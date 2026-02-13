無印良品「折りたたみ式 高さが調整できるまくら」「寝返りを受け止めるまくら 低め」を新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、まくらの高さを選べる「折りたたみ式 高さが調整できるまくら」と、2024年8月に発売した「寝返りを受け止めるまくら」のバリエーションとして「寝返りを受け止めるまくら 低め」を2月18日（水）から、無印良品の一部店舗とネットストアにて順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。

寝具においては、1日の約3分の1を費やす睡眠を心地よく支えるための商品を揃えています。昨今、睡眠時間の短さや睡眠の質の低下が指摘される中、まくらは、睡眠中に首や肩へ負担をかけず、無理のない寝姿勢を保つための重要な寝具です。まくらの高さは、立っているときの姿勢に近い自然な体勢を維持するための大切な要素であり、適切な高さは体格や寝姿勢によって異なります。また、寝返りは、体温の調節や睡眠中に特定の部位にのみ負担がかからないよう、寝姿勢を変化させている大切な要素です。今回、好みの高さや寝姿勢に合わせて快適な寝心地をサポートするまくらを発売し、まくらの「高さ」の品揃えを拡充します。また、無印良品のまくらは、丸ごと洗える、カバーが外せて洗える、など全商品が洗え、清潔に長くお使いいただける仕様にしています。

■折りたたみ式 高さが調整できるまくら

「折りたたみ式 高さが調整できるまくら」は、折りたたむことで、低め・普通・高めの３通りの高さに調整でき、使う人や、その日の体調などに合わせて使用することができます。低め・普通の高さでは、肩から背中まで敷いて使うことができます。また、カバーをつけたまま折りたたむこともできる専用のくらカバーも発売します。

■寝返りを受け止めるまくら 低め

2024年8月に発売した「寝返りを受け止めるまくら」の高さに対するお客さまからのご要望を受けて、まくらの高さを約3cm低くした「寝返りを受け止めるまくら 低め」を新たに発売します。従来の商品と基本的な設計は変わらず、寝返りによって変化する寝姿勢、仰向け・横向き、いずれの寝姿勢もスムーズに受け止める、構造・デザインにしました。中央部分はサイドに比べて低めでやわらかい感触にし、仰向け寝の際に首が自然な角度になるように設計しています。横向き寝の時には、首から背骨までが真っすぐの姿勢になり、肩が圧迫されないことが望ましいと言われており、両サイドは高さとかたさを出しました。

■商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/987/table/1785_1_a80cd07e9aab5f646e178d4ecc86a1ab.jpg?v=202602130451 ]

無印良品のまくらは、「高さ」・「かたさ」・「素材」で選べるように構成し、使う人の体格・寝姿勢・好みに合わせたまくらを選べる品揃えにしています。

◆無印良品の「まくら」ラインナップ

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、生活者の皆様に役に立つ商品とサービスの提供を行ってまいります。