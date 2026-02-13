OpenEDGは、Python Instituteの提供する、グローバルスタンダードのPython認定試験を日本での提供開始を発表

Open Education and Development Group, LLC

2026年2月13日 東京：世界中でプログラミング認定を提供する、Open Education and Development Group（以下OpenEDG）は、下部組織であるPython認定を提供するPython Instituteが、グローバルで展開しているPython認定を日本でも提供を開始することを発表します。

OpenEDG（https://openedg.org/）は、ポーランドに本拠地をおくプログラミング言語技術者認定機関で、OpenEDGは2011年にC++研究所がベースとなり設立され、C++の認定試験と学習コンテンツをリリースし、順調に認定者が増えると、Python、Java Scrptの認定試験および、学習教材をリリースし、世界中で認定者を増やし、プログラミング技術者認定の、グローバル・スタンダードとして広く認められています。

Python Institute （https://pythoninstitute.org/ja/）は、OpenEDGによって設立・運営されている独立した非営利プロジェクトです。Pythonプログラミング言語の普及や、次世代のPythonプログラマーの育成、そしてPythonおよび関連技術を活用するプロフェッショナルキャリア支援を目的としています。Pythonプログラミングにおけるキャリア形成や発展を目指し、カリキュラム開発・スキル評価・高水準の試験を提供する、グローバルかつ独立した枠組みを構築しています。



このほどPython Instuteが提供する、Python認定試験うち4種類の認定及びプラクティス試験を日本語化して提供を開始します。その他の認定は、順次日本語化してリリースしていきます。

【認定試験について】

OpenEDG Python Institute の認定資格は、特定のベンダーに依存しない中立的な国際資格です。学校、教育委員会、専門学校、大学、トレーニング企業、IT業界のリーダー企業と連携して提供されています。学校・大学・教育委員会・企業・トレーニングセンターなどと連携し、OpenEDGテストサービス（TestNow(TM): https://pythoninstitute.org/ja/testnow）、OnVUEオンライン監督試験、そして5,000か所以上のピアソンVUE認定試験センターのネットワークを通じて実施されています。当面の間、日本ではTestNowでの受験となります。

OpenEDGは、Python分野における独立したグローバル認定パスを定義しており、以下の7つの専門分野（トラック）で構成されています。

汎用プログラミング（PCEP(TM)、PCAP(TM)、PCPP1(TM)、PCPP2(TM) 試験）

データサイエンス （PCED(TM)、PCAD(TM) 試験）

テスト （PCET(TM)、PCAT(TM)、PCPT(TM) 試験）

セキュリティ （PCES(TM)、PCAS(TM) 試験）

自動化 （PCEA(TM)、PCAA(TM) 試験）

AI （PCEI(TM)、PCAI(TM) 試験）

Web開発 （PCEW(TM)、PCAW(TM) 試験）

各試験は、エントリー（Entry）・アソシエイト（Associate）・プロフェッショナル（Professional）の3レベルで構成されています。 これにより、学習者は自分の経験や目標に合わせて段階的にスキルを証明することができます。また、全ての合格者にCredlyのデジタルバッジが提供され、認定保持の証明としてご利用いただけます。

上記認定資格の内、

汎用プログラミング（PCEP(TM)、PCAP(TM)）

データサイエンス （PCED(TM)、PCAD(TM)）

が、日本語での受験が可能です。

【試験価格等】

汎用プログラミング（PCEP(TM)）

試験： 10,000円

試験+リテイク： 13,000円

プラクティスTEST： 4,500円

試験+プラクティスTEST： 12,500円

試験+リテイク+プラクティスTEST ：14,000円

汎用プログラミング（PCAP(TM)）

試験： 10,000円

試験+リテイク： 45,000円

プラクティスTEST： 7,500円

試験+プラクティスTEST： 48,500円

試験+リテイク+プラクティスTEST： 54,000円

データサイエンス（PCAD(TM)）

試験： 10,000円

試験+リテイク： 13,000円

プラクティスTEST： 4,500円

試験+プラクティスTEST： 12,500円

試験+リテイク+プラクティスTEST： 14,000円

データサイエンス（PCAD(TM)）

試験： 30,000円

試験+リテイク： 34,000円

プラクティスTEST： 7,500円

試験+プラクティスTEST： 33,000円

試験+リテイク+プラクティスTEST： 37,000円

【OpenEDGコメント】

共同創設者／代表／エグゼクティブ・ディレクター

マック “マジック” ヴィハリ(Mac "Magic" Wichary)



世界で最も信頼され、グローバルに認知されているPython認定試験が、ついに日本語対応となりました。これまで世界各国でプログラミングスキルのグローバル基準として活用されてきた本試験が、日本語で受験できるようになることで、国内のエンジニアがより手軽に国際水準の認定を取得できるようになります。当社は、日本の開発者の皆さまが、世界のトップテクノロジー企業に認められた同一基準でスキルを証明し、グローバルに活躍する機会をさらに広げることを目指しています。今回の日本語版リリースにより、言語の壁を取り除き、より多くのIT人材がスキルを可視化し、キャリアアップにつなげられる環境を提供します。

＜日本の受験者の皆さまへ＞

あなたのキャリアの一部になれることを光栄に思います。ぜひ新しい挑戦を通じて、自らの技術力を世界に発信してください。

初学者から経験豊富なプロフェッショナルまで、すべての方にとってこの試験が次のステップへ進むための重要な一歩となることを期待しています。日本の開発者コミュニティがグローバルな舞台でさらなる存在感を発揮することを心より楽しみにしています。

【パートナーエンドースメント】

すでに複数のパートナー様にご賛同いただいていますが、改めてエンドースメントをリリースいたします。

Python Institute Web, SNS

公式Webサイト：https://pythoninstitute.org/ja/(https://pythoninstitute.org/ja/)

X：https://x.com/Pyton1994443(https://x.com/Pyton1994443)

【Event情報】

以下のイベントに出展予定です。

Developpers Summit

開催日：2026年2月19日から20日

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218

Open Source Conference Tokyo Spring

開催日：2026年2月27日から28日

https://event.ospn.jp/osc2026-spring/(https://event.ospn.jp/osc2026-spring/)

【キャンペーン情報】

両イベントで試験割引クーポン（20%OFF）をイベントブースにて配布します。

【受験方法について】

TestNowでの受験方法、受験バウチャーの購入方法は、https://edube.org/login(https://edube.org/login) でご確認いただけます。

オンライン試験プラットフォームへのご登録は、こちらからお願いいたします。

https://edube.org/registration



