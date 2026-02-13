UP-Tが、2026年5月17日(日)開催『アップティー サツコレ2026SS』冠スポンサーに決定！

丸井織物株式会社

2007年の初開催から毎年、最新のファッションとカルチャーを発信し続けてきた、北海道最大級のファッションイベント「SAPPORO COLLECTION／札幌コレクション」（略称：サツコレ）。

2026年5月17日(日)に札幌コンベンションセンター（札幌市白石区）で開催される今回は、UP-T（アップティー）がメインスポンサーに決定したことにより、イベントタイトルを

『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』（略称：アップティー サツコレ2026SS）としてお届けいたします。

マルオリグループは今回、サッポロコレクションにおいて「UP-Tステージ」と「mode in japanステージ」の2ステージを制作いたします。

本企画では、西村ひろゆきをはじめ多様な発信者との連携により、従来のファッションイベントの枠を超えた視点を取り入れています。

マルオリグループとしては、本取り組みを通じて、日本の繊維産業と次世代クリエイティブの接点を広げる場づくりを進めてまいります。

このたび、チケットの一般販売を開始いたしました。PREMIUM SEATは好評につき完売となっており、現在はS席・A席のみお買い求めいただけます。

その他の出演者についても、今後順次発表予定です。その他の出演者も今後順次発表いたしますので、続報を楽しみにお待ちください。

公式サイト：https://sapporo-collection.jp/

■メインスポンサーはUP-T（アップティー）

本イベントのメインスポンサーは、弊社のオリジナルグッズ制作サービス「UP-T」です。これに伴い、イベントタイトルは『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』となります。

これまでのサツコレにおいても、限定デザインのTシャツを用いたステージを展開してきたUP-Tは、今回のメインスポンサー就任を通じて、サツコレとともにイベントをお届けいたします。

■代表のコメント

このたびUP-Tがサッポロコレクションのタイトルスポンサーを務めさせていただくことを、大変光栄に思います。

サッポロコレクションは、ファッション・音楽・カルチャーが交差する、日本を代表する若者文化の発信地です。

私たちUP-Tは「誰もが自由に表現できる世界をつくる」という想いのもと、ものづくりを通じて個性や創造性を応援してきました。

今回の協賛を通じて、北海道から全国、そして世界へと広がる新しいクリエイティブの波を後押しし、挑戦する若い才能を全力で支えていきたいと考えています。

サッポロコレクションと共に、これまでにないワクワクを届けていきますので、ぜひご期待ください。

【UP-T（アップティー）について】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめ、パーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1,500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービスです。

高品質かつ短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能なサービスです。

URL：https://up-t.jp/

■『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』について

「SAPPORO COLLECTION/札幌コレクション」(略称:サツコレ)は、2007年の初開催から今回で24回目を迎えるファッション＆カルチャーイベントです。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的とし、毎年開催されてきました。

23回目の開催となった前回(2025年11月開催)は、総勢120名以上の豪華出演者による約4時間半におよぶ充実のステージをお届けし、全国から会場に集まったのべ3,470名の観客とオンラインでご覧になった数多くの視聴者を大いに沸かせました。また、イベント終了直後に実施された『サツコレ2026SS』 のチケット超速先行販売ではPREMIUM SEATが早々に完売し、今回の開催に対する期待と注目度の高さがうかがえました。

今回の『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT」。これは、2026年6月20日(土)に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとなります。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となります。異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。だから、ファッションを通じてその可能性を形にしたい。私たちはそんな想いを胸に、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出します。

そしてサツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へとお届けいたします。

■ イベント開催概要

開催日：2026年5月17日（日）

13:00開場／14:00開演（予定）

会場：札幌コンベンションセンター

所在地：北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

https://www.sora-scc.jp/

チケット料金：【一般販売（先着）】

販売期間：2026年2月13日（金）13:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59:59

PREMIUM SEAT：SOLD OUT

S席：8,500円（税込）

A席：7,000円（税込）

プレイガイド：

ローチケ：https://l-tike.com/sapporo-collection2026-ss/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sapporo-collection/

イープラス：https://eplus.jp/sapporo-collection/26ss/

主催：札幌コレクション実行委員会

企画制作：株式会社DONUTS・有限会社ズノーネットワークス・株式会社エリオ

演出：有限会社ズノーネットワークス

メディア協力：FCpress、Ray、Zipper

スポンサー：アップティー、株式会社JRS、他 後日発表予定（ランク順）

ゲストモデル：おさき、さくら、長浜広奈、希空、実熊瑠琉、なごみ、MINAMI、他 後日発表予定（50音順）

スペシャルゲスト：GYUTAE、元之介、こーくん、とうあ、りんか、他 後日発表予定（50音順）

ゲスト：稲垣姫菜、久保田海羽、ハルカ、山口もあ、他 後日発表予定（50音順）

ブランド：後日発表予定

公式サイト：https://sapporo-collection.jp/

公式SNS：

X：https://x.com/satsucolle

Instagram：https://www.instagram.com/sapporo.collection/

LINE：https://lin.ee/xzNGaCm

TikTok：https://www.tiktok.com/@satsucolle_official

ハッシュタグ：#アップティーサツコレ26SS

■丸井織物について

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

■ お問い合わせ窓口

協賛・出展・広告出稿に関するお問い合わせ : sales@sapporo-collection.jp

取材・およびプレスリリースに関するお問い合わせ : press@sapporo-collection.jp

その他イベントに関するお問い合わせ: info@sapporo-collection.jp