富士山静岡空港限定『エヴァンゲリオン』コラボ純米大吟醸「天地星空」抽選販売のお知らせ

株式会社近藤薬局

富士山静岡空港限定『EVANGELION』コラボ日本酒

純米大吟醸「天地星空」抽選販売を実施

株式会社近藤薬局（本社：静岡県富士市）は、地域連携プロジェクト「シン・ハママツ計画2025」の展開に合わせ、富士山静岡空港限定企画として、『EVANGELION』と連携した純米大吟醸「天地星空」を抽選販売いたします。

本商品は、地域文化とコンテンツを融合させた観光施策の一環として企画されたもので、

空港という“交流拠点”から新たな地域体験価値の創出を目指す取り組みです。

■ 「シン・ハママツ計画」との連動企画

「シン・ハママツ計画」は、『エヴァンゲリオン』シリーズを通じて浜松の文化や観光の魅力を再発見し、特別な体験を創出することを目的とした地域プロジェクトです。

同計画は、アニメーション作品『エヴァンゲリオン』を契機に、浜松地域の文化・産業・観光資源を国内外へ発信する広域プロジェクトです。

富士山静岡空港は本計画における“空の玄関”として位置付けられており、空港施設全体で作品世界観を体感できる演出が展開されています。

本商品は、その来訪導線の一環として企画された限定商品です。

シンハママツ計画の詳細はこちら(https://shin-hamamatsu-keikaku2025.jp/)

シンハママツ計画天地星空特設ページ(https://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/news/amachihoshizora2026eva/)

■ 静岡の酒造文化と地域発信を融合

本商品は、静岡県産山田錦を100％使用し丁寧に醸造された純米大吟醸酒です。

限定300本、シリアルナンバー入り特別仕様としてご用意し、地域文化と限定企画の価値を融合させました。交流拠点である空港から地域へとつながる体験を提供し、日本酒文化と静岡の魅力発信を目的としています。

【商品概要】

商品名：純米大吟醸「天地星空」

内容量：500ml

販売価格：22,000円（税込）

限定数：300本（シリアルナンバー入り）

※デザインは特殊レーザーによる加工で作成しております。

【応募期間】

2026年2月1日～2月25日

【受渡期間】

2026年2月28日～3月14日

【受渡場所】

富士山静岡空港内 DRUGSコンドウ（予定）

【販売方法】

応募フォームによる抽選販売（当選者のみ購入可能）

※本商品は酒類のため、20歳未満の方はご応募・ご購入いただけません。

※お酒は適量を守り、節度ある飲酒をお願いいたします。



【応募フォーム】

応募フォーム特設ページはこちら(https://evashizuoka.com)