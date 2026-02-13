ヒューマンアカデミーが北海道労働局から委託を受け　「北海道U・Iターンフェア」を東京会場で開催　 ～働きやすさに定評のある道内優良企業30社が集結～

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、昨年度に続き、北海道労働局より「北海道Ｕ・Ｉターンフェア2026春（合同企業説明会）業務委託」を受託いたしました。これに伴い、2026年3月14日（土）、東京・西新宿にて北海道の優良企業30社が参加する合同企業説明会を開催いたします。

本フェアは、北海道へのUIターン就職を希望する学生や一般求職者を対象としています。参加企業には、若者の雇用管理が優良な「ユースエール」、子育て支援に積極的な「くるみん」、女性の活躍を推進する「えるぼし」などの認定を受けた、働きやすい職場環境の整備に注力する企業が多数含まれているのが特徴です。

https://www.hokkaido.ui-turn2026.mhlw.go.jp/

【背景】

近年、ライフスタイルの変化により地方移住への関心が高まっており、豊かな自然環境を持つ北海道は就職先としても注目を集めています。令和5年の労働力調査では、道内の就業者数が前年比4万人増となるなど、労働市場も活発化しています。 特に、ワークライフバランスを重視する首都圏在住者からの関心は高く、食・観光といった基幹産業からIT・製造業まで幅広い職種でのマッチングが期待されています。

本事業を通じて、首都圏人材と道内企業を繋ぎ、北海道経済の活性化と雇用創出に貢献してまいります。

【開催概要】

本フェアは、履歴書不要・服装自由・入退場自由で、気軽に情報収集ができる形式です。企業ブースのほか、ハローワークや移住相談コーナーも併設し、多角的なサポートを行います。

【場所と日程について】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2009_1_cf9f1ba759517c06af01213cd6d24176.jpg?v=202602130451 ]

【参加予定企業】 ※参加予定企業は変更する場合があります。

■くるみんプラス・ユースエール認定企業

株式会社ナスカコンピュータ（情報通信業）

■ユースエール認定企業

株式会社道新総合印刷（製造業）、高玉建設工業株式会社（建設業）

■くるみん認定企業

株式会社つうけん（建設業）

■えるぼし認定企業

株式会社アットマークテクノ（情報通信業）、株式会社化合物安全性研究所（製造業）、北海道旅客鉄道株式会社（陸運業）、北王コンサルタント株式会社（建設業）

■道内企業

北海道ニチモウ株式会社（卸売業）、北海道商工会連合会（経済団体）、株式会社クロスティホールディングス（建設業）、株式会社オルゴール堂（小売業）、北雄ラッキー株式会社（小売業）、株式会社セコマ（小売業）、ForceLinkNext株式会社（サービス業）、株式会社リブ・マックス（ホテル・旅館・レジャーサービス業）、株式会社H・O・C（情報通信業）、株式会社北央情報サービス（情報通信業）、NTTインフラネット株式会社 北海道事業部（情報通信業）、シチズン時計マニュファクチャリング株式会社夕張工場（製造業）、札幌交通機械株式会社（製造業）、ニューロング工業株式会社（製造業）、札樽自動車運輸株式会社（製造業）、デリア食品株式会社（製造業）、よつ葉乳業株式会社（製造業）、日軽北海道株式会社（製造業）、北電力設備工事株式会社（電気工事業）、株式会社北海電工（総合工事業）、土屋工業株式会社（総合建築業）、北海道車体株式会社（製造業（自動車製造業））

■行政向け業務委託サービスについて https://pub.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、全国6支部23拠点のネットワークを活用し、多くの官公庁・自治体の皆様を支援させていただいています。創設以来、離職者向け就業訓練および求職者支援訓練を全国で受託し、これまでに600コース以上を実施、1万名を超える修了生を輩出しており、豊富な実績を誇ります。

当社の広範なネットワークと専門知識を活かし、地域の発展に貢献してまいります。

お問い合わせ先：03-6684-2175 （平日9時から18時まで）

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングスWEBサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円 ●URL ：https://manabu.athuman.com/