アルネットホーム つくばショールームが「体感型施設」へリニューアルオープン【茨城県】

大賀建設株式会社

注文住宅のアルネットホームを展開する大賀建設株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長：須賀 亮、以下アルネットホーム）は2026年2月14日、茨城県つくば市にあるLA VINGつくばショールームを「LA VING体感スクエア」としてリニューアルオープンいたします。茨城県内では初の体感型施設リニューアルとなります。

■体感スクエアとは？

アルネットホームの主力商品「極暖の家」の家づくり

1. 高い断熱性能

2. 耐震＋制振の技術で安心・安全

3. 自然素材(無垢床)の心地よさ

4. 理想のインテリアスタイル

をお客様ご自身が「見て」「触れて」「試して」実感できるショールームです。

これにより、デザインや間取りだけでなく、住まいの快適性や安全性を支える技術的な裏付けを具体的に体感いただき、納得感の高い家づくりをサポートします。

昨今、住宅に求められる性能はますます高度化・多様化しており、断熱性や耐震性といった基本的な性能はもちろんのこと、エネルギー効率や長期的な資産価値に関心を持つお客様が増えています。一方で、これらの性能は数値やスペック説明だけでは違いが分かりにくく、お客様が最適な選択をすることが難しいという課題がありました。そこで当社は、つくばショールームを「知る」だけの場所から、「体験して納得する」ための空間へと進化させ、お客様が後悔しない家づくりを実現することを目指します。

■「LA VING体感スクエア つくばショールーム」の主な特徴

１. 住宅性能を五感で学べる

「性能体感ブース」

窓体感：断熱性能が異なる3種類の窓（トリプルガラス樹脂サッシ等）を設置し、夏や冬の外気に近い温度環境を再現。手で触れることで、窓の性能による断熱効果の違いを明確に実感できます。

制振性能体感：地震の揺れを再現する装置により、制振ダンパーが建物の揺れを大幅に抑制する効果を実際に体験いただけます。

構造・断熱模型： 建ててからでは見えなくなる壁の内部構造や断熱材の仕様を、リアルな断面模型で展示。ダブル断熱の仕組みなどを視覚的に理解できます。

無垢床体感：樹種による色合い、木目、硬さの異なる無垢材の床に実際に触れ、その質感や温もりを確かめることができます。

２. 異なる3つのスタイルから理想の暮らしを見つけるモデルルーム

ライフスタイルに合わせて選べる「Country（カントリー）」「Modern（モダン）」「Japanease（ジャパニーズ）」という3つの異なるインテリアスタイルのモデルルームを併設。お客様の好みに最適な住まいの形を見つけることができます。特に今回のリニューアルではカントリーモデルを一新し、自然素材の温かみと最新のデザイントレンドを融合させた空間をご提案します。ご自身の好みに最適な住まいの形を見つけることができます。

■ LA VING体感スクエア つくばショールーム 施設概要

名称： LA VING体感スクエア つくばショールーム

所在地： 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園1丁目3番地12

アルネットホームとは https://www.alnethome.com/

埼玉・群馬・栃木・茨城・千葉で注文住宅10,000棟以上の実績。基本性能を大切にし、創業以来46年間で培ったアイデアで、お客様ご家族ごとのライフスタイルを見越し、自由設計でご提案いたします。

また、地域に根差した活動を継続中。地域の環境や暮らしに寄り添い、未来へ継ぐ豊かな暮らしの価値を家づくりから支えてまいります。

↑地域の保育園と共同で園児による「ぼく・わたしの未来のまち」お絵描きを実施。子どもたちの絵で地域の建築現場を彩る取り組み籠原 「ことぶきイーサイト保育園作」

会社概要

社名 大賀建設株式会社

代表 代表取締役社長 須賀 亮

所在地 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目2番地 JA共済ビル14階

資本金 50,000,000円

設立 1979年10月31日

従業員数 246名（2025年3月1日時点）

事業内容 1.注文住宅事業(アルネットホーム）

2.不動産事業

3.太陽光発電事業

URL 大賀建設株式会社 https://www.taiga-k.com/

アルネットホーム https://www.alnethome.com/