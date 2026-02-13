【地域資源をファッションに】島根県・石見銀山の“山桜”で染め上げた「里山パレット」。里山の植物を使ったものづくりで、春色を楽しむ新作コレクションを発売。

◆山桜が花開く季節の喜びを、植物から授かった色彩とともに

株式会社石見銀山生活文化研究所

島根県大田市大森町（石見銀山）を拠点に、「根のある暮らし」を提案するライフスタイルブランド「石見銀山 群言堂（運営：株式会社石見銀山生活文化研究所）」は、大森町と近隣エリアから採取した植物で衣を染める「里山パレット」シリーズより「山桜」を主役にした新作コレクションを、2026年3月16日（月）より全国の石見銀山群言堂 直営店および公式オンラインストアにて順次発売いたします。

◆「里山パレット」とは

石見銀山・大森町の里山に自生する植物や、地域の暮らしの中で役目を終えた植物を染料として活用し、衣服を染め上げるシリーズ。「里山の資源を使ったものづくりがしたい」という思いからはじまった試みで、2014年の誕生以来、約100種に及ぶ草木や果実が染料として活用されてきました。

「里山パレット」は、里山の植物から抽出した色素に、少量の化学染料を加えることで、色の強度を補う「ボタニカルダイ」という手法を用いています。これによって、日本古来の草木染が持っていた、日光や洗濯によって退色しやすいという弱点をカバーし、身近な日常着として愛用できるクオリティを叶えています。植物色素が光を乱反射することで、ゆらぎのある表情が生まれるのも魅力です。

里山パレットの染料となる植物を調達する、植物採取担当の鈴木良拓（すずきよしひろ）

里山パレットの色見本

◆染料について：山桜の枝から授かった「一期一会の色」

今シーズンのメイン染料は、大森町の山桜。冬の間に枝を切り、細かく砕いて抽出した染料を使用しています。

肌なじみの良い自然なピンク：

日本人の肌色に馴染みやすく、顔のくすみを飛ばして明るい印象を与える色を揃えました。

植物から生まれる多彩な表情：

一つの植物から複数の色を引き出す里山パレットの強みを活かし、色の抽出方法を変えることで、ニュアンスの異なる「山桜色」を4色展開で表現しました。

◆石見銀山 大森町の春の風物詩：山桜について

石見銀山 大森町では、町中の桜が咲き誇った後、最後に山々の「山桜」がポツリポツリと花を咲かせます。春の里山が点々と薄紅色に染まっていく様子は、古くから「山笑う」と表現され、人々に春本番の訪れを伝えてきました。 今回の「里山パレット」シリーズは、顔色も気分も華やぐ「春色」として、山桜の淡く美しい色彩を提案いたします。

◆商品紹介 山桜で染めた里山パレット ラインナップ

山桜の抽出方法を変えることで生まれた4つの色を、全５アイテムで展開いたします。

・リネンボイルパレットギャザーブラウス ／ \35,200(税込) （色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ）

・リネンボイルパレットチュニック ／ \39,600(税込) （色：さくらいろ、さんごいろ、ねずみいろ）

・リネンパレットローブワンピース ／ \46,200(税込) （色：はいあか）

・リネンパレットベスト ／ \27,500(税込) （色：はいあか）

・リネンパレットコクーンパンツ ／ \35,200(税込) （色：はいあか）

リネンボイルパレットギャザーブラウス 色：さくらいろ（染料：山桜）

リネンボイルパレットチュニック 色：さくらいろ（染料：山桜）、リネンパレットベスト色：はいあか（染料：山桜）

リネンボイルパレットチュニック 色：さんごいろ（染料：山桜）、リネンパレットコクーンパンツ 色：はいあか（染料：山桜）

リネンボイルパレットチュニック 色：ねずみいろ（染料：山桜）

リネンパレットローブワンピース 色：はいあか（染料：山桜）、リネンボイルパレットギャザーブラウス 色：さくらいろ（染料：山桜）

◆石見銀山 群言堂 ３月フェア

「咲く、山桜の色」開催概要

新作の発売に合わせ、全国の群言堂店舗にてフェアを開催いたします。

会期：2026年3月20日（金・祝）～3月26日（木）

開催店舗：石見銀山 群言堂 直営各店（KITTE大阪店、KITTE丸の内店ほか）

店舗一覧はこちら(https://brand.gungendo.co.jp/store/)

◆メッセージ

今春の「里山パレット」は石見銀山に咲く山桜の枝で染めた色が揃います。春の息吹を閉じ込めた色を重ねて心躍る季節を迎えに行きましょう。

◆石見銀山 群言堂(いわみぎんざん ぐんげんどう)について

世界遺産の町、石見銀山 大森町から「根のある暮らし」を提案するライフスタイルブランド。里山の四季の移ろいや、そこでの暮らしをインスピレーションの源としています。「里山パレット」をはじめとする、着る人の体になじむ服や、自然の面影を感じられるような暮らしの品々を通じて、心地よい日々を届けます。

