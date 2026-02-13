キャラクターフレグランスブランド「primaniacs」が渋谷に直営店をオープン！
株式会社まさめや（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤絢子）が展開するキャラクターフレグランスブランド「primaniacs（プリマニアックス）」は、2026年3月13日（金）に、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設「MAGNET by SHIBUYA109」の４階に直営店をオープンいたします。
primaniacs（プリマニアックス）は、「画面の向こうのあの子に逢える」がコンセプトの、キャラクターフレグランス専門店。一吹きして目を閉じれば、まるでキャラクターがそこに存在しているかのような感覚を生み出す、そんなフレグランスを展開しています。
そんなprimaniacsの直営店舗は、日本国内では銀座本店、成田空港店、そして海外では台湾の台北三創店と、全部で３店舗展開しており、今回の「MAGNET by SHIBUYA 109店」は４店舗目のオープンです！
場所は、渋谷駅のハチ公口を出た目の前、渋谷スクランブル交差点に面した商業施設、「MAGNET by SHIBUYA109」。
10:00～21:00と長い営業時間なので、お仕事帰りにも立ち寄りやすいお店です。
様々なアニメやゲームなどの舞台にもなった渋谷の街で、primaniacsが「画面の向こうのあの子に逢える」体験をお届けします！！
■オープン記念企画
１．『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス 第2弾（シャア・アズナブル）を、「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」で先行販売！
「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、「primaniacs 銀座本店」「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」の２店舗で先行発売を行います
合わせて、第１弾フレグランス（「アマテ・ユズリハ(マチュ)」「ニャアン」「シュウジ・イトウ」「シャリア・ブル」「エグザベ・オリベ」）も店頭で販売いたします！
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス 第2弾（シャア・アズナブル）商品詳細
発売スケジュール：
【2026/3/13】 primaniacs銀座本店、primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店 にて先行販売
【2026/3/19以降】 一般発売（primaniacs取り扱い店、オンラインショップご予約分お届け）
商品ページ
https://primaniacs.com/gquuuuuux/index.html(https://primaniacs.com/gquuuuuux/index.html)
２．『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランスデザインステッカーを販売します！
「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランス（シャア・アズナブル）」 デザインのステッカーを、新商品としてご用意しました。
パッケージデザインがそのままステッカーになった、キャラクターごとの個性豊かなデザインを楽しめるアイテムです。
合わせて、お客様からのお声にお応えする形で、「アマテ・ユズリハ(マチュ)」「ニャアン」「シュウジ・イトウ」「シャリア・ブル」「エグザベ・オリベ」のステッカーも再販いたします。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』フレグランスデザインステッカー 商品詳細
発売日：2026/3/13
発売店舗：primaniacs銀座本店、primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店
価格：各880円 (税込) (シール・大、小 各1枚入り)
３．スタンプラリー企画
下記の直営店各店のうち、期間中に２店舗ご来店いただいた方に、primaniacs特製ポーチをプレゼント！
primaniacsのLINE会員に登録し、店頭設置のQRコードを読み込んで、スタンプを集めてください。
対象店舗：
・primaniacs 銀座本店
・primaniacs 成田空港店
・primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店
対象期間：2026/3/13 ～ 2026/4/12 ※なくなり次第終了
４．限定のショッピングバッグプレゼント！
あの大人気ショッピングバッグが帰ってきた！
「primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店」オープンを記念して、「primaniacs台北三創店」オープン記念ショッピングバッグを、渋谷店でも配布します。
オモテ面にクリア素材を取り入れることで、“あの子が中からこちらを覗いている”かのようなショッピングバッグ！
ゆとりのあるサイズ感で、フレグランスとあわせてグッズも一緒に持ち運べます。
配布期間：2026/3/13～ ※ なくなり次第配布終了
配布場所：primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店
対象：primaniacsフレグランス商品をご購入のお客様（1会計につき1枚）
■店舗概要
■店舗名 ： primaniacs MAGNET by SHIBUYA109店
■場所 ： 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 4F
■営業時間 ： 10：00～21：00
■オープン日 ： 2026/3/13（金） グランドオープン
【ブランド情報】
■ブランド名：primaniacs（プリマニアックス）
■ブランド公式サイト：https://www.primaniacs.com/
■X（旧Twitter）：https://x.com/primaniacs_PR
■Instagram：https://www.instagram.com/primaniacs.official/
【会社概要】
■社名：株式会社まさめや
■所在地：東京都千代田区神田猿楽町1丁目5-15猿楽町SSビル 5階
■代表取締役：加藤絢子
■設立：2010年4月
■事業内容：キャラクターフレグランスの企画・開発・販売
■日本公式サイト：http://masameya.co.jp
【お問合せ窓口】
株式会社まさめや マーケティングDiv.
MAIL: prom@masameya.co.jp
TEL: 03-3868-2391