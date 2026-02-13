【最新セレモニー服事情を全国500人の先輩ママに調査】約8割の先輩ママがはじめてのセレモニー服選びで失敗を経験 「体型カバー」「質の良さ」「着回し」新米ママが知るべき服選びのポイントを解説

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループの、きちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」は、これから迎えるセレモニーシーズンに向けて、はじめてセレモニーを迎える新米ママが、セレモニー服選びの際に事前に何を知っておくべきかを明らかにすることを目的に、過去2年以内に卒入園・卒入学式へ参加した経験がある全国のママ500名を対象に、セレモニー服に関する最新の意識調査を実施しました。

調査の結果、約8割の先輩ママが「はじめてのセレモニー服選びで失敗した経験がある」と回答しました。またセレモニー服選びにおいて、きちんとした見た目の印象だけでなく、自身の体型に合う丈感やシルエットや、着回しを前提とした日常でのお手入れのしやすさ・長く着られる上質さなど複数の判断ポイントを満たすことが、はじめてのセレモニー服選びでは重要であることがわかりました。

さらに、卒入園・卒入学式以外での着用を想定していた人が多い一方で、実際には着回せていないケースも多く、式典当日はもちろん、その後の通勤やお出かけなど幅広いシーンで活躍するセレモニー服へのニーズも示唆されました。

本リリースでは、調査結果を起点に、はじめてのセレモニー服選びの参考となる判断ポイントとともに、式典当日から日常まで幅広く活躍するプラステのセレモニーアイテムをご紹介します。

＜調査結果サマリー＞

1. 約8割が「セレモニー服選びで失敗した経験がある」と回答。失敗経験者の2人に1人が「丈感・シルエットが合わず、体型がきれいに見えなかった」という結果に。

2. セレモニー服を着回すことを想定していた人は6割を超えた一方、実際の着用回数は「1回未満」が過半数という結果に。 さらに、式典以外での着用を想定していた人のうち「想定どおり着回せた」と回答した人は3割未満にとどまる。

3. セレモニー服を着回すために重要だと思う点について、半数近くが「お手入れのしやすさ」が重要と回答。さらに近年の物価高騰の影響を受け、3人に1人が「長く着用できる質の良いアイテム」を選択。

4. 約8割が、式典時に周囲の服装やマナーを意識。事前に知っておきたかったセレモニー服のマナーや選び方のポイントは、1位「装飾などのデザイン」2位「丈感・シルエット」3位「ジャケットの有無や着用ルール」

＜調査結果の詳細＞

1. 約8割が「セレモニー服選びで失敗した経験がある」と回答。失敗経験者の2人に1人が「丈感・シルエットが合わず、体型がきれいに見えなかった」という結果に。

2年以内に卒入園・卒入学式に参加したママのうち、約8割（78.4%）が「セレモニー服選びで失敗した経験がある」と回答。失敗経験がある人のうち、2人に1人（51.0%）が「丈感・シルエットが合わず、体型がきれいに見えなかった」と回答し、自身の体型にあったセレモニー服を選べていない実態が明らかになりました。

2. セレモニー服を着回すことを想定していた人は6割を超えた一方、実際の着用回数は「1回未満」が過半数という結果に。 さらに、式典以外での着用を想定していた人のうち「想定どおり着回せた」と回答した人は3割未満にとどまる。

セレモニー服の着用シーンについて「冠婚葬祭などの他の式典」での着用を想定していた人が49.2％、「日常使い」を想定していた人が11.6%と、6割以上（60.8%）が卒入園・卒入学式以外でも着回すことを想定していた一方で、実際の着用実態を見ると、卒入園・卒入学式当日以外での着用回数が「1回未満」と回答した人が過半数（61.2%）にのぼりました。さらに、式典以外での着用を想定していた人のうち、想定どおり着回せた人は3割未満（27.6%）にとどまり、セレモニー服を着回したいという意向と実際の着用実態との間にギャップがあることが明らかになりました。

3. セレモニー服を着回すために重要だと思う点について、半数近くが「お手入れのしやすさ」が重要と回答。さらに近年の物価高騰の影響を受け、3人に1人が「長く着用できる質の良いアイテム」を選択している。

