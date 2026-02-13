ヤマハのギター製品は発売60周年　これまでの歩みを製品と技術で紹介する特設サイトを開設

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）のギター製品は2026年に60周年を迎えます。この節目にあたり、60年にわたる製品の歩みとともに、当社が培ってきた独自技術や、現行製品にも搭載されプレーヤーの表現を引き出す最新技術の数々を紹介する特設サイトを公開しました。また、60周年記念モデルとして、エレキギター『RSP20B 60TH』とアコースティックギター『FG9 60TH』の2モデルを台数限定で発売します。

当社のギター製品は、1966年に発売したフォークギター「FG-180」「FG-150」、エレキギター「SG-3」「SG-2」、エレキベース「SB-2」、ギターアンプ「No.500」「No.250」を起点に、2026年で60周年を迎えます。

特設サイトでは、これまでの製品の歴史を振り返るとともに、ギターにとって理想的なサウンド・振動特性・重量バランス・弾き心地を追求する当社独自の音響解析プロセス「アコースティック・デザイン」や、ギター本来の自然なアコースティックサウンドを再現する「Atmosfeel(TM)ピックアップシステム」、より深い演奏体験へと導く「TransAcoustic(TM)（トランスアコースティック）」など、“今”のヤマハのギターを支える技術を紹介しています。また、ヤマハのギターを愛用しているアーティストからのコメントも紹介しています。

ヤマハ ギター製品ページ 60周年特設サイト

https://jp.yamaha.com/products/contents/guitars_basses/guitar_60th/index.html

60周年記念モデルについて

※『FG9 60TH』は、ヤマハアコースティックギターの魅力を存分に体験できるショップ「Yamaha Acoustic Guitar Experience (YAGE)」で販売します。店舗情報は下記ホームページを参照ください。

https://jp.yamaha.com/products/contents/guitars_basses/shops/yage/index.html

エレキギター「REVSTARシリーズ」60周年記念モデル『RSP20B 60TH』

1．厳選パーツによる特別仕様

Goldo製トレモロユニットとGotoh製ロック式ペグの組み合わせにより、高いチューニングの安定性とダイナミックレンジ、豊かな表現力を実現。また、牛骨ナットが豊かな倍音とクリアなレスポンスを一層引き立てます。

2．「アコースティック・デザイン」を元にチェンバー加工されたボディ

当社独自の音響解析プロセス「アコースティック・デザイン」により設計、チェンバー加工されたボディは、音色の向上と軽量化を両立。また、ネックとボディにカーボンファイバー素材を仕込むことで、一音一音がきれいに響くクリアで抜けの良いサウンドを実現しています。

3．フォーカススイッチ ＆ 5ポジションセレクター

プッシュプル式の「フォーカススイッチ」はピックアップの巻き数を増やすのと似た効果があり、中低域を強調したアグレッシブな音色変化が可能です。また、5ポジションセレクターはポジション2と4でハーフトーンのようなサウンドを、音量を落とすことなく得ることができます。

4．外観デザイン

外観は、フレイムメイプルトップに加え、洗練されたノーベルブラック仕上げを採用。ヘッドストックとトレモロユニットには記念ロゴが刻印され、ヘッド裏には「Made in Japan」と60周年記念の判子が施されています。

アコースティックギター「FGシリーズ」60周年記念モデル『FG9 60TH』

1．力強い遠達性と明瞭さ

アディロンダックスプルースの表板や厚みのある裏板、ボルトオン・ネックジョイントを採用し、豊かでダイナミックな音のレスポンスを実現。卓越した音の遠達性と明瞭さ、繊細な表現力を兼ね備え、ボーカルの伴奏に適したサウンドが特徴です。

アディロンダックスプルースの表版ボルトオン・ネックジョイント

2．音色と美の調和をもたらすグアテマランローズウッド

裏板と側板に美しく個性的な木目のグアテマラ産ローズウッドを採用し、音響的な深みと優雅な外観のバランスを実現しています。

3．伝統的な日本のデザインに着想を得たディテール

内側のラベルには和紙を採用し、ロゼッタにはしめ縄状のパーフリングが施されています。また、指板のインレイは組木細工から着想を得ており、随所に伝統的な日本の美意識を感じさせるデザインとなっています。

製品仕様などの詳細は下記製品サイトをご参照ください。

https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/guitars_basses/index.html

