「カプコンTVチャレンジ!!」次回の配信は本日2月13日(金)よる8時配信！ 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の体験版にチャレンジ!!
出演者にカプコンの様々なタイトルのゲーム実況にチャレンジしてもらう生配信番組「カプコンTVチャレンジ!!」。今回プレイするタイトルは2026年3月13日（金）に発売予定の『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』。製品版にセーブデータ引継ぎが可能な体験版をプレイします。「土佐兄弟」、ゲーム実況や番組MCで活躍中の「かぐや飛兎」さんがチャレンジ!!
◆本日2月13日(金)よる8時にYouTubeの「カプコンチャンネル」から配信いたします。
https://youtube.com/live/wANmIM4vh5M
※配信当日はYouTubeのチャット欄や「カプコンTV!!」公式X(#CAPCOM_TV)へコメントをお願いします。番組へのご意見・ご感想もお待ちしております。
◆出演予定
・土佐兄弟（ゆうき・卓也）
・かぐや飛兎（ゲスト）
・ぐっちー（カプコンTV!!ディレクター）
※出演者・企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。
■「カプコンTV!!」に関するアンケートのお知らせ
ただいま番組ではアンケートを実施中！ ご回答いただいた皆様にはデジタル壁紙をプレゼント！
より良い番組づくりのため、ご協力よろしくお願いいたします。
アンケート回答はこちらから
https://jp.research.net/r/K3FNXXX
◆『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
2026年3月13日（金）発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
価格：
・ダウンロード版
スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）
デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）
プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）
・パッケージ版
Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）
PlayStation(R)5パッケージ版
希望小売価格 8,990円（税込）
・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット
ロイヤルアイルーエディション
販売価格 13,940円（税込）
https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/
★『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/
■カプコンTV!!（2026年1月27日配信回）『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
こちらからご覧になれます。
https://www.youtube.com/live/C2A4bpxeWqM?si=b6pcHUGWaRG3cRBJ
★カプコンTV!!公式X(@CAPCOM_TV)
https://x.com/CAPCOM_TV