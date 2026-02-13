中百舌鳥イノベーションミーティング.Vol4を開催

堺市役所

「社会課題の解決に挑戦する」「堺・中百舌鳥から新たな価値を創出する」。事業のステージは異なっても、同じ志を持ち挑戦を続けるスタートアップや起業家を、アクセラレーションプログラム、グロースプログラム、Sakai Next Impact Catapultの３つのプログラムを通じて支援してきました。

このイベントでは、約半年にわたる取組の成果を発表します。

新たな一歩を検討されている方にとって、イノベーションにつながる新しい取組からの示唆に触れ、学びとつながりを次の挑戦へのきっかけとしていただけるイベントです。

また、同日にアセアン諸国や日本のビジネスの第一線で活躍する講師を招いて、海外のビジネスに興味のある企業関係者、学生等の皆さんに対して、国際的な視点からの知見や知識を提供する日本アセアンセンター共催ビジネスセミナー「未来へのチャンス：ASEANの挑戦と成長」を開催します。

ぜひご参加ください。

日時

令和8年3月5日（木曜）14時15分～

※日本アセアンセンター共催ビジネスセミナーは13時開催。

場所

S-Cube（さかい新事業創造センター）

堺市北区長曽根町130-42

プログラム

申し込み

- 13時00分 未来へのチャンス：ASEANの挑戦と成長- 14時15分 オープニング- 14時20分 さかいスタートアップグロースプログラム デモデイ- 15時25分 さかいスタートアップアクセラレーションプログラム デモデイ- 17時00分 IMPACT DAY in Sakai-Sakai Next Impact Catapult2025 デモデイ-

こちらのフォーム(https://forms.gle/sZPpVuiqjrGHYeJz8)からお申込みください。

登壇スタートアップ・起業家

さかいスタートアップグロースプログラム

プロトタイプまたは市場投入後間もない商品やサービスを有しており、顧客のニーズ把握及びそれに合わせたブラッシュアップを行おうとする事業者を対象に、事業の実現・成長をめざして支援するプログラム。

（プログラムサポート：KANDO株式会社）

■オーガイホールディングス株式会社

【所在地】 堺市堺区大町西3-3-15

【代表者】 代表取締役社長 野田 真一

【事業内容】歯科医療MaaS車両や3Dプリンター技術による入れ歯・義歯製作のデジタル化を通じた歯科インフラの構築

【企業HP】 https://o-gai.co.jp

■合同会社ReeveSupport

【所在地】 堺市美原区黒山

【代表者】 代表 三澤 由佳

【事業内容】高齢者と家族の暮らしを豊かにする、介護タクシーを身近に使えるアプリ等のサービスの提供

【企業HP】 https://www.reeve.jp/

さかいスタートアップアクセラレーションプログラム

商品やサービス等がすでに提供されており、さらなる市場の拡大や事業成長に挑戦する意欲のある事業者を対象に、成長の加速化をめざして支援するプログラム。

（プログラムサポート：りそな総合研究所株式会社）

■株式会社フォレストバンク

【所在地】 堺市北区長曽根町130-42 さかい新事業創造センター227号室

【代表者】 代表取締役社長 小林 亮

【事業内容】農家の高収益化をめざし廃棄農作物を高付加価値化（ジェラート等加工販売）するサービスの提供

【企業HP】 https://www.forest-bank.co.jp/



■富士高周波工業株式会社

【所在地】 堺市堺区遠里小野町2丁3-15

【代表者】 代表取締役 後藤 光宏

【事業内容】高周波焼入れ加工の確かな技術、またレーザ焼入れやレーザクラッディング等の最新技術を提供

【企業HP】 https://www.fuji-koushuha.co.jp

同時開催 IMPACT DAY in Sakai

社会課題の解決に強い意志をもつ起業家やイノベーターを育成するプログラム「Sakai Next Impact Catapult」の参加者の発表を行います。

（プログラムサポート：株式会社UNERI）