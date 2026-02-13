【雪の日に始まり12年】年間2万人来店の「おいもや」リアルSHOP が周年祭！全国 30 万件出荷の人気店

株式会社おいもや

静岡では珍しい雪が降る中、行列ができたオープンから 12 年。

お芋スイーツ専門店「おいもや」リアル SHOP（静岡県掛川市）は、2月20日から3月31日まで12周年 祭を開催します。 同店は全国47都道府県へ年間30万件以上を出荷する EC 発のブランド。

リアル SHOP も年間2万人以上が来店し、昨年の周年祭期間中には約2,800人が訪れました。地元への感謝を込め、人気の「黄金セット」の復活や増量企画などを用意します。

12周年に感謝し、期間限定のセットや特別価格でご用意

日時：2026年2月20日（金）～3月31日（火）（営業時間：9:00～17:00）

場所：お芋スイーツ専門店 おいもやリアルSHOP（静岡県掛川市大渕9641）

雪の日にオープンしたリアルSHOP、年間2万人が訪れる店へ

2014年2月、静岡では珍しい雪の日に「おいもや」リアルSHOPはオープンしました。

強い風と凍える寒さの中にもかかわらず、店舗の外まで行列ができ、多くのお客様にご来店いただきました。

過去のおいもやリアルSHOP周年祭の様子

創業当初からEC販売を主軸としてきた同社ですが、「地元のお客様が誇れる店をつくりたい」との思いから、新社屋建設を機に約10坪のリアルSHOPを開設。現在では全国47都道府県へ年間30万件以上を出荷するブランドへと成長しました。

一方で、リアルSHOPにも年間2万人以上が来店し、地元客を中心に親しまれています。昨年の周年祭には約2,800人が訪れ、地域イベントとして定着しつつあります。

人気“黄金セット”が1年ぶりに復活！最大40％増量企画も

おいもやリアルSHOP店内の様子人気の干し芋やお芋チップスなどが並ぶ

周年祭では、昨年400セット以上を販売した人気の「黄金セット」が1年ぶりに復活。干し芋と焼き芋を詰め合わせたお得なセットで、さつまいもの甘さが最も増すこの時期限定の商品です。

また、新企画として焼き芋の量り売りも実施。通常500g 1,000円のところ、700g 1,000円で販売し、200g分お得な実質 40％増量でご用意。家族で楽しめる企画として打ち出します。

さらに、12周年にちなみ1,200円の福袋2種や、限定12セットの 1 万円福袋も用意。地元への感謝を込めた価格設定で来店を呼びかけます。

黄金セット

干し芋＆焼き芋+おまけ付

焼き芋量り売り

甘みがのった紅はるか

1万円福袋

12周年で12セット限定

いもクロッフルブリュレ

新作テイクアウト

■黄金セット 2,200円(税込) ※1年ぶりの復活

おいもやのに大人気商品、干し芋＆焼き芋がお得に購入できるセット。おまけ付き。

■焼き芋量り売り 700g 1,000円(税込) ※新企画・通常より40％増量！

甘みがのって今が旬の焼き芋を大容量でご用意。

■干し芋15袋入り1万円福袋 10,000円(税込) ※先着12セット限定

干し芋15袋をはじめお芋スイーツが8種入った福袋。

■いもクロッフルブリュレ 500円(税込) ※新作テイクアウトメニュー

ワッフル生地に特性お芋餡に塗って。ブリュレ仕上げで食感もGOOD。

■人気スイーツ福袋（冷凍） 1,200円(税込)

新作のカップアイス入りでお試し買いにおすすめ。

■お芋かりんとう福袋 1,200円(税込)

手が止まらないかりんとうの詰め合わせ。季節限定のチョコVerも登場。

【おいもやリアルSHOPへのアクセス】

所在地：静岡県掛川市大渕9641

営業時間：9:00～17:00 定休日なし（年末年始を除く）

※実店舗の営業日に関しましてはおいもや公式Instagramをご参照ください。

おいもやインスタグラム https://www.instagram.com/oimoya

【株式会社おいもやについて】

2007年10月に設立。主力事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツを EC を中心として楽天市場、Amazon など国内主要20サイトに展開。

楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続 受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。

主力商品は「おいもやの二代目干し芋」で、原料となるサツマイモの生産から加工まで 地元静岡県にこだわった品。

おいもや本店サイト https://www.oimoya.com/

おいもや楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/oimoya/

おいもや企業HP https://www.oimoya.net/