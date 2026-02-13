見込み客の脳内に″想起″の回路をつくる「シミュレーション逆算型 動画設計術」を大公開。カテゴリーブランディングのEXIDEA、BtoBマーケティングの最新手法を網羅する注目イベントに登壇

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、2026年2月26日（木）に開催される、BtoBマーケティングの最新手法を網羅するオンラインイベント「成果に直結するBtoBマーケティング施策 比較19選」（主催：株式会社マーケティングコミット、株式会社フラグアウト ehaco!運営事務局）に登壇することをお知らせいたします。

■ 開催の背景

イベントの詳細はこちら :https://ehaco.net/salesmktg-conf2602?e_src=exidea

2026年、BtoBマーケティング市場はAI検索の台頭や広告単価の高騰により、従来の施策だけでは成果が上がりにくい転換期を迎えています。

本カンファレンスは「認知獲得」から「商談獲得」まで、各フェーズのプロフェッショナルが集結し、19の施策を徹底解説。参加者が自社にとって最適な「成果に直結する次の一手」を一日で把握できる機会として開催されます。

■ EXIDEA 登壇セッション

マーケティングのリードフォロー・商談獲得フェーズにおいて、今注目の【想起】を生み出すための、顧客に記憶定着させる動画設計をテーマに登壇します。

BtoB市場において、今すぐ検討を始める顧客はわずか5％と言われています。

残りの95％が将来課題に直面した際、競合ではなく自社を真っ先に思い出してもらうためには何が必要か。大手企業の支援実績も豊富なEXIDEAが、その具体的なロジックを公開します。

<セッション概要>

タイトル：顧客が課題に直面した瞬間に『自社』を想起させるための、シチュエーション逆算型・動画構成設計術

登壇時間：2026年2月26日（木） 15:45 ~ 16:05

ぜひお持ち帰りいただきたいポイント：

■開催概要

- 「とりあえず動画」で終わらせない、受注率を高めるための構成ルール- 情報を記憶に定着させ、脳内に想起の回路をつくるための仕掛け- 広告やSEOの成果が頭打ちになっている企業が取り組むべき、差別化の具体策詳細・お申込みはこちら :https://ehaco.net/salesmktg-conf2602?e_src=exidea

イベント名： 成果に直結するBtoBマーケティング施策 比較19選

日時： 2026年2月26日（木） 10:00～17:55

開催方法：オンライン

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 株式会社マーケティングコミット、株式会社フラグアウト ehaco!運営事務局

■登壇者情報

株式会社EXIDEA（エクシディア）

取締役副社長 兼 COO

塩口 哲平

- 経歴 -

デロイトにてクライアントの企業理念策定やMVV開発に従事し、戦略の策定及び実行を指揮したのち、株式会社プル―クスを創業し大手企業を中心に動画マーケティングを支援。

現在はBtoB企業を中心にブランディングの支援を展開し、自社独自のノウハウであるカテゴリーブランディングによって第一想起の実現を支援。

■会社概要

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）