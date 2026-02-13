キャラクターフレグランスブランド「primaniacs」が渋谷に直営店をオープン！

株式会社まさめや

株式会社まさめや（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤絢子）が展開するキャラクターフレグランスブランド「primaniacs（プリマニアックス）」は、2026年3月13日（金）に、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設「MAGNET by SHIBUYA109」の４階に直営店をオープンいたします。

primaniacs（プリマニアックス）は、「画面の向こうのあの子に逢える」がコンセプトの、キャラクターフレグランス専門店。一吹きして目を閉じれば、まるでキャラクターがそこに存在しているかのような感覚を生み出す、そんなフレグランスを展開しています。

そんなprimaniacsの直営店舗は、日本国内では銀座本店、成田空港店、そして海外では台湾の台北三創店と、全部で３店舗展開しており、今回の「MAGNET by SHIBUYA 109店」は４店舗目のオープンです！

場所は、渋谷駅のハチ公口を出た目の前、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設、「MAGNET by SHIBUYA109」。

10:00～21:00と長い営業時間なので、お仕事帰りにも立ち寄りやすいお店です。

様々なアニメやゲームなどの舞台にもなった渋谷の街で、primaniacsが「画面の向こうのあの子に逢える」体験をお届けします！！

■オープン記念企画

１．『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス 第2弾（シャア・アズナブル）を、「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」で先行販売！

「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、「primaniacs 銀座本店」「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」の２店舗で先行発売を行います

合わせて、第１弾フレグランス（「アマテ・ユズリハ(マチュ)」「ニャアン」「シュウジ・イトウ」「シャリア・ブル」「エグザベ・オリベ」）も店頭で販売いたします！

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス 第2弾（シャア・アズナブル）商品詳細

発売スケジュール：

【2026/3/13】 primaniacs銀座本店、primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店 にて先行販売

【2026/3/19以降】 一般発売（primaniacs取り扱い店、オンラインショップご予約分お届け）

商品ページ

https://primaniacs.com/gquuuuuux/index.html(https://primaniacs.com/gquuuuuux/index.html)

２．『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランスデザインステッカーを販売します！

「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス（シャア・アズナブル）」 デザインのステッカーを、新商品としてご用意しました。

パッケージデザインがそのままステッカーになった、キャラクターごとの個性豊かなデザインを楽しめるアイテムです。

合わせて、お客様からのお声にお応えする形で、「アマテ・ユズリハ(マチュ)」「ニャアン」「シュウジ・イトウ」「シャリア・ブル」「エグザベ・オリベ」のステッカーも再販いたします。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランスデザインステッカー 商品詳細

発売日：2026/3/13

発売店舗：primaniacs銀座本店、primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店

価格：各880円 (税込) (シール・大、小 各1枚入り)

３．スタンプラリー企画

下記の直営店各店のうち、期間中に２店舗ご来店いただいた方に、primaniacs特製ポーチをプレゼント！

primaniacsのLINE会員に登録し、店頭設置のQRコードを読み込んで、スタンプを集めてください。

対象店舗：

・primaniacs 銀座本店

・primaniacs 成田空港店

・primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店

対象期間：2026/3/13 ～ 2026/4/12 ※なくなり次第終了

４．限定のショッピングバッグプレゼント！

あの大人気ショッピングバッグが帰ってきた！

「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、「primaniacs台北三創店」オープン記念ショッピングバッグを、渋谷店でも配布します。

オモテ面にクリア素材を取り入れることで、“あの子が中からこちらを覗いている”かのようなショッピングバッグ！

ゆとりのあるサイズ感で、フレグランスとあわせてグッズも一緒に持ち運べます。

配布期間：2026/3/13～ ※ なくなり次第配布終了

配布場所：primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店

対象：primaniacsフレグランス商品をご購入のお客様（1会計につき1枚）

■店舗概要

■店舗名 ： primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店

■場所 ： 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 4F

■営業時間 ： 10：00～21：00

■オープン日 ： 2026/3/13（金） グランドオープン

【ブランド情報】

■ブランド名：primaniacs（プリマニアックス）

■ブランド公式サイト：https://www.primaniacs.com/

■X（旧Twitter）：https://x.com/primaniacs_PR

■Instagram：https://www.instagram.com/primaniacs.official/

【会社概要】

■社名：株式会社まさめや

■所在地：東京都千代田区神田猿楽町1丁目5-15猿楽町SSビル 5階

■代表取締役：加藤絢子

■設立：2010年4月

■事業内容：キャラクターフレグランスの企画・開発・販売

■日本公式サイト：http://masameya.co.jp

【お問合せ窓口】

株式会社まさめや マーケティングDiv.

MAIL: prom@masameya.co.jp

TEL: 03-3868-2391