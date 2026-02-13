【全国に先駆けた挑戦】『ちばガストロノミーAWARD』にスペシャルプレゼンターINORAN(LUNA SEA)氏、千葉県出身の小島瑠璃子氏、高山一実氏らが集結。熊谷俊人千葉県知事の登壇も決定

株式会社パシフィックプロジェクト

ちばガストロノミー県実行委員会（委員長：萩原勇作）は、2026年2月16日（月）に開催いたします第2回「ちばガストロノミーAWARD発表・表彰式」のプレゼンターが決定しましたことお知らせさせていただきます。当日は音楽・エンタメ・美食界のトップランナーがスペシャルプレゼンターとして花を添えます。さらに、熊谷俊人千葉県知事の登壇も決定しております。

座席につきましてはすでに全席完売しておりますのでご了承ください。

【スペシャルプレゼンターのご紹介】

INORANさん(LUNA SEA)小島瑠璃子さん（タレント）高山一実さん（タレント・作家）(C)乃木坂46LLC

クララ ボダンさん（シャンパーニュ騎士団、ゴエミヨジャポンアンバサダー）

（参考）ちばガストロノミーＡＷＡＲＤ公式ＨＰ：https://chiba-gastronomy.com/

【アフターパーティのご案内】

前回のアフターパーティの様子（2024年2月）

世界的な食のAWARDと同様に、表彰式終了後には飲食店・生産者のTOP30受賞者、政財界のステークホルダーが交流できる場として表彰式終了後はアフターパーティを開催いたします。

■DJ Erykah（エリカ）■Erykah（エリカ） Sax Player / DJ / Model / Event Producer

サックスプレイヤー・DJやモデルなど多才な一面を持つアーティスト。 多様な空間でジャンルレスな音楽表現を展開。 ブラックミュージックを軸に、HipHop・House等を自在にミックスした選曲でフロアを演出。 サックスを演奏しながらDJを行う “Self SAX × DJ Set” をスタイルとし、国内外アーティストとのセッションも多数。

主催者からのご挨拶

■ちばガストロノミーAWARD審査実行委員長萩原勇作（総務省地域力創造アドバイザー、株式会社パシフィックプロジェクト代表取締役CEO）

千葉の食には、まだ全国に知られていない“食の主役”がいます。本アワードは、全国に先駆けて『作り手（生産者）』と『使い手（料理人）』を同格で表彰し、その絆を可視化する挑戦です。

会場を埋め尽くす200名の食のプロフェッショナル、そして知事や各界のトップランナーが集結した事実は、千葉の食が新たなステージへ進む確かなタイミングだと確信しています。

この『千葉モデル』を、日本が世界に誇るガストロノミーのスタンダードにしていきたいと考えています。

開催概要・お問い合わせ先

○開催日時：2026年2月16日（月）18：50～21：15（受付18：00～）

○開催場所：ホテル ザ・マンハッタン2階プリマベーラ（千葉市美浜区ひび野2-10-1）

〇参加人数：約230名（すでに全席完売しております）

○内容：AWARD発表・表彰式、ゲスト・受賞者によるフォトセッション、アフターパーティーなど

全国でも先駆けた試みのAWARDの発表に立ち会い、美味しい食事とドリンクを楽しみながら、AWARDのTOP30に選出された飲食店さまや生産者さまとの交流ができる貴重な機会となります。

【ちばガストロノミーAWARDについてのお問い合わせ先】

ちばガストロノミー県実行委員会運営事務局

ビズクルー株式会社 代表取締役 田中 良平

Email：mail@chiba-gastronomy.com