セレモニー服を着回すために重要だと思う点について聞くと、「お手入れのしやすさ」が重要と回答した人が半数近く（49.0%）と最も多い結果となりました。さらに近年の物価高騰の影響を受けて、セレモニー服を購入する際の変化について聞くと、「長く着用できる質の良いアイテム」を選ぶようになったと答えた人が3人に1人（30.4%）と最も多く、セレモニー服選びにおいても、着回しを前提とした日常でのお手入れのしやすさや、長く着られる上質さを重視する意識がうかがえます。

4. 約8割が式典時に周囲の服装やマナーを意識。事前に知っておきたかったセレモニー服のマナーや選び方のポイントは、1位「装飾などのデザインの考え方」、2位「丈感・シルエット」3位「ジャケットの有無や着用ルール」

約8割（78.4%）の人が、式典に参列する際に周りの人の服装やマナーを気にしたと回答。卒入園・卒入学式を振り返って、事前に知っておきたかったセレモニー服のマナーや選び方のポイントのランキングは、1位「装飾などのデザイン（45.2%）」2位「丈感やシルエットが自分に合うかどうか（36.4%）」3位「ジャケットの有無や着用ルール（30.6%）」という結果になりました。

■セレモニー服選びのポイント「体型カバー」「質の良さ」「着回し」

◯PLSTのおすすめアイテム１.「トリアセブレンドシリーズ」

プラステの定番人気「トリアセブレンドシリーズ」は、ジャケット4型・パンツ3型・カラー4色から組み合わせを選べるセットアップ。パンツはサイズ展開も豊富で、体型や骨格に合わせてシルエットを選べるため、無理なく自分らしい着こなしが可能です。

さらに素材には日本の繊維産地である北陸地方中心に糸の加工から撚糸、織、染まで昔からの技術で丁寧に作られた上質なトリアセテートを使用。上品な見た目と軽やかな着心地を両立しています。マシンウォッシャブル機能付きで、お手入れもしやすく３シーズン長く着られるのも魅力です。

トリアセブレンドペプラムジャケット 23,000円（税込）／トリアセブレンドストレートパンツ 13,000円（税込）トリアセブレンドカラーレスジャケット 19,000円（税込）／トリアセブレンド2タックワイドパンツ 13,000円（税込）トリアセブレンドダブルジャケット 23,000円（税込）／トリアセブレンド2タックワイドパンツ 15,000円（税込）

◯PLSTのおすすめアイテム２.「ダブルクロステントラインジレセットアップ」

「ダブルクロステントラインジレセットアップ」は、美しいテントラインシルエットで仕立てたジレとパンツのセットアップ。単品でも使いやすいデザインで、きれいめからカジュアルまで幅広くスタイリングでき、式典後の着回しにも活躍します。

ジレは襟元や袖ぐりを大きく開けた設計で、ボリュームのあるブラウスも合わせやすく、手持ちのアイテムともコーディネートしやすい一着です。パンツは、タック入りでお腹まわりをカバーしながら、センタープレスでスタイルアップが叶います。ファスナーがなく、ウエストは総ゴム仕様。着脱がスムーズで快適なはき心地も魅力です。

ダブルクロステントライジレセットアップ 15,000円（税込）パンツを使った着回しスタイリングジレを使った着回しスタイリング

◯PLSTのおすすめアイテム３.「ホールガーメント(R)フレアニットワンピース」

シンプルなデザインと立体的で美しいシルエットが特徴の「ホールガーメント(R)フレアニットワンピース」は、合わせるシューズや小物を選ばず、式典・通勤・お出かけまで幅広いシーンで活躍します。自宅で洗えるマシンウォッシャブル仕様で、型崩れしにくくお手入れも簡単なため、忙しい新米ママにもおすすめのアイテムです。

※ホールガーメント(R)は株式会社島精機製作所の登録商標です。

ホールガーメント(R)フレアニットワンピース 15,000円（税込）着回しスタイリング

CEREMONY STYLE特設サイト：https://www.plst.com/jp/ja/special-feature/ceremony

【調査概要】

調査期間：2026年1月14日～1月30日

調査テーマ：セレモニー服に関する意識調査

調査対象者：過去2年以内に幼稚園・保育園～中学校の卒入園・卒入学式への参加経験がある全国のママ500名

調査方法：インターネット調査

※データを引用・使用される際は「プラステ」を出典元として明記くださいますようお願いいたします。

