「BS10」×ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」コラボ企画第2弾！ イチナナライバー 3名 特別出演回決定 『Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE』

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で放送中のBリーグ応援番組『Bリーグ全力応援！バスケ魂presented by バスケットLIVE』と、17LIVE株式会社が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」とのコラボレーション企画の詳細が決定いたしました。本企画に伴い、実施された事前オーディションを勝ち抜いた注目のイチナナライバー3名の本番組へのゲスト出演が決定。待望の特別放送回は、2026年2月17日（火）よる9:00より順次放送を開始いたします。

■コラボ企画概要

2025年11月30日（日）～12月13日（土）に実施したコラボレーション企画第2弾『バスケ好き、全員集合！夢の1クールレギュラーの座をつかみ取れ！！ BS10バスケ魂出演権争奪戦』にて上位入賞し、その後のオーディションを経て選出された3名のイチナナライバー（圧ねぇ、ひみぃ、潤 JunChannel）が『Bリーグ全力応援！バスケ魂presented by バスケットLIVE』内で不定期開催の「バス魂ニュース」コーナーのレギュラーキャスターや、試合観戦ロケのゲストとして特別回へ出演する予定です。バスケが大好きなイチナナライバー3名が、MCとの夢の共演を果たすスペシャルな放送回にぜひご注目ください。

■出演者コメント

圧ねぇ（https://17.live/ja/profile/r/7630271)

『バスケ大好き！圧ねぇです！バスケ魂への出演とても楽しみです！ライブ配信とバスケの世界が繋がるなんて嬉しい！

17LIVEの皆さんと共にBリーグを全力応援しましょう！オンエア楽しみにしていて下さい！』

ひみぃ（https://17.live/ja/profile/r/27077002）

『Bリーグ初心者ならではの楽しさを発見したいです！

そして、観戦中の生の迫力や雰囲気を沢山感じて皆様へお伝え出来るように頑張ります！』

※放送日時や出演者は予告なく変更となる場合があります ※イチナナライバーは1クール内において不定期で開催する特別コーナーへ出演予定です潤JunChannel（https://17.live/ja/profile/r/5258747）

『Bリーグ初観戦です！この機会に魅力を全力で届けたいと思います！！』

■放送日時

＜2月出演回＞

2月17日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、圧ねぇ（イチナナライバー）



＜3月出演回＞

3月10日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、圧ねぇ（イチナナライバー）

3月17日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、ひみぃ（イチナナライバー）



＜4月出演回＞

4月14日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、圧ねぇ（イチナナライバー）



4月21日（火）よる9:00～

出演者：山下健二郎、田中大貴、宮澤奎太(BS10アナウンサー)、潤JunChannel（イチナナライバー）

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

■『Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE』 放送概要

山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が「Ｂリーグ」をアツく応援する生放送番組！

熱戦の試合ハイライトや選手やチームの「今」に迫るオリジナル企画もお届けします！

【放送日時】毎週火曜 よる9:00～10:00

【出演者】山下健二郎、田中大貴、ほか

【番組HP】https://www.bs10.jp/program/sports/soccer_basketball/basketdamashi/

「BS10（ビーエステン）」視聴方法

■視聴方法：https://www.bs10.jp/howto/

■無料公式スマホアプリ「つながるジャパネット」でもお楽しみいただけます。https://www.bs10.jp/app/





「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

”人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。



「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/(https://jp.17.live/)

X： https://x.com/17livejp (https://x.com/17livejp)

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/ (https://www.facebook.com/17LIVEJP/)

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw

BS10 :https://www.bs10.jp/