「カプコンTVチャレンジ!!」次回の配信は本日2月13日(金)よる8時配信！　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の体験版にチャレンジ!!

出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。今回プレイするタイトルは2026年3月13日（金）に発売予定の『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』。製品版にセーブデータ引継ぎが可能な体験版をプレイします。「土佐兄弟」、ゲーム実況や番組MCで活躍中の「かぐや飛兎」さんがチャレンジ!!

◆本日2月13日(金)よる8時にYouTubeの「カプコンチャンネル」から配信いたします。

https://youtube.com/live/wANmIM4vh5M

※配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。

◆出演予定

・土佐兄弟（ゆうき・卓也）

・かぐや飛兎（ゲスト）

・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）

※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。

◆『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

2026年3月13日（金）発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

価格：

・ダウンロード版

スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）

デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）

プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）

・パッケージ版

Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）

PlayStation(R)5パッケージ版

希望小売価格 8,990円（税込）

・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット

ロイヤルアイルーエディション

販売価格 13,940円（税込）

https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/

★『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

■カプコンTV!!（2026年1月27日配信回）『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

こちらからご覧になれます。

https://www.youtube.com/live/C2A4bpxeWqM?si=b6pcHUGWaRG3cRBJ

★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)

https://x.com/CAPCOM_TV