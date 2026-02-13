環境先進都市・生駒市で“地球沸騰化”と脱炭素先行地域の取組を自分事に！「脱炭素×コミュニティ活性」の先進モデルへ

奈良県生駒市

生駒市は2023年（令和5年）に国から「脱炭素先行地域」に選定されて以来、市内の2つの自治会を中心に、コミュニティの活性化と脱炭素化の両立を掲げて5か年の脱炭素先行地域事業に取り組んでいます。

生駒で暮らす市民一人ひとりが脱炭素化の取組を“自分事”とする機会を設けることを目的に、2026年2月23日（月・祝）、一般社団法人 市民エネルギー生駒との共催により、市民向けの「脱炭素シンポジウム」を開催します。

■生駒市の脱炭素先行地域事業の取組

生駒市は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、他地域のモデルとなる先進的な取組を行う地域として、令和5年4月に環境省が進める「脱炭素先行地域」に選定されました。市内にある萩の台住宅地とひかりが丘の2つの自治会を先行地域に設定し、2030年度における民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出実質ゼロ達成を目指し、5か年の事業計画に取り組んでいます。既存の住宅地をモデル地域として設定し、公募により特定する取組は全国で初めてです。

＜生駒市の取組の特長＞

生駒市が実現を目指す事業モデルは、コミュニティの活性化と脱炭素化を同時に実現することが特長です。

本市が進める複合型コミュニティ「まちのえき」(https://goodcycleikoma.jp/8852/)の取組を活性化することで、地域の集会所等が、地域住民の集まり・生活支援の場等としての受け皿となります。また、防災や買い物・子育て支援、健康づくりなど、住民の生活ニーズに応じた取組が継続的に行われることで、「まちのえき」がクール／ホットスポットとしても機能し、結果的に家庭の省エネ・脱炭素化につながります。

萩の台住宅地自治会館グリスロ＜萩の台住宅地自治会館のパネル設置事例＞

自治会館で発電した再生可能エネルギーを利用して、グリーンスローモビリティ（グリスロ）の運行をしています。住民にとって身近な自治会館に太陽光発電設備があることで、平常時の利便性だけでなく防災面での安心にもつながっています。

電気は私たちの生活に欠かせないものですが、地震や台風、大雨などの災害時には停電が長期化することもあります。太陽光発電設備があれば非常時にも電力を確保でき、指定避難所への避難が難しい方や、ペットと暮らす方にとっても、自宅や身近な施設で安心して過ごせる環境づくりにつながります。

＜いこま市民パワーによる再エネ電力の地産地消＞

脱炭素化を実現するもうひとつのまちづくり事業が、生駒市が出資して設立した自治体新電力「いこま市民パワー株式会社」による、再生可能エネルギー電力の地産地消です。

同社は、令和2年10月から家庭向けの電力供給を行っています。地域住民の皆さんに、地産の太陽光発電等を電源とする、いこま市民パワーの電気を購入していただくことで、脱炭素を実現する事業モデルとなっています。

参考：いこま市民パワーHP：https://www.ikomacivicpower.co.jp/

＜家庭向け事業の開始・拡大へ＞

令和7年4月からは、家庭向けに太陽光発電設備と蓄電池を導入する事業を2つのエリアで開始。令和7年12月までに、45世帯で太陽光発電及び蓄電池の導入につながりました。地元企業と連携して設備導入を進めることで、地域の活性化にも貢献するものです。

本市の事業モデルは、対象エリアを公募して選定するものであり、令和8年度からのエリア拡大に向け、追加募集を行っています。本市は、脱炭素とコミュニティ活動の活性化に協力いただける自治会と連携し、脱炭素化を実現するモデル地区の拡大を図り、全国の住宅都市のモデルとなる、持続可能な脱炭素まちづくりの実現を目指して取組を進めていきます。

■「一般社団法人 市民エネルギー生駒」との共催で、脱炭素シンポジウムを開催

深刻化する気候変動の実態を再認識し、本市の脱炭素先行地域事業の取組を振り返ることで、市民一人ひとりが脱炭素化の取組を“自分事”として、今できることを考える契機とすることを目的とした市民向けの「脱炭素シンポジウム」を開催します。

＜概要＞

日 時 令和8年2月23日（月・祝）13：30～16：30（開場は13：00）

場 所 たけまるホール 大ホール（生駒市北新町9-28）

定 員 500名

費 用 無料（申込不要）

主 催 生駒市、一般社団法人 市民エネルギー生駒

後 援 環境省近畿地方環境事務所、奈良県

協 力 いこま市民パワー株式会社

H P https://www.city.ikoma.lg.jp/0000039601.html

第1部 基調講演 講演者：東京大学未来ビジョン研究センター教授 江守 正多（えもりせいた）氏

テーマ：『地球沸騰化の危機にどう向き合うか！』

＜江守 正多氏プロフィール＞

東京大学未来ビジョン研究センター教授。国立環境研究所副センター長、同研究所気候変動リスク評価研究室長、地球システム領域・副領域長を経て2022年より現職。日本を代表する環境学者・専門気候科学

第2部 リレートーク『生駒市脱炭素先行地域の歩み』

コメンテーター：江守 正多氏

発表者：山下相談役（萩の台住宅地自治会）、藤堂会長（ひかりが丘自治会）、鈴木室長（環境省 近畿地方環境事務所）、楠代表理事（市民エネルギー生駒）、小紫市長（生駒市）

※終了後、いこま市民パワー株式会社のワークショップを行います。