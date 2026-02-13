川崎ハンバーガーフェス　＆　川崎ビール祭り

株式会社ハチミツ

川崎駅前に“ハンバーガーフェス”がやってきます！「川崎ハンバーガーフェス」は、人気のキッチンカーが大集合！！ホットドッグ専門の店もあり、多種多様なお食事を楽しめます

ここでしか味わえない絶品肉料理を提供します。クラフトビール祭と同時開催されるため、ビールと一緒に味わえば楽しさも倍増。家族連れにも安心のキッズ向けメニューやノンアルコールドリンクも揃っており、大人も子どもも楽しめる食の祭典です。駅前の広場でアクセスも抜群、仲間や家族と気軽に立ち寄れる注目のグルメイベントです。肉フェフ。

【イベント概要】

<<入場料無料・雨天決行荒天中止>>

《主催》

川崎祭り実行委員会

《協力》

株式会社ハチミツ

《開催場所》

かわさき駅前広場

《交通アクセス》

京浜急行線京急川崎駅徒歩５分

JR川崎駅徒歩２分

駅近くの会場

《日程》

2月20日（金） １６：００－２１：００

2月21日（土） １２：００－２１：００

2月22日（日） １２：００－２１：００

2月23日（月・祝） １２：００－２０：００

2月24日（火） １６：００－２１：００

2月25日（水） １６：００－２１：００

2月26日（木） １６：００－２１：００

2月27日（金） １６：００－２１：００

2月28日（土） １２：００－２１：００

3月1日 （日） １２：００－２０：００

[出店ブルワリー]

鍵屋ブルワリー（川崎市）

横濱金沢ブリュワリー（横浜市）

HAKUBA CRAFT (長野県)

長野みなみ風ビール (長野県)

TWIN PEAKS MOUNTAIN BREWING (茨城県)

つくばブルワリー (茨城県)

法龍山麦酒(神奈川県)

横浜ビール(横浜市)