『褒めトレ(R) ゆうと先生が教える「褒める」犬のしつけ完全ガイド』発売！

犬のしつけ教室「東京DOGS」（本社：埼玉県越谷市／代表：松尾邑仁）は、当社代表であり警察犬協会公認訓練士／ドッグトレーナーの松尾邑仁（マツオ ユウト）が執筆した初の著書『褒めトレ(R) ゆうと先生が教える「褒める」犬のしつけ完全ガイド』（単行本）が、2026年2月10日（火）に全国の書店およびオンライン書店にて発売されたことをお知らせいたします。

出版の背景

近年、犬を「家族の一員」として迎え入れる家庭が増加する一方、しつけに関する悩みを抱える飼い主も少なくありません。「吠え」「噛みつき」「引っ張り」といった問題行動は、飼い主と愛犬双方のストレスとなり、最悪の場合には飼育放棄につながるケースもあります。

本書は、犬を叱って「怖い」と思わせるのではなく、褒めて「楽しい」「うれしい」と感じさせながら学ばせるアプローチを、初心者にも実践しやすい形で体系化した一冊です。

本書でお届けする「褒めトレ(R)」メソッド

本書でご紹介するのは、著者・代表の松尾が現場で15年以上にわたり積み上げてきた独自のトレーニングメソッド「褒めトレ(R)」。初心者の方にも、すでに犬と暮らしていて悩みを抱えている方にも、実践しやすい形でまとめています。

書籍概要

■ 書籍名：褒めトレ(R) ゆうと先生が教える「褒める」犬のしつけ完全ガイド

■ 著者：松尾邑仁（マツオ ユウト）

■ 発売日：2026年2月10日（火）

■ 判型：単行本

■ ISBN：978-4-434-37379-X

■ 販売：全国書店・Amazon等オンライン書店

■ Amazon購入ページ：https://amzn.asia/d/0arXrnXf

本書の主な内容

・基本の「おすわり」「伏せ」など、土台となるトレーニング手法

・飼い主がつまずきやすいポイントの具体的な解決手順

・シチュエーション別の実践的なしつけ法

・道具の選び方やお手入れの考え方

・犬の本質理解に基づく、ストレスフリーな関わり方

こんな方におすすめ

・これから犬を迎える予定で、何から始めればいいか知りたい方

・「吠え」「噛みつき」「引っ張り」などの行動で困っている方

・しつけがうまくいかず、つい叱ってしまうことに悩んでいる方

・愛犬とのコミュニケーションをもっと良くしたい方

著者プロフィール

松尾 邑仁（マツオ ユウト）

犬のしつけ教室「東京DOGS」代表。警察犬協会公認訓練士。一般社団法人ジャパンケネルクラブ公認訓練士。公益社団法人JAWS認定ドッグトレーナー。

業界経験15年以上、累計1万頭以上のしつけ実績を持ち、2024年には日本記録認定協会より「1年間で犬のしつけをした日本最多頭数（個人）」に認定。YouTube・Instagramでは「犬しつけTV ―ゆうと先生―」として発信し、SNS総フォロワー13万人以上の支持を集めている。

「犬にも飼い主さんにも負担の少ない、再現性の高い'褒める'トレーニング」を軸に、飼育放棄ゼロを目指して全国各地で講演活動も行っている。

「東京DOGS」について

「東京DOGS」は、「褒めるしつけトレーニング（褒めトレ(R)）」を理念に掲げる犬のしつけ教室です。預かりしつけ教室、犬の幼稚園、ペットホテル、出張しつけ教室、パピーパーティーなど、多彩なサービスを展開。埼玉県越谷市の本店をはじめ、所沢・春日部・足立・浦和に店舗を構え、愛犬と飼い主に寄り添ったトレーニングを提供しています。

■ 公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

■ YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs

■ Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/