「カプコンTVチャレンジ!!」次回の配信は本日2月13日(金)よる8時配信！　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の体験版にチャレンジ!!

出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。今回プレイするタイトルは2026年3月13日（金）に発売予定の『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』。製品版にセーブデータ引継ぎが可能な体験版をプレイします。「土佐兄弟」、ゲーム実況や番組MCで活躍中の「かぐや飛兎」さんがチャレンジ!!




◆本日2月13日(金)よる8時にYouTubeの「カプコンチャンネル」から配信いたします。


https://youtube.com/live/wANmIM4vh5M



※配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。



◆出演予定


・土佐兄弟（ゆうき・卓也）


・かぐや飛兎（ゲスト）


・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）



土佐兄弟（ゆうき・卓也）

かぐや飛兎（ゲスト）

※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。


■「カプコンTV!!」に関するアンケートのお知らせ


ただいま番組ではアンケートを実施中！　ご回答いただいた皆様にはデジタル壁紙をプレゼント！


より良い番組づくりのため、ご協力よろしくお願いいたします。



アンケート回答はこちらから


https://jp.research.net/r/K3FNXXX




◆『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』


2026年3月13日（金）発売予定




プレイ人数：1人


ジャンル：RPG


CEROレーティング：C（15才以上対象）


対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam


価格：


・ダウンロード版


スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）


デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）


プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）



・パッケージ版


Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）


PlayStation(R)5パッケージ版


希望小売価格 8,990円（税込）



・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット


ロイヤルアイルーエディション


販売価格　13,940円（税込）


https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/




★『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/



■カプコンTV!!（2026年1月27日配信回）『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』


こちらからご覧になれます。


https://www.youtube.com/live/C2A4bpxeWqM?si=b6pcHUGWaRG3cRBJ



★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)


https://x.com/CAPCOM_TV