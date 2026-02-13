東北電力が挑んだ、人に向き合う人財育成～「遊び心」と「対話」が組織の殻を破る～

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役 倉橋健太）の社内起業組織STUDIO ZERO（スタジオゼロ）(https://studiozero.inc/?utm_source=PR+TIMES&utm_medium=PR&utm_id=20260218_PRTIMES)は、東北電力株式会社（宮城県仙台市：代表取締役社長 石山 一弘）事業創出部門 開発戦略ユニット サブマネージャー佐藤勝氏と幕田明枝氏との対談記事を公開いたしました。

記事を読む :https://studiozero.inc/case/article/20260218?utm_source=PR+TIMES&utm_medium=PR&utm_id=20260218_PRTIMES

電力供給という社会インフラを支え続けてきた東北電力株式会社。安定供給を使命とする同社がいま、強く推し進めているのが「新規事業の創造」です。しかし、既存事業で培われた堅実なカルチャーと、不確実性の高い新規事業開発の間には、埋めるべき溝が存在しました。

同社の事業創出部門において人財育成を担う佐藤氏と幕田氏は、外部パートナーとして株式会社プレイドの「STUDIO ZERO」チームを迎え入れました。当初は「割り込みで入ってくる形だった」と語る佐藤氏ですが、なぜSTUDIO ZEROを選び、どのような変化が組織に生まれたのでしょうか。

形式的な研修ではなく、一人ひとりの「個」に向き合う1on1や実践的なワークショップを通じて見えてきた、大企業の変革と人財育成のリアルについて、プロジェクトを推進した3名が語り合いました。

佐藤 勝 氏：東北電力株式会社 事業創出部門 開発戦略ユニット サブマネージャー

配電部門に約20年従事した後、総務を経て現職。事業創出部門にて、新規事業の探索および人財育成のプランニングを担当。自身の原体験に基づき、受講者（社員）の心に響く研修企画にこだわりを持つ。

幕田 明枝 氏：東北電力株式会社 事業創出部門 開発戦略ユニット

工事受付などの顧客対応業務を経て、2025年3月に事業創出部門へ異動。自身も転入者として育成プログラムを受ける側から、現在は運営・企画側としてプロジェクトに参画。

和佐田 慎史：株式会社プレイド / STUDIO ZERO Business Architect

本プロジェクトのメインファシリテーターおよび1on1コーチングを担当。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153769/table/34_1_594397575144e2568c2a516e48593187.jpg?v=202602130451 ]

記事を読む :https://studiozero.inc/case/article/20260218?utm_source=PR+TIMES&utm_medium=PR&utm_id=20260218_PRTIMES

株式会社プレイドの社内起業組織「STUDIO ZERO（スタジオゼロ）」(https://studiozero.inc/?utm_source=PR+TIMES&utm_medium=PR&utm_id=20260218_PRTIMES)は、日本を代表する大企業や地域経済を支える中小企業、新進気鋭のスタートアップ・ベンチャー、そして行政・公的機関と並走し価値創出を行うことで、新たな事業を開発する組織です。