キャラクターフレグランスブランド「primaniacs」が渋谷に直営店をオープン！

株式会社まさめや

株式会社まさめや（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤絢子）が展開するキャラクターフレグランスブランド「primaniacs（プリマニアックス）」は、2026年3月13日（金）に、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設「MAGNET by SHIBUYA109」の４階に直営店をオープンいたします。







primaniacs（プリマニアックス）は、「画面の向こうのあの子に逢える」がコンセプトの、キャラクターフレグランス専門店。一吹きして目を閉じれば、まるでキャラクターがそこに存在しているかのような感覚を生み出す、そんなフレグランスを展開しています。



そんなprimaniacsの直営店舗は、日本国内では銀座本店、成田空港店、そして海外では台湾の台北三創店と、全部で３店舗展開しており、今回の「MAGNET by SHIBUYA 109店」は４店舗目のオープンです！


場所は、渋谷駅のハチ公口を出た目の前、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設、「MAGNET by SHIBUYA109」。


10:00～21:00と長い営業時間なので、お仕事帰りにも立ち寄りやすいお店です。


様々なアニメやゲームなどの舞台にもなった渋谷の街で、primaniacsが「画面の向こうのあの子に逢える」体験をお届けします！！


■オープン記念企画


１．『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス 第2弾（シャア・アズナブル）を、「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」で先行販売！







「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、「primaniacs 銀座本店」「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」の２店舗で先行発売を行います


合わせて、第１弾フレグランス（「アマテ・ユズリハ(マチュ)」「ニャアン」「シュウジ・イトウ」「シャリア・ブル」「エグザベ・オリベ」）も店頭で販売いたします！





『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス 第2弾（シャア・アズナブル）商品詳細


発売スケジュール：


【2026/3/13】 primaniacs銀座本店、primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店 にて先行販売


【2026/3/19以降】 一般発売（primaniacs取り扱い店、オンラインショップご予約分お届け）


商品ページ


　　https://primaniacs.com/gquuuuuux/index.html(https://primaniacs.com/gquuuuuux/index.html)




２．『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランスデザインステッカーを販売します！




「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス（シャア・アズナブル）」 デザインのステッカーを、新商品としてご用意しました。



パッケージデザインがそのままステッカーになった、キャラクターごとの個性豊かなデザインを楽しめるアイテムです。


合わせて、お客様からのお声にお応えする形で、「アマテ・ユズリハ(マチュ)」「ニャアン」「シュウジ・イトウ」「シャリア・ブル」「エグザベ・オリベ」のステッカーも再販いたします。




『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランスデザインステッカー 商品詳細


発売日：2026/3/13


発売店舗：primaniacs銀座本店、primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店


価格：各880円 (税込) (シール・大、小 各1枚入り)




３．スタンプラリー企画




下記の直営店各店のうち、期間中に２店舗ご来店いただいた方に、primaniacs特製ポーチをプレゼント！


primaniacsのLINE会員に登録し、店頭設置のQRコードを読み込んで、スタンプを集めてください。



対象店舗：


　・primaniacs 銀座本店


　・primaniacs 成田空港店


　・primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店


対象期間：2026/3/13 ～ 2026/4/12　※なくなり次第終了




４．限定のショッピングバッグプレゼント！




あの大人気ショッピングバッグが帰ってきた！


「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、「primaniacs台北三創店」オープン記念ショッピングバッグを、渋谷店でも配布します。


オモテ面にクリア素材を取り入れることで、“あの子が中からこちらを覗いている”かのようなショッピングバッグ！


ゆとりのあるサイズ感で、フレグランスとあわせてグッズも一緒に持ち運べます。




配布期間：2026/3/13～　※ なくなり次第配布終了


配布場所：primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店


対象：primaniacsフレグランス商品をご購入のお客様（1会計につき1枚）


■店舗概要

■店舗名　：　primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店


■場所　：　 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 4F


■営業時間　：　10：00～21：00


■オープン日　：　2026/3/13（金）　グランドオープン


【ブランド情報】

■ブランド名：primaniacs（プリマニアックス）


■ブランド公式サイト：https://www.primaniacs.com/


■X（旧Twitter）：https://x.com/primaniacs_PR


■Instagram：https://www.instagram.com/primaniacs.official/


【会社概要】


■社名：株式会社まさめや


■所在地：東京都千代田区神田猿楽町1丁目5-15猿楽町SSビル 5階


■代表取締役：加藤絢子


■設立：2010年4月


■事業内容：キャラクターフレグランスの企画・開発・販売


■日本公式サイト：http://masameya.co.jp



【お問合せ窓口】


株式会社まさめや マーケティングDiv.


MAIL: prom@masameya.co.jp


TEL: 03-3868-2391