若年層の投票率向上へ！第51回衆議院議員総選挙の期日前投票にJAPANサッカーカレッジ専門学校生約30名が参加！

ＮＳＧグループ全国唯一のサッカー総合専門学校「ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ」では、2月6日に選挙（2月8日投開票）の期日前投票に参加いたしました。学校から投票場所の聖籠町役場まで送迎バスを手配し、聖籠町役場職員の方より事前説明を受けたのちにそれぞれ一票を投じました。

当校の在校生は、県外からの入学者比率が高く、校舎のある新潟県聖籠町に住民票がある学生の中には有権者が数多くいます。投票することで学生自身が「社会の一員」であるという意識を持つことにつながってくれること、また学生自身の将来に関わる決定に参加できるという認識を持ってもらうことを期待し、例年実施しています。

今回参加したマネージャー・トレーナー科1年生の宮下駿斗（みやした はやと）さんは「事前にSNS等で情報収集し、若年層向け施策の実現を掲げている政党に投票しました。新潟はもっと若い人が集まって活気がある街になってほしいです。」と話しました。

今回の期日前投票を通じて、地域社会との関わりについても学ぶ良い機会となりました。ＪＡＰＡＮサッカーカレッジは、今後も聖籠町をはじめとする地域自治体との連携を引き続き強化してまいります。

＜JAPANサッカーカレッジについて＞

サッカー日韓ワールドカップが開催された2002年に、選手・コーチ・トレーナー・マネージャー・フロントスタッフなどを育成する全国唯一のサッカー総合専門学校として新潟県北蒲原郡聖籠町に誕生しました。2005年には高等部を設置し高校生年代の受け入れも行っています。2025シーズンはＪリーグ60クラブ中59クラブで卒業生約300名が活躍するなど、サッカー業界・スポーツ業界に広く人材を輩出しています。

学校法人 国際総合学園 JAPANサッカーカレッジ

所 在 地：新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1

代表者名：原 朋洋

URL：https://cupsnet.com/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞https://www.nsg.gr.jp/