システム製品「防爆形動体センサ」を発売

星和電機株式会社防爆形動体センサ IZBP

このたび、星和電機株式会社（本社：京都府城陽市寺田、代表：増山 晃章）は「防爆形動体センサ」を発売します。本製品は、マイクロ波センサにより人や物の接近を検知し、各種機器との連動により自動制御が可能な防爆形動体センサです。一般的な人感センサを使用することができない危険物倉庫やプラントなどの危険場所で使用できるほか、温度による誤作動が少ないマイクロ波センサを採用しています。注意灯やブザーと連動させることで、誤って立ち入り禁止区域に侵入した際の注意喚起を行うことができ、安全対策に貢献します。

また、照明器具と連動させれば、夜間など人の出入りが少ない場所での照明の消し忘れを防止でき、省エネにも貢献します。

【製品の特長】

★センサ検知方式にマイクロ波を採用

・赤外線センサのように熱の変化で反応しないため、温度による誤動作が少なくなります。

★接続する機器により使い方はさまざま

・ドアやシャッターと連動させることで、自動開閉を行うことができます。

・照明器具と連動すれば、夜間や人の少ない場所での照明の消し忘れを防止することができます。

・注意灯やブザーと連動させることで、立ち入り禁止区域へ侵入した際の注意喚起を促すことができます。

★防爆エリア、水素ガスにも対応

・危険場所である防爆エリア（ゾーン1・2）対応、爆発性ガスグループがIIB+H2で水素ガスにも対応しています。

防爆構造：Ex ｄb IIＢ+Ｈ２ T6 Gb

【製品情報】

防爆形動体センサ IZBP

https://www.seiwa.co.jp/product/ie/izbp.html

【製品ラインアップ】

防爆形動体センサ 型式：IZBP2A100J2A

【発売日】

受注開始 2026年2月13日

※納期に関しては当社営業までお問い合わせください。

【希望小売価格(税抜)】

オープン価格