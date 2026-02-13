【桜・ピンクに心華やぐ春】桜香るスイーツ＆春野菜のセイボリーをラインアップ！春を満喫するやわらかな味わいの和紅茶や季節限定の桜ほうじ茶とともに「桜のスプリングアフタヌーンティー」

株式会社ホテル小田急サザンタワー

「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」（所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1、総支配人：宮越 真理子）内、「ラウンジ サウスコート」では、淡いピンク色のスイーツや春野菜のセイボリーをラインアップした「桜のスプリングアフタヌーンティー」を、2026年3月1日（日）から4月30日（木）までの期間限定・完全予約制にて提供いたします。

詳細を見る :https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/menu/#sakura_afternoon_tea

桜色に心華やぐ春にご用意する「桜のスプリングアフタヌーンティー」では、桜と抹茶のグラデーションが春らしいパンナコッタをはじめ、淡いピンク色のショートケーキやチーズケーキなどのかわいらしいスイーツ、桜と春キャベツのキッシュなどのセイボリー、さらに桜の葉の香りが広がるスコーンなど、暖かな春ならではの彩りと味わいをお楽しみいただけます。



アフタヌーンティースタンドに咲く春爛漫のスイーツやセイボリーを、やわらかな味わいの和紅茶や、季節限定の桜ほうじ茶とともにご堪能ください。

「桜のスプリングアフタヌーンティー」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42655/table/205_1_fcee5300c89016f18156d5e3a17466c4.jpg?v=202602130151 ]メニュー

スイーツ：桜クリームの苺ショートケーキ、桜のチーズケーキ、桜ベリームース、桜ゼリーと抹茶パンナコッタ、桜のメレンゲ

セイボリー：桜と春キャベツのキッシュ、サーモンとクリームチーズのベーグルサンド、ベジタブルスティック 桜ドレッシングとともに

焼き菓子ほか：桜と苺のタルト、桜葉のサブレバターサンド、桜と木苺のチョコレート、桜苺ジャム、クロテッドクリーム



別皿にて：スコーン(2種 / 桜の葉・プレーン)

お飲み物

スイーツやセイボリーと一緒にお楽しみいただく紅茶やコーヒー、ハーブティー、期間限定のフレーバーティーなど、約15種類以上のお飲み物とともに1時間30分お好きなだけお召し上がりいただけます。

*当メニューは完全予約制にてご用意します。ご利用日前日の17：00までにご予約ください。*（ ）内はサービス料と消費税が含まれたお支払い金額です。写真はイメージです。

*食材の仕入れ状況によりメニュー内容、提供方法などを変更する場合がございます。

ご予約はオンラインにて承ります :https://www.southerntower.co.jp/restaurant_lounge/southcourt/menu/#sakura_afternoon_tea

お客様からのお問い合わせ先：03-5354-2172（ホテル予約 / 受付時間9:00～18:00）

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーについて

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーは、地下4階、地上36階建てのオフィス・ショップからなる複合型高層ビル「小田急サザンタワー」内にあります。ホテル階は19階から35階の部分で、ロビー・フロントは20階にございます。

375室ある全客室は、22階から35階まで。レストランやラウンジ・客室からは遥か彼方まで広がる東京の景色をお楽しみいただけます。

新宿御苑より臨むホテル外観（白いビル）

【客室：375室、レストラン・ラウンジ：3、宴会場・会議室：2 】



【交通アクセス】JRほか新宿駅南口から徒歩3分、JR新宿駅甲州街道改札、新南改札から徒歩3分 、都営地下鉄新宿駅A1出口から徒歩1分、 首都高速4号線「新宿ランプ」から車で5分



【所在地】〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 TEL. 03-5354-0111（代表）

ホームページ(https://www.southerntower.co.jp)

