伊万里工場

D-3 “意識を変えたTPM活動基盤づくり”

基礎力とマインド向上をめざした基礎活動の紹介

メイコー・ベトナム工場

D-4 設備稼働の安定化とサイクルアップ改善

～ドカ停削減からの生産性向上へ～

YKK AP・黒部荻生製造所

また、当日は、特別企画として、以下の特別講演・特別展示を予定しております。

特別企画JMACインフォーメーション

現場の知恵を成果へつなげる組織風土のつくり方

「ワイガヤ」と「合意と納得のマネジメント」で現場の力を引き出すKI（Knowledge Intensive Staff Innovation Plan）プログラム

星野 誠（JMACシニア・コンサルタント）

※会場：C 講演時間：16:10－16:45

現場改善に必須の「IoT 7つ道具」を特別展示

会場ロビーでは現場改善に役立つIoTツールを紹介します。

手書きの作業をなくしたい、データをクラウドで管理したい、現場の「見える化」を手軽に実現したい、の「困りごと」にお応えします。

※順不同

《株式会社日本能率協会コンサルティング 概要》

日本能率協会コンサルティング日本能率協会コンサルティング （JMAC）

所在地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22

日本能率協会ビル7階

TEL: 03-4531-4300（代表） FAX: 03-4531-4301

https://www.jmac.co.jp

創 立 ：1980年4月1日（創業1942年）

資本金 ：2億5千万

社員数 ：約370名

業務内容：

経営コンサルティング業。戦略、マーケティング＆セールス、R＆D、生産、TPM、サプライチェーン、組織・人事、BPR、ITビジネスなど、クロスファンクショナルなコンサルティングサービスを展開。