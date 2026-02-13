【沖縄】旧暦のお正月も楽しもう♪『春節～いい旧正月でーびる～』
沖縄県南城市にある観光施設おきなわワールド（南都グループ）では、2026年2月14日（土）～23日（月・祝）の期間中、『春節～いい旧正月でーびる～』を開催します。
パーク内で沖縄の文化に触れながら、「春節（旧正月）」を祝い、福を呼び込んでみませんか。
2026年2月17日（火）は「春節（旧正月）」ですね。
日本では新暦の1月1日にお正月を迎えるのが一般的ですが、中国や台湾、韓国、シンガポールなどのアジア圏では今でも「旧暦」のお正月「春節（旧正月）」を新年として迎え、盛大にお祝いをするそうです。
実は沖縄でも、一部の地域では旧正月をお祝いする風習が残っているんですよ。
沖縄の文化に触れながら、春節（旧正月）を楽しんでみませんか。
■「星の砂」プレゼント
【場所】チケット売場
入場の際にスマホにて、おきなわワールド公式HPに掲載の『春節～いい旧正月でーびる～』イベントページ画面をご提示で「星の砂」をプレゼントします。
※入場特典となります。
※数に限りがございますので、代用品に切り替わる場合がございます。
■琉装でブクブクー茶
【場所】琉球王国城下町
琉球王国時代に士族のみが着ていた華やかな琉装を身にまとって、沖縄の縁起のいいブクブクー茶をお楽しみください。
■紅型干支柄「迎春彩馬」タペストリー
【場所】琉球王国城下町
鮮やかな色彩と多彩な模様が魅力の紅型。期間限定で干支柄デザインの紅型染め体験ができます。
■運気アップ！？馬の親子フォトスポット
【場所】琉球王国城下町
午年にちなんで馬のフォトスポットが登場！
赤い馬は幸運を招き、魔除けや繁栄の象徴と して縁起が良いとされています。
運気アップ！記念に1枚いかがですか。
■紅白セット商品
【場所】南都酒造所売店
ハブ源酒＆ハブ源酒プレミアムセットなど紅白セット商品を取りそろえ。おみやげにぜひ♪
■琉球花めぐり（2/20まで）
【場所】パーク内
『琉球花めぐり』も開催中。 冬の沖縄は花と彩にあふれた季節。 色鮮やかな花々をお楽しみください。
本リリースでご紹介したイベントの詳細は、下記のページでご覧いただけます。
■春節～旧正月でーびる～
https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/2026chnewyear/
■琉球花めぐり
https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/2025hanameguri/
■おきなわワールド施設概要
・所在地：沖縄県南城市玉城前川1336
・営業時間：9:00～17:30（最終受付16:00）
・定休日：年中無休
・入園料：大人（15歳以上）2,000円 小人（4～14歳）1,000円
・公式サイト：https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/
＜本イベントに関するお問合せ先＞
・株式会社南都 企画広報課
・Tel：098-949-7430 Fwx：098-948-3643
・E-mail：ad@gyokusendo.co.jp