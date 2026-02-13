Steamにて「Lunar New Year セール」開催！

Steamにて、アトラスタイトルのセールを開催中です。「日本ゲーム大賞2025」大賞受賞作品『メタファー：リファンタジオ』をはじめ、『ペルソナ』シリーズ、『真・女神転生』シリーズなどの人気タイトルが2月26日（木）までの期間限定でお得にお買い求めいただけます。


　


あわせて、Kepler Interactive社より発売されているフランス産JRPG『Clair Obscur: Expedition 33（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）』と、アトラスの『メタファー：リファンタジオ』がそれぞれ10%OFFで購入できるコラボバンドルパックの販売を開始いたしました。


本バンドルの発売を記念し、両タイトルのディレクターによるコメントも公開いたします。



















　


【実施期間】～2026年2月26日（木）


※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください


タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率


メタファー：リファンタジオ／\9,878／\4,939／50%


メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション／\15,510／\7,755／50%


RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚／\6,578／\4,604／30%


RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚　デジタルデラックス／\8,778／\6,144／30%


真・女神転生V Vengeance／\9,878／\3,457／65%


真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション／\11,660／\4,081／65%


ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,071／60%


ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\4,162／60%


ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\5,491／60%


ペルソナ３ リロード: エクスパンションパス／\3,850／\1,155／70%


ペルソナ５ ザ・ロイヤル／\7,678／\2,303／70%


ペルソナ５ タクティカ／\7,920／\2,376／70%


ペルソナ５ タクティカ　デジタルデラックス／\11,770／\2,942／75%


ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ／\7,980／\2,394／70%


ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ - デジタル豪華版／\8,480／\2,544／70%


ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\990／50%


ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\990／50%


ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド／\2,980／\894／70%


世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER／\8,979／\3,292／63%


真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER／\4,980／\1,494／70%


ソウルハッカーズ2／\9,878／\1,975／80%


ソウルハッカーズ2 デジタルデラックス版／\11,550／\2,310／80%


ソウルハッカーズ2 デジタルプレミアム版／\14,630／\2,926／80%


　


「アトラスタイトルSALE情報サイト」https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)



　


●『Clair Obscur: Expedition 33』と『メタファー：リファンタジオ』バンドル購入でさらに10％OFF！


すでにどちらかをお持ちの場合も、お持ちでない方の作品が購入時価格から


さらに10%OFFとなります。お得なバンドル購入を、ぜひこの機会にご利用ください。




・『Expedition 33』のみ購入済み → 『メタファー』が4,445円（税込）に！


※上記価格はセール期間限定になります。


※セール終了後は通常価格の10%OFFでバンドル購入をご利用いただけます。


　


『Clair Obscur: Expedition 33』×『メタファー：リファンタジオ』バンドルパックご購入はこちら！


https://store.steampowered.com/bundle/66136/Clair_Obscur_Expedition_33_x_Metaphor_ReFantazio/


　


『ペルソナ５』に影響を受けたと開発者が語る『Clair Obscur: Expedition 33』と、『ペルソナ３～５』のクリエイターが生み出した新作『メタファー：リファンタジオ』をこの機会にぜひプレイして、JRPGの世界に浸ってください！


　


●『Clair Obscur: Expedition 33』と『メタファー：リファンタジオ』コラボバンドルパックの発売を記念して、両タイトルのディレクターコメントを公開！


『メタファー：リファンタジオ』クリエイティブディレクター


橋野 桂　スペシャルコメント



『メタファー：リファンタジオ』のクリエイティブディレクターを務めている、株式会社アトラスの橋野です。このたび、世界中で高い評価を受けてきた『Expedition33』とのバンドルが発売されるとのことで、とても嬉しく思っています。


　


『Expedition33』は、JRPGというジャンルに対する深い理解と誠実な姿勢が感じられる作品で、細部まで丁寧に作り込まれており、私自身も同じくRPGを作る立場として、多くの刺激を受けました。


私たちのような日本のスタジオに限らず、世界のさまざまな場所から、多様なアプローチでJRPGが生まれ、支持されていることを、素直に嬉しく感じています。


　


両作品は世界観や方向性こそ異なりますが、RPGというジャンルに向き合う姿勢や、その表現のあり方において、どこか通じる部分を感じてもらえるかもしれません。


　


このバンドルをきっかけに、ぜひどちらの作品からでも、RPGというジャンルの広がりを楽しんでいただけたら嬉しいです。





　


『Clair Obscur: Expedition 33』ディレクター


Guillaume Broche　スペシャルコメント



『メタファー：リファンタジオ』は、私たちにとって非常に大きな刺激を与えてくれる作品です。


精巧に作り上げられたまったく新しい世界で、美しい物語が描かれています。


　


本作は重厚なテーマを扱っていますが、中でも想像力が人生のあらゆる場面でいかに大切かという点には非常に強く共感しました。


　


キャラクターたちは皆魅力的で、ターン制バトルはこれまで遊んだゲームの中で最高峰の完成度です。


伝統的なジョブシステムをアーキタイプとして再解釈した仕組みも素晴らしく、様々な遊び方を生み出してくれます。


　


さらに、RPGでこれまでに見たことないほど魅力的なヴィランが本作には登場します。


　


『真・女神転生III-NOCTURNE マニアクス』以来、ずっとアトラス作品のファンであり続けてきた私にとって、今回、アトラスとこのような形でコラボレーションできることは本当に光栄です。





　


　


『メタファー：リファンタジオ』公式サイト：https://rpg.jp/


『メタファー：リファンタジオ』公式Xアカウント：https://x.com/stud_zero


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。