遮熱塗料ミラクールでカーボンクレジット創出を解説する無料ウェビナーを開催

株式会社フジサワ（本社：群馬県前橋市 / 代表取締役：藤澤 星）は、遮熱塗料「ミラクール」を開発・販売するシロキコーポレーション株式会社（本社：愛知県名古屋市 / 代表取締役社長：堀 智彦）と共同で、「遮熱塗料ミラクール de カーボンクレジット創出」ウェビナーを開催致します。開催日時は【3月13日（金）13:00～13:45】です。

本ウェビナーでは、カーボンニュートラルが求められる社会背景の整理から、遮熱塗料による省エネ効果がどのようにCO2削減量として評価され、カーボンクレジット化に繋がるのかまでを専門家が分かりやすく解説します。

工場・倉庫などの暑熱対策や省エネに関心のある企業様、脱炭素経営を推進したい企業様におすすめの内容です。

■ セミナーについて

近年、気候変動の影響が強まり、企業には「省エネ」「脱炭素」「環境配慮」がこれまで以上に求められています。特に工場・倉庫では、暑熱対策とエネルギーコスト削減を両立できる取り組みが重視されています。

本セミナーでは、遮熱塗料ミラクールによる“省エネ効果”を、そのままCO2削減量としてカーボンクレジット化する新しいスキームを、専門家がかみ砕いて解説します。

前半は、カーボンニュートラルの基本や実務での押さえどころを、中小企業での実践例を交えて紹介。実効性のある取り組みの考え方・データ整備・活用の勘所まで網羅します。

後半は、ミラクール開発責任者が遮熱性能の根拠・温度低下メカニズム・エネルギー削減→CO2削減→クレジット化の流れを、算定・測定・データ化のポイントとともに解説します。

■ セミナー概要

【タイトル】遮熱塗料ミラクール de カーボンクレジット創出

～【45分で学ぶ】企業のCO2削減実例＆“世界初!?“ クレジット創出の仕組み公開～

【開催日時】2026年3月13日（金）13:00～13:45

【開催場所】Webセミナーでの開催

【参加費】無料

【共 催】株式会社フジサワ / シロキコーポレーション株式会社

【申し込み】https://fujisawacorp.main.jp/carboncredit_seminar1/

■ プログラム

■ 登壇者

- 第1部（約20分）カーボンニュートラル実現の考え方と企業が取り組むべきポイント└ カーボンニュートラルの基本整理、企業での実践ポイント、フジサワの実践内容を紹介- 第2部（約20分）ミラクールの遮熱性能とカーボンクレジット化の仕組み└ 遮熱メカニズム、温度・空調負荷低減、CO2削減量の算定～クレジット創出の流れ- 第3部（約5分）質疑応答└ 参加者の疑問に講師が回答

【 株式会社フジサワ：代表取締役 / 藤澤 星 】

環境・エネルギー分野の専門家として、企業の脱炭素実装をリード。自社の削減・見える化・クレジット活用の実例を交えて解説します。

【 株式会社ミラクール：常務取締役 / 深江 典之 】

ミラクールの開発責任者として、遮熱性能の技術的背景、実測・算定のポイント、クレジット化スキームをわかりやすく説明します。

■ こんな方におすすめ

『工場・倉庫の暑熱対策 / 省エネを強化したい』

『CO2削減の“見える化”とクレジット化に関心がある』

『限られた予算でも実行可能な脱炭素施策を探している』

『まずは入門レベルから体系的に知りたい』

■ 本件に関するお問い合わせ

《担当者》株式会社フジサワ セミナー事務局（担当：一倉 / 山本）

《TEL》027-221-4680

《E-mail》ichikura@fujisawacorp.jp

■ お申し込みはこちら

https://fujisawacorp.main.jp/carboncredit_seminar1/

株式会社フジサワは、2023年に創業100周年を迎えた、群馬県前橋市の老舗の建物の総合メンテナンス企業です。マイホームから公共事業まで幅広く対応し、外壁塗装や防水工事だけでなく、遮熱塗装などによる省エネ対策、更には光触媒コーティングによる抗菌・抗ウィルス化など、様々な課題やニーズに対応します。これからも時代の変化を先取りし、皆様の笑顔を増やしていき、地域社会から必要とされる企業であり続けます。