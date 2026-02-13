丸永製菓がキャンつくを活用したスクラッチゲームCP「冬アイススクラッチキャンペーン」を2月13日（金）より開始

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス(東京都品川区、代表取締役 田中 稔、以下「当社」)が支援する丸永製菓株式会社(福岡県久留米市、代表取締役社長 永渕 俊毅)が、「冬アイススクラッチキャンペーン」を本日 2026年2月13日（金）より開始。

本キャンペーンは、当社が新たに開発した「インスタントウィン ゲームオプション」を活用した独自の取り組みで、従来のプレゼントキャンペーンとは一線を画す、ゲーム性とエンターテイメント性を兼ね備えたユーザー参加型キャンペーンです。

▼関連資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/game_iw(https://camtsuku.com/document_archive/game_iw/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260213_game_iw)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

▼「冬アイススクラッチキャンペーン」概要

今回実施される「冬アイススクラッチキャンペーン」は、丸永製菓が展開する革新的なSNSキャンペーンです。

【投稿URL】

https://x.com/marunagaseika/status/2022143696028979391

【キャンペーン期間】

2026年2月13日（金）～2月23日（月）23:59

【応募方法】

・丸永製菓公式X(@marunagaseika)をフォロー後、対象投稿をリポスト

・専用URLにアクセスし、スクラッチゲームに挑戦。

【賞品】

・「あたり」がでればAmazonギフト券500円分を100名様にプレゼント

・落選してもWチャンスあり。抽選で3名様に「アイスクリーム詰め合わせ」をプレゼント

▼「冬アイススクラッチキャンペーン」のユーザー体験

本キャンペーンでは、ユーザーは以下のような楽しい体験を得ることができます。

1. 直感的で楽しいゲーム体験

キャンペーン投稿からフォロー&認証後、抽選ページにアクセスすると、スクラッチでの抽選に参加できます。これをプレイすることで、従来の即時抽選では味わえない「期待感」と「ワクワク感」を体験できます。

2. ブランドとの一体感

ゲーム画面には丸永製菓のロゴやキャラクター、商品イメージなどが反映されており、遊びながら自然にブランドとの親近感や愛着を育むことができます。ゲームプレイ過程そのものが、ブランドとの楽しいコミュニケーション体験となります。

3. 「参加する価値」のあるキャンペーン体験

従来の一方通行なプレゼントキャンペーンとは異なり、エンターテイメント性の高いゲーム体験を通じて「参加すること自体に価値がある」体験を提供。賞品以外にも、ゲームの楽しさや期待感という付加価値を得ることができます。

▼キャンつく独自の「インスタントウィン ゲームオプション」について

当社が新たにリリースした「インスタントウィン ゲームオプション」は、インスタントウィン(URL型)に追加できるキャンつく独自のキャンペーンオプションです。

通常のインスタントウィンでは抽選が即時で行われ結果が表示されますが、このゲームオプションを利用すると、「抽選している間のワクワク感」を演出することが可能になります。また、ゲーム画面にロゴやイラスト、写真などを反映することもできるため、ブランド訴求やIP企画などにも活用いただけます。

【ゲームの種類】

以下5種類のゲームから選択可能

猫キャッチ: スワイプで猫にお魚を投げてキャッチさせるゲーム

ルーレット: 期待度に応じて当たりエリアが変化するルーレット

ガチャ: カプセルが出て結果が表示されるガチャマシン

スクラッチ: 削って同じ絵柄を揃えるスクラッチくじ

スロット: 図柄を揃えるスロットマシン

▼ 「インスタントウィン ゲームオプション」の特徴と期待効果

1. 高いエンゲージメント率

ゲーム体験を通じてユーザーの滞在時間が延び、従来のキャンペーンを上回るエンゲージメント率を実現します。

2. 柔軟なカスタマイズ性

ゲーム画面にロゴやイラスト、キャラクターなどを反映でき、ブランドイメージに合わせた訴求が可能です。

3. 緩和申請不要でコスト削減

インスタントウィン(URL型)として展開するため、X広告の緩和申請費用がかからず、予算を広告費や他の施策に回すことができます。

4. スピーディーな導入

「標準タイプ」であれば求めやすい価格で迅速に導入可能。カスタマイズが必要な場合も、事前に画像を提供いただくだけでスムーズに反映できます。

◼︎ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

