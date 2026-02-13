サマンサベガから、「Lil ala mode（リルアラモード）」とのコラボコレクションが初登場！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は
“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”
をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から、
Lil ala modeとのコラボコレクションを発売する。
■販売スケジュール
2/13（金）～公式オンラインショップ、プレミアムバンダイにて先行予約
2/20（金）～全国発売
■「Lil ala mode」コレクション 特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/pages/260213_sv_mikko.aspx
■サマンサベガ公式オンラインショップ
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV
■「Lil ala mode」コレクション ムース
■「Lil ala mode」コレクション キャミー
■「Lil ala mode」コレクション スフレ
■「Lil ala mode」コレクション ラテ
■Lil ala mode×SAMANTHAVEGA バニティバッグ
\19,800‐
それぞれのキャラクターをイメージしたカラーのキラキラとした可愛い生地と、ミラーチャームがポイントのバニティバッグ。
付属でショルダーがついているので２wayで使用でき、付属のミラーチャームは取り外し可能。
ミラーチャームには、キャラクターたちがサマンサベガのリボンに抱きついているような特別感溢れるアートをプリント。
バッグの裏地には、キャラクターのフェイスとリボンの総柄デザインで
中まで可愛いアイテム。
■Lil ala mode×SAMANTHAVEGA ツイードフリルハンドバッグ
\24,200‐
サマンサベガで大人気のフリルバッグとLil ala modのコラボアイテム。
バニティバッグに付いているミラーチャームとは異なるアートを使用しており
キャラクターたちが、サマンサベガのバッグを持っておでかけをしているような姿が可愛いデザイン。
■Lil ala mode×SAMANTHAVEGA 二つ折り財布
\17,600‐
バッグと同じキラキラした素材を使用した折財布で、それぞれのキャラクターをイメージするカラーの4色展開。
フロントには大きなリボンをデザインし、その右下にさりげなくそれぞれのキャラクターのフェイスを金具に落とし込んだモチーフがついており、さりげなくキラッと光り可愛いデザイン。
お財布の中には、ロゴとキャラクターのアートをプリントし
中までLil ala modeの可愛らしさが詰まったアイテム。
■Lil ala mode×SAMANTHAVEGA 2WAYバッグチャーム
\6,050-
それぞれのキャラクターをイメージしたカラーのギンガムチェックと、レースを組み合わせたデザイン。
コットンレースのボリューム感が可愛らしく、それぞれのキャラクターの金具プレートがポイント。金具プレートは取り外し可能。
スマホにつけるだけで一気に可愛く、便利に使用できるトレンドのアイテム。
■Lil ala mode×SAMANTHAVEGA キャンバストートバッグ
\14,300-
ムースとキャミーがバレリーナ姿になった可愛いデザインに合わせて、サマンサベガオリジナルのピンクカラーを使用したバッグ。
裏地は、他のバッグと同様キャラクターとリボンの総柄で、A4も対応しているので
通勤・通学だけでなく、推し活などのイベントにも大活躍間違いなしのアイテム。
フロントにはDカンがついているので、同シリーズのチャームやお気に入りのチャームなどを付けることが可能。
■Lil ala mode×SAMANTHAVEGA バッグチャーム
\5,500-
ムースとキャミーがハグしている可愛らしいアートを使用したバッグチャーム。
チェーン部分には、サテンのリボンとパールをあしらい、
細部にまで可愛さが詰まったアイテム。
金具プレート部分は取り外しが可能なので、ファスナーチャームとしても使用可能。
Lil ala modeとは
「Lil ala mode」は、“女の子の毎日に寄り添ったイラスト”をコンセプトに、流行を取り入れつつどこか懐かしく、チャーミングでちょっぴりセクシーな世界を描くイラストレーター・mikkoの作品です。
とある小さな町で、女の子やかわいいものに囲まれて仲良くのんびり過ごすムースたちの日常を中心に、
「好き」や「夢」をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界を描いています。
Lil ala modeは、あなたの想いにそっと寄り添える存在でありたいと願っています。
Lil ala mode INFO：https://lilalamode-info.jp/
