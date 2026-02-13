【沖縄】旧暦のお正月も楽しもう♪『春節～いい旧正月でーびる～』

株式会社南都

沖縄県南城市にある観光施設おきなわワールド（南都グループ）では、2026年2月14日（土）～23日（月・祝）の期間中、『春節～いい旧正月でーびる～』を開催します。

パーク内で沖縄の文化に触れながら、「春節（旧正月）」を祝い、福を呼び込んでみませんか。

2026年2月17日（火）は「春節（旧正月）」ですね。

日本では新暦の1月1日にお正月を迎えるのが一般的ですが、中国や台湾、韓国、シンガポールなどのアジア圏では今でも「旧暦」のお正月「春節（旧正月）」を新年として迎え、盛大にお祝いをするそうです。

実は沖縄でも、一部の地域では旧正月をお祝いする風習が残っているんですよ。

沖縄の文化に触れながら、春節（旧正月）を楽しんでみませんか。

■「星の砂」プレゼント

【場所】チケット売場

入場の際にスマホにて、おきなわワールド公式HPに掲載の『春節～いい旧正月でーびる～』イベントページ画面をご提示で「星の砂」をプレゼントします。

※入場特典となります。

※数に限りがございますので、代用品に切り替わる場合がございます。

■琉装でブクブクー茶

【場所】琉球王国城下町

琉球王国時代に士族のみが着ていた華やかな琉装を身にまとって、沖縄の縁起のいいブクブクー茶をお楽しみください。

■紅型干支柄「迎春彩馬」タペストリー

【場所】琉球王国城下町

鮮やかな色彩と多彩な模様が魅力の紅型。期間限定で干支柄デザインの紅型染め体験ができます。

■運気アップ！？馬の親子フォトスポット

【場所】琉球王国城下町

午年にちなんで馬のフォトスポットが登場！

赤い馬は幸運を招き、魔除けや繁栄の象徴と して縁起が良いとされています。

運気アップ！記念に1枚いかがですか。

■紅白セット商品

【場所】南都酒造所売店

ハブ源酒＆ハブ源酒プレミアムセットなど紅白セット商品を取りそろえ。おみやげにぜひ♪

■琉球花めぐり（2/20まで）

【場所】パーク内

『琉球花めぐり』も開催中。 冬の沖縄は花と彩にあふれた季節。 色鮮やかな花々をお楽しみください。

本リリースでご紹介したイベントの詳細は、下記のページでご覧いただけます。

■春節～旧正月でーびる～

https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/2026chnewyear/

■琉球花めぐり

https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/2025hanameguri/

■おきなわワールド施設概要

・所在地：沖縄県南城市玉城前川1336

・営業時間：9:00～17:30（最終受付16:00）

・定休日：年中無休

・入園料：大人（15歳以上）2,000円 小人（4～14歳）1,000円

・公式サイト：https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

＜本イベントに関するお問合せ先＞

・株式会社南都 企画広報課

・Tel：098-949-7430 Fwx：098-948-3643

・E-mail：ad@gyokusendo.co.jp