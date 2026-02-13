インスタ自動化ツール「エルグラム」に便利なダッシュボード機能追加

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年1月29日（木）に実施したエルグラムのアップデートにより、ダッシュボードを追加しました。

ダッシュボードでは、配信数やフォロワー数の推移、自動応答の稼働状況などを一つの画面でまとめて確認できます。複数の画面を行き来せずに状況を把握できるため、日々の運用確認や設定の見直しに役立ちます。状況を把握しやすくなり、より効率的なアカウント管理が可能となりました。

ダッシュボードについて

今回追加されたダッシュボードでは、エルグラムの運用に関するさまざまな情報を一画面で確認できます。具体的な表示項目は以下の通りです。

・エルグラムからのお知らせ

・新着通知

・配信数サマリー

・フォロワーサマリー

・よく見られているマニュアル

・解説動画

・自動応答の稼働数ランキング





運用状況の把握がより簡単に

これまでは、エルグラムからの配信数や総フォロワー数の変動を個別の画面で確認する必要がありましたが、ダッシュボードの追加によりサマリーで確認できるようになりました。

また、よく見られているエルグラムのマニュアルや解説動画へのリンクも表示されるため、操作方法を調べたいときにもすぐにアクセス可能です。

初めてエルグラムを利用する方から日常的に運用されている方まで、幅広いユーザーにとって使いやすい設計になりました。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/(https://lgram.jp/manual/contact/)

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes