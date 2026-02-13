『ブラウンダスト2』、ゲーム内＆リアルでもバレンタインイベント！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)の胸いっぱいのRPG『ブラウンダスト２』では、本日2026年2月13日（金）にバレンタインイベントや新シーズンイベントの追加等を行いました。

◆ミニシーズンイベント「Valentine CRACKDOWN」 2026年2月20日（金）8:59まで

ミニシーズンイベントは不定期開催されるもので、今回はバレンタインを記念して特別開催いたします。

「日常ストーリー」、「クイズ」「フィールドクエスト（トウィンググラティを捕まえろ）」「交換所」のコンテンツがあります。「フィールドクエスト（トウィンググラティを捕まえろ）」では、簡単なゲームになっており、制限時間内にトウィンググラティを捕獲してスコア化されます。イベント通貨が得られ、「交換所」でアイテムと交換可能です。

◆期間限定シーズンイベント「Mart War」2026年2月26日(木)メンテナンス前まで

シーズンイベントは期間限定で実施され、ストーリーの閲覧、チャレンジ戦闘、PVEコンテンツのモンスターチェイサーなど、複数のコンテンツをお楽しみいただけます。

今回の「Mart War」では、かつて伝説の魔法少女だったオリビエが、娘の誕生日の準備のためスーパーマーケットへ向かいます。オリビエの買い物は彼女の前に現れた人々によって、まもなく危機を迎えることになります。

◆絆の客「保健委員 テレーゼ」後日談を追加

「保健委員 テレーゼ」絆ストーリーの続編が追加されました。続編ストーリーは、「グルピィダイナー」※に”絆の客”として登場する「保健委員 テレーゼ」の絆をMAXにすることで確認できます。



※「グルピィダイナー」：ダイナーを経営しつつキャラとの交流ができるコンテンツ。チャットツール「グルトーク」で疑似コミュニケーションが可能な”絆の客”も登場します。

リアルイベント「『ブラウンダスト2』バレンタインデー撮影会＆サイン会」

2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、

「かりんちゃま」の撮影会＆サイン会を実施。「かりんちゃま」は、総フォロワー数46万人を誇る人気コスプレイヤーで、過去に『ブラウンダスト2』でも、C107でエレニール役、京まふ2025でリアトリス役として活躍されました。

◆開催場所

梅田アクトスリーホール（Aホール）

大阪府大阪市北区堂山町15番17号梅田SHOPTOWN ACTIII

◆開催期間

2026年2月14日（土）・15日（日）

◆開催時間

１.13:00～13:40 ２.15:00～15:40 ３.17:00～17:40

◆参加条件

メロンブックス各店で開催中の「BROWN DUSTII2.5th記念POPUP SHOP」にて商品購入時にお渡しの「参加券」を提示。

バレンタインデー撮影会＆サイン会 詳細・注意事項など(https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=browndust2-2.5th-aniv-online-shop)

総フォロワー数46万人を誇る人気コスプレイヤー「かりんちゃま」



◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%92-%E8%83%B8%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E3%81%AErpg/id6450099588)



