【地方移住×まちなか開業】移住検討者向け・まちなか回遊イベント『移住・まちの案内人と歩く前橋めぐり』3月8日(日)開催。参加者募集を開始。

前橋市役所

前橋市は、移住を検討されている方を対象に、案内人とまちなかをのんびり歩きながら、実際の暮らしに触れるイベント『移住・まちの案内人と歩く前橋めぐり（以下 本イベント）』を、2026年3月8日（日）に開催します。 現在、本イベントの参加者を募集しております（定員10名程度・抽選制）。

前橋市HP(https://www.city.maebashi.gunma.jp/promotion/live/47968.html)

申し込みフォーム(https://forms.gle/uWyEeBjV7mCrWL8R9)

ネットの情報だけでは分からない「まちの空気感」を肌で感じる

群馬県は、2024年度の移住希望ランキングで全国1位に輝くなど、いま最も移住で注目を集めているエリアの一つです。その県庁所在地である前橋市。

本イベントは、単なる観光ツアーではありません。「地方移住に興味はあるけれど、実際の暮らしはどうなの？」「どんなまちなの？」そんな疑問をお持ちの方に対し、まちなかでの開業支援を行う「マチスタント」と、Uターン経験を持ち移住・定住分野で活躍する「地域おこし協力隊」の二人がまちをご案内します。

ツアーでは、マチスタントの支援を通してまちなかで開業した3つの店舗も訪ねます。まだ具体的な計画がない方も大歓迎です。まずは軽い散歩気分で参加してみませんか。

□ 開催概要

開催日時： 2026年3月8日（日）13:00～15:30

集合場所： ルルルなビール（前橋市本町2-1-12） ※JR前橋駅より徒歩15分

参加費 ： 無料（一部実費：お店での飲食代等は各自ご負担ください）

定員 ： 10名程度（応募多数の場合は抽選）

参加対象：

前橋市への移住を検討されている方

地方での起業や店舗運営に興味がある方

前橋のまちなかの雰囲気を知りたい方

参加方法： 申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-UKE2jT4-OsYZgYFpC9gQrjhjMidQRTR-R_1XrWTnhCE3xw/viewform?usp=dialog)から申し込みください。

申込期限： 2月20日（金）まで

結果通知： 2月25日（水）までにご連絡いたします。

□ 案内人プロフィール

マチスタント / 前橋市にぎわい商業課【まちの案内人】田中 隆太

まちのアシスタントことマチスタントとして、まちなかの「遊休不動産」と「やってみたいことがある人」をマッチングするなどの活動を行なっている。

マチスタントが関わって開業した店舗は50を超える。

マチスタントについてはこちら(https://www.city.maebashi.gunma.jp/sangyo_business/1/5/renovationmachidukuri/28121.html)

地域おこし協力隊 移住・定住分野【移住の案内人】勅使川原 嘉己

地域おこし協力隊インターンを経て、令和7年4月より地域おこし協力隊として活動。東京からのUターン経験を活かして、移住検討者目線での案内を行っている。

地域おこし協力隊についてはこちら(https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/kohobrand/gyomu/5/31336.html)

□ 行程概要：訪問店舗・ゲスト紹介

今回のツアーでは、まちあるきをしながら、まちなかで実際に開業をされた方のお店3店舗を訪ねて回ります。

合わせて、前橋のまちなかの雰囲気が伝わるような様々スポットを回ります。

ゲスト：竹内さん。青森県出身。ルルルなビール

2023年2月3日にまちなかに醸造所兼ビアバーである「ルルルなビール」開業。「ビールを地域の燃料に。」をビジョンに掲げ営業を行っている。

ルルルなビール公式インスタグラム(https://www.instagram.com/lululu.na.beer/)

ゲスト：小澤さん。前橋市出身。本屋 水紋

2025年7月6日に「本屋 水紋」を開業。独立系書店として、自身でこだわりセレクトした本を販売。「様々な広がりやつながりが生まれ、親しみを持ってもらえる書店」をコンセプトにしている。

本屋 水紋公式インスタグラム(https://www.instagram.com/books_suimon/)

ゲスト：木村さん夫妻。ともに前橋市出身。ikoi

2025年8月23日「ikoi」開業。「誰かの、誰もの、誰かとの憩いの場」をコンセプトにモーニングとランチに合わせてカフェタイムの営業を行っている。

ikoi 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/__ikoi__/)

ルルルなビール お店外観本屋 水紋 お店外観ikoi お店外観

■ 本イベントに関するお問い合わせ

前橋市役所 未来創造部 広報ブランド戦略課

電話：027-898-6971