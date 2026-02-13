山下健二郎さんメインMCのバスケットボール応援番組「Bリーグ全力応援！バスケ魂presented by バスケットLIVE」イチナナライバーが出演する特別回の放送が決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんがメインMCを務める「BS10（ビーエステン）」で放送中の「Bリーグ全力応援！バスケ魂presented by バスケットLIVE」に、事前に開催されたオーディションイベントで選出された3名のイチナナライバーがゲストとして出演する特別回が、2026年2月17日（火）より放送されることが決定しましたので、お知らせいたします。

「Bリーグ全力応援！バスケ魂presented by バスケットLIVE」は、全国無料で視聴可能なBSテレビ局、「BS10」で毎週火曜21時から放送されているBリーグ応援番組です。今回、2025年12月に「17LIVE」アプリ内において開催した『バスケ好き、全員集合！夢の1クールレギュラーの座をつかみ取れ!! BS10バスケ魂出演権争奪戦』で上位に入賞し、その後のオーディションを経て選出された3名のイチナナライバー（圧ねぇ、ひみぃ、潤 JunChannel）が、「バスケ魂」内で不定期開催している“バス魂ニュース”コーナーにおいてレギュラーキャスターや試合観戦ロケのゲストとして、2026年2月17日（火）より放送する特別回へ出演する予定です。

さまざまな分野で活躍中の山下健二郎さんとイチナナライバーが、“バスケットボール”というスポーツを起点にして創り上げる特別放送回に、ぜひご注目ください。

本番組の概要や、出演ライバーについては、以下の通りです。

■番組名・放送局・放送日時

番組名： Bリーグ全力応援！バスケ魂presented by バスケットLIVE

放送局： BS10

放送日時： 毎週火曜 よる9:00 ～ 10:00

※番組ページでのアーカイブの他、公式YouTubeでも公開予定

■出演者（敬称略）

山下健二郎、田中大貴、ほか

■出演イチナナライバー・意気込みコメント（順不同）

・圧ねぇ（https://17.live/ja/profile/r/7630271）

＜コメント＞

バスケ大好き！圧ねぇです！バスケ魂への出演とても楽しみです！ライブ配信とバスケの世界が繋がるなんて嬉しい！

17LIVEの皆さんと共にBリーグを全力応援しましょう！オンエア楽しみにしていて下さい！

・ひみぃ（https://17.live/ja/profile/r/27077002）

＜コメント＞

Bリーグ初心者ならではの楽しさを発見したいです！

そして、観戦中の生の迫力や雰囲気を沢山感じて皆様へお伝え出来るように頑張ります！

・潤 JunChannel（https://17.live/ja/profile/r/5258747）

＜コメント＞

Bリーグ初観戦です！この機会に魅力を全力で届けたいと思います！！

■イチナナライバー出演放送日時

＜2月出演回＞

2月17日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、圧ねぇ（イチナナライバー）

＜3月出演回＞

3月10日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、圧ねぇ（イチナナライバー）

3月17日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、ひみぃ（イチナナライバー）

＜4月出演回＞

4月14日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、圧ねぇ（イチナナライバー）

4月21日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、潤 JunChannel（イチナナライバー）

※放送日時や出演者は予告なく変更となる場合があります

※イチナナライバーは1クール内において不定期で開催する特別コーナーへ出演予定です

■「Bリーグ全力応援！バスケ魂presented by バスケットLIVE」について

「BS10」で毎週火曜21時より生放送中！

メインMCの山下健二郎とともに、試合ハイライトはもちろん、 選手やクラブの"今"に迫る特集企画を"どこよりも熱く！たっぷり！"と、お届けします！

番組HP： https://www.bs10.jp/program/sports/basketdamashi/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X（旧Twitter）： https://twitter.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw