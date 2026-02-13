【中部電力 MIRAI TOWER】「REBORN - Hello SAKAE - HALLO KITTY」　名古屋・栄とHELLO KITTYがコラボレーション！

名古屋テレビ塔株式会社

中部電力 MIRAI TOWER (所在地:愛知県名古屋市、運営:名古屋テレビ塔株式会社)は、街の賑わい創出や魅力発信を目的として、J.フロント リテイリンググループ(松坂屋名古屋店、名古屋PARCO)が主催する「REBORN - Hello SAKAE - HELLO KITTY」キャンペーンに参加します。期間中は【世界中で幅広い世代から愛されているHELLO KITTY】とコラボレーションしたノベルティ配布、フォトスポットの設置のほか、タワーならではの取り組みとしてイメージカラーのライトアップの実施も予定しております。

■企画概要

名称：REBORN - Hello SAKAE - HELLO KITTY

会期：2026年2月20日(金)～3月8日(日)

会場：松坂屋名古屋店、名古屋PARCO、中日ビル、オアシス２１、中部電力 MIRAI TOWER

※『REBORN - Hello SAKAE - HELLO KITTY』キャンペーンの詳細については、特設サイトをご確認ください。

特設サイトURL：https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/rebornhellosakae/2026/

中部電力 MIRAI TOWER 実施内容

■特別記念入場券の配布

期間中、展望台チケットをご購入いただいた方に、オリジナルデザインの記念入場券をお渡しいたしま

す。

※なくなり次第終了となります。

■オリジナルステッカーの配布（夜間限定）

期間中、夜間展望台チケットをご購入いただいた方にオリジナルステッカーをプレゼント。

中部電力 MIRAI TOWER オリジナルデザインのリボンをつけたハローキティのダイカットステッカーです。

夜間展望台チケット料金：大人(高校生以上)1800円、小人(小・中学生)800円

夜間展望台営業時間 ：平日・日曜日/18：00～21：00(最終入場20：40)

土曜日/18：00～21：40(最終入場21：20)

※なくなり次第終了となります。

■フォトスポット設置

場所：3階インフォメーション横

時間：平日・日曜日/10：00～21：00(最終入場20：40)

土曜日/10：00～21：40(最終入場21：20)

■イメージカラーのライトアップ実施

夜間点灯している、中部電力 MIRAI TOWERのライトアップ。隣接するオアシス２１とともに、イメージカラーのライトアップで栄の街を彩ります。

日程：2月20日(金)～22日(日)、3月1日(日)、3月6日(金) 各日18：００～23：００

＜中部電力 MIRAI TOWERについて＞

高さ180m、1954年(昭和29年)日本で最初に建てられた集約電波鉄塔で、国の重要文化財に指定されている。東西南北360度ガラス張りの90m屋内展望台「スカイデッキ」、心地よい風を感じられる100m屋外展望台「スカイバルコニー」からは、名古屋市内を一望することができる。開業以来初となる全体改修工事を経て2020年9月にグランドオープン。2021年５月1日より「中部電力 MIRAI TOWER」へ名称変更。2024年6月に開業70周年を迎えた。



中部電力 MIRAI TOWER 公式サイト： https://www.nagoya-tv-tower.co.jp